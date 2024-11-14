【開催レポート】10月８日（火）に「マエダハウジング 視察会 in 広島」を実施

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、会長：窪田健太郎、以下「JGBA」）は去る10月８日（火）、「マエダハウジング 視察会 in広島」を開催、会員・未会員併せて44名の方に参加いただきました。



「リアル」にこだわった学びの機会を積極的に提供しているJGBAでは、会員会社の更なる情報共有と交流機会創出のため、2022年から、会員会社を始めとする現地視察会を開催。これまで、ライフデザイン・カバヤ株式会社（本社：岡山県岡山市、取締役社長：窪田健太郎）、株式会社リアンコーポレーション（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：五嶋 伸一）、MAKI HAUS株式会社（本社：福岡県福岡市）、株式会社丸尾建築（本社：兵庫県揖保郡太子町、代表取締役社長：丸尾幸司）、株式会社匠工房（本社：滋賀県野洲市、代表取締役会長：関孝治）、株式会社ネクストプラス(本社：群馬県太田市、代表取締役：戸谷信彦)、平松建築株式会社（本社：静岡県磐田市、代表取締役社長：平松明展）、株式会社オリバー（本社：富山県富山市、代表取締役社長：小川博司）、株式会社Lib Work（本社：熊本県山鹿市、代表取締役社長：瀬口 力）、株式会社トランスデザイン（本社：広島県広島市、代表取締役：松岡 弘之）、株式会社アーキテックプランニング（本社：北海道札幌市、代表取締役：相馬 哲也）の事務所やモデルハウス、施工現場などを直接確認する機会を提供しました。

10月8日（火）は、2024年度の第４弾視察会として、株式会社マエダハウジング（本社：広島県広島市、代表取締役：前田 政登己）の手掛けるモデルハウスや建築現場を視察しました。

■マエダハウジング 視察会 in広島

当日は、リフォーム・リノベーションを手掛ける６店舗中３店舗を視察。各店舗の現場スタッフから展示や接客の戦略などを直接聞きました。今年３月に移転した東広島店では、築30年の日本家屋を約５カ月かけて大規模リノベーションを施し、母屋をリノベーションのショールームとし、離れを水回り設備を設けるなど、店舗全体をリノベーション事例として活用している様子を見学。より大規模なリノベーションの相談件数が増えるといった営業面での手応えなども確認しました。

視察後に本社で実施した分科会では、現場担当者が改めてリフォーム・リノベーション事業のワンストップサービスを支える事業のフローを具体的に解説。また、前田政登己代表取締役が創業以来の歩みを振り返りつつ、現在の事業体制の構築や、新たな事業領域の開拓やM＆Aといった、事業活動を通じた地域課題や社会課題解決への産学連携や地域貢献活動、人材確保といった業界課題への方策など、「地域で輝く100年企業」を目指す取り組みや企業の在り方を示しました。

参加者からは「企業理念を社員に浸透させるためには、どうすればよいか」といった質問が寄せられ、率直に応対する場面も見られました。

視察会の締めくくりには交流会を開催し、“生の現場”ならではの知見や親睦を深めました。参加者の方々からは「また参加したい」や「とても勉強になった」といった声が寄せられました。

イベント終了後、参加者からは[参加者からのフィードバックや評価]が寄せられました。さらに、SNSやメディアでは[イベント名]に関する言及や報道が相次ぎ、[イベントの目的・テーマ]に対する関心の高さが伺えました。

■株式会社マエダハウジング

1993年に創業以来、31年で広島市トップとなる３万2000件以上の実績を持ち、広島県で10年連続総合リフォーム売り上げNo.１。Googleクチコミ評価4.7。「空き家再活用サービス」で経済産業大臣表彰「先進的なリフォーム事業者表彰」を始め、「中国地域ニュービジネス大賞優秀賞」「ニッポン新事業創出大賞アントレプレナー部門特別賞」などを受賞。中古購入からワンストップサービスを提供しているリフォーム・リノベーションのほか、新築住宅、不動産、更に積極的にM＆Aを手掛け、多岐にわたる事業を展開。現在、グループ会社６社を擁し、グループ全体で総売上高42億円を達成。

企業公式ウェブサイト：https://www.maedahousing.co.jp/

12月13日（金）「エシカル消費者層」ターゲティング方法でわかる勉強会を開催決定！！

JGBAでは、様々な切り口をテーマとした勉強会を積極的に開催しています。12月13日（金）には、近年注目度が上がっている“アップサイクル”や社会的課題の解決に取り組む企業を支持する“エシカル消費者層”をテーマに、賛助会員の日本エムテクス株式会社（本社：東京都世田谷区）の三浦征也代表取締役と、FANFARE Inc.（本社：福岡県福岡市）の梶原清悟代表取締役が講師を務め、アップサイクルを通じた企業価値向上取り組み事例や、中規模建築のメリットや事例を紹介します。

日本エムテクス株式会社： https://nmtecs.jp/ (https://nmtecs.jp/)

FANFARE Inc.：https://at-fanfare.com/

開催日： 12月13日（金）

詳細・参加申込みにつきましては下記よりご覧いただけます。

アップサイクルを通じた企業価値向上取り組み事例～「エシカル消費者層」ターゲティング方法でわかる勉強会～

イベントページ：https://jgba.net/event/2024-12-13-jgba-seminar/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。

セミナー以外にも視察ツアーは会員企業様・非会員企業様からも大人気イベントとなっております。

そのほかにもゴルフや地方交流会等多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

工務店、ビルダー、リフォーム会社、住宅関連会社などの企業により2021年１月に発足。住宅業界を盛り上げるべく、実際の経験に基づいた会員限定での動画コンテンツ公開や住宅会社向けセミナー、勉強会・視察会・交流会・ゴルフコンペなどのイベントを開催している。“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net