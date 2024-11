アクセンチュア、AI主導による全面的な変革を支援する共創拠点を京都に開設

アクセンチュア株式会社今回開設された「アクセンチュア・アドバンスト・AIセンター京都」は、お客様が世界先端のAIを用いた体験を通じて自社や組織の変革構想の着想を得て、アクセンチュアと共に革新的なアイデアを創出する拠点です。来訪されたお客様は、まず本拠点を司るセントラルAIとの対話から体験が始まります。セントラルAIは、音声や画面上でのインタラクションだけでなく、物理的なロボットとしても姿を現し、滞在中、終始お客様をエスコートします。 お客様は本拠点において、生成AIがもたらすインパクトを体感し、ビジネスへの応用に向けたインスピレーションを得ることが可能です。例えば、お客様の経営計画や、それを支える現在の組織・人員体制、市場動向などの情報に基づき、生成AIが即座に最適な人材リソース配分を提示します。科学的な根拠で提示された未来図をもとに、お客様はアクセンチュアのプロフェッショナルと共に、理想的な人材資産構成や企業組織の構築に向けた議論を行い、戦略的なロードマップ策定につなげることなども可能です。加えて、本拠点ではアクセンチュアの国内外にあるイノベーション拠点や国立大学法人京都大学をはじめとする学術機関とも連携し、AIに関する世界先端の研究開発が行われます。なお、本日、アクセンチュアと京都大学は、生成AIなどの先端テクノロジーの社会実装に向けた包括連携協定を締結しました。両者は、人間の行動や思考、感情などを科学的なアプローチから紐解き、人間とAIの関わりや社会の在り方に関する共同研究を行います。[画像1: https://prtimes.jp/i/19290/422/resize/d19290-422-e50a1b70ed402f41b029-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/19290/422/resize/d19290-422-97c0af6ef072368005d7-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/19290/422/resize/d19290-422-9a2c3b80e3302111f1b9-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/19290/422/resize/d19290-422-efb7af571d3027eac85a-3.jpg ]アクセンチュア・アドバンスト・AIセンター京都の主な役割● ビジネスの創造世界先端のAI技術と各種センサーやロボットとの連携による、人間とマシンが協働・共生する次世代の体験を通じて、AI活用を前提とした企業変革構想の具体的なイメージを提供します。また、アクセンチュアのプロフェッショナルが、AIと人間の関係性、社会の在り方、公平性や透明性を確保する責任あるAIにおける重要なポイントに関する豊富な知見を活用し、お客様の抜本的なビジネス変革の道筋を描きます。● かつてない生活者体験をもたらすサービスの共創世界先端のAIとデータを活用した革新的なアイデアを創出し、かつてない生活者体験をもたらすサービスとして具体化していきます。データやAI、デジタル活用に関して深い知識を持つアクセンチュアのプロフェッショナルがお客様と共に、AIモデルの策定・検証などのプロセスを重ね、お客様のサービスが圧倒的な差別化や革新性を備えたものとなるよう支援します。● 調査と研究開発アクセンチュアが世界25カ所に展開する生成AIスタジオ*を中心に、国内外のイノベーション拠点や京都大学などの学術機関と連携し、AI技術の人間・社会、およびビジネスへの応用に関する世界先端の調査、研究開発を推進します。また、これらの活動を通じて得られた成果などを社会に発信し、技術の進歩とよりよい社会の実現に貢献します。アクセンチュアの執行役員で、AIセンター長で博士(理学)の保科 学世は、次のように述べています。「アクセンチュア・アドバンスト・AIセンター京都は、経営者がAIに対する理解を深め、AIとの対話を通じて企業経営に新たな洞察を得るための拠点です。また、AIと共に企業の未来を形づくる場でもあります。さらに、本センターは京都大学をはじめとする学術機関との連携を通じて、京都から先端のAI技術や情報を世界に発信する役割も担います。これら取り組みを通じて、世界規模でのイノベーションの推進に尽力してまいります」アクセンチュア・アドバンスト・AIセンター京都の概要名称:アクセンチュア・アドバンスト・AIセンター京都(英語表記:Accenture Center for Advanced AI Kyoto)所在地:〒604-8153 京都府京都市中京区笋町689 京都御幸ビル2階*生成AIスタジオとは、アクセンチュアの知見・経験、ノウハウを生かした、オーダーメイドのソリューションおよび責任あるAI活用で、お客様のビジネス全体の改革を支援する拠点です。日本のほか、北米、オーストラリア、アルゼンチン、ブラジル、中国など世界25カ所にあります(2024年8月時点)。アクセンチュアについてアクセンチュアは、世界有数のプロフェッショナル サービス企業です。アクセンチュアは、世界をリードするさまざまな組織の中核にデジタル技術を実装することで、組織運営を最適化し、収益を拡大させ、また市民サービスの向上にも貢献するなど、お客様に対して目に見える成果を圧倒的な規模とスピードで創出しています。 アクセンチュアでは、優れた才能でイノベーションを主導する774,000人もの社員が120カ国以上のお客様に対してサービスを提供しています。 また、テクノロジーが変革の成否を分ける時代において、世界中のエコシステム・パートナーとの緊密な連携を図りつつ、クラウド、データ、AIおよび業界ごとの比類のなき知見、専門知識や、グローバル規模のデリバリー能力を最適に組み合わせてお客様の変革を支えています。アクセンチュアは、ストラテジー&コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズ、インダストリーX、ソングの領域をまたぐ、幅広いサービス、ソリューションやアセットを活用して成果につなげています。アクセンチュアでは、成功を分かち合う文化や、360度でお客様の価値創造を図ることで、長期にわたる信頼関係を構築しています。またアクセンチュアは、お客様、社員、株主、パートナー企業、社会へ提供している360度での価値創造を、自らの成功の指標としています。アクセンチュアの詳細は www.accenture.com/us-en を、アクセンチュア株式会社の詳細は www.accenture.com/jp-ja をご覧ください。Copyright (C) 2024 Accenture. All rights reserved. Accenture and its logo are registered trademarks of Accenture.