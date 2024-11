Charli xcx, THE MATCHA TOKYO 渋谷MIYASHITA PARK店でポップアップを開催！

株式会社ワーナーミュージック・ジャパン

これまで幾度となくポップミュージックの境界線を押し広げてきたグローバル・ポップ・アイコン、Charli xcx(チャーリー・エックス・シー・エックス)。

Billie Eilish(ビリー・アイリッシュ)、Ariana Grande(アリアナ・グランデ)、1975など豪華アーティストが参加した最新アルバム『brat and it’s completely different but it’s also still brat / ブラット・アンド・イッツ・コンプリートリー・ディファレント・バット・オルソー・スティル・ブラット』が10月11日にリリースされた。

日本でも11月中旬から、本作のリリースを記念した渋谷を拠点とするプロモーションが行われる。

THE MATCHA TOKYO 渋谷MIYASHITA PARK店では、11月18日(月)から24日(日)の間、ポップアップ・コラボが開催され、Charli xcx のキャッチコピー「brat」が日本語で表記されたMATCHAドリンクが販売される。また、店内にはアーティストのポスターや「ブラットカラー」と呼ばれる緑をテーマにした装飾が施される。

「ブラット」とは、固定概念にとらわれず、ありのままの自分でいることを意味する。この考え方が、抹茶をカジュアルに楽しむという視点から新しい切り口で日本の抹茶文化を発信するTHE MATCHA TOKYOの理念と一致し、今回のコラボレーションが実現した。



ポップアップでは、11月23日と24日の週末限定でプレゼントキャンペーンも実施。対象商品を購入し、Charli xcx のリミックスアルバムをライブラリー保存、またはTHE MATCHA TOKYOでの購入ドリンクをハッシュタグと共にSNSで発信した方には、THE MATCHA TOKYOの人気商品「100% ORGANIC MATCHA」を先着50名にプレゼント。(下記の概要をご確認ください)

この抹茶パウダーはサステナブルな製法で作られた最高品質抹茶で、今回のブラットコラボのスペシャル版として提供される。この機会にしか手に入らないレア商品となっている。

■ポップアップ開催概要

開催場所:THE MATCHA TOKYO 渋谷MIYASHITA PARK店

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6-20-10

開催期間:2023年11月18日(月) ~ 11月24日(日)

営業時間: 11:00~21:00

23席 / テイクアウトOK





■プレゼントキャンペーン概要

先着 50名様

店内にあるQRコードをスキャンし、音楽配信プラットフォームにて対象アルバムをライブラリー保存、または対象商品をSNSに#付けて投稿しスタッフに見せると、先着50名様にブラットとコラボした抹茶パウダーをプレゼントします。

Charli xcx

【最新リリース情報】

■アルバム情報

アーティスト:Charli xcx

アルバム:『Brat and it's completely different but also still brat』

楽曲リンク:https://Japan.lnk.to/BDAPu

■輸入盤CDリリース情報

品番:輸入盤CD:7567860413

リリース:2024年10月18日(金)

価格:オープン価格

公式サイト: https://www.charlixcx.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOvEMf00DnwdkpOCRWdc6uA

Instagram: https://www.instagram.com/charli_xcx/

X: https://x.com/charli_xcx

TikTok: https://www.tiktok.com/@charlixcx

ワーナーミュージック・ページ: https://wmg.jp/charlixcx/





THE MATCHA TOKYO

https://www.the-matcha.tokyo/





THE MATCHA TOKYOは、最高品質オーガニック抹茶をカジュアルに提案するブランド。

地球に、自分に優しいオーガニックにこだわり、スーパーフードである抹茶のパワーで

健やかな日々の暮らしをサポートする。オリジナルブレンドの抹茶を販売する他、国内外で店舗を展開する。抹茶を使ったドリンクやスイーツも提供している。

THE MATCHA TOKYO 渋谷MIYASHITA PARK店

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6-20-10

TEL:03-6805-0687

OPEN:11:00-21:00

23席 / テイクアウトOK