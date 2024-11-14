防災グッズもおしゃれに！ 見た目も機能も◎POPなカラーの「RELAX エマージェンシーカラビナラジオ」が登場。

株式会社シンシア[画像1: https://prtimes.jp/i/52644/68/resize/d52644-68-12057dd24037c8c30079-0.jpg ]≪RELAX EMERGENCY CARABINER RADIO 多機能防災カラビナラジオ≫多機能＆コンパクトな設計にスタイリッシュなデザインが特徴的な実用性に優れた防災ラジオ、RELAXのエマージェンシーカラビナラジオに遊び心満点な新色が登場！カラビナ付なのでバッグの持ち手やベルトループに取り付けるだけで、手軽に持ち運べます。[画像2: https://prtimes.jp/i/52644/68/resize/d52644-68-3fd433c6a753c90f9280-2.jpg ]ラジオは災害時の情報収集ツールとしてはもちろん、アウトドアなどでも役立つので、一家に一台は常備しておきたいアイテムです。[画像3: https://prtimes.jp/i/52644/68/resize/d52644-68-e40b4fd4d4f2d79ec36a-3.jpg ]インテリアのように飾れるおしゃれなデザインで、普段使いしやすいのも嬉しいポイント。普段から使っていれば、いざという時も操作に困りません。 ネオンブルー(画像・左) ネオンレッド(画像・右)[画像4: https://prtimes.jp/i/52644/68/resize/d52644-68-9f8dc4a3b32336b74943-6.jpg ]■モバイルバッテリー機能スマートフォンなどのバッテリーを充電することができます。[画像5: https://prtimes.jp/i/52644/68/resize/d52644-68-364f00619264d1c2d5e2-7.jpg ]■懐中電灯灯りを持たずに暗闇の中を移動することはたいへん危険です。夜間の災害時に必要なライト機能が備わっています。[画像6: https://prtimes.jp/i/52644/68/resize/d52644-68-e2783f7df4f62a3e6e28-8.jpg ]■SOSアラーム上部のSOSスイッチを長押しすると、サイレンが鳴り、ライトが点滅します。自分の居場所を知らせたい時など、非常時に必要な機能です。[画像7: https://prtimes.jp/i/52644/68/resize/d52644-68-a952d0cb8b47a7f6c3b4-9.jpg ]■リチウムイオン電池の交換が可能です。内蔵されている電池は2000ｍAhですが、サイズが同じならより容量の大きい電池に交換することもできます。※リチウムイオン電池の交換時は、PSE取得済みの電池をお買い求めください。[画像8: https://prtimes.jp/i/52644/68/resize/d52644-68-b1303424648294693c32-4.jpg ]その他の色も絶賛販売中。ウォームグレー[画像9: https://prtimes.jp/i/52644/68/resize/d52644-68-acebeddb6ab2ae65fc89-5.jpg ]オリーブグリーンRELAX エマージェンシーカラビナラジオはシンシア公式オンラインストアや楽天市場、ZOZOTOWN、Amazonなどのオンラインショップでお買い求めいただけます。販売価格 4,950円(税込)《取扱店舗/WEB》楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/sincere-watch/relaxecr/ZOZOTOWN https://zozo.jp/shop/sincere/goods/83995524/Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMNPKG1XYahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/sincere-inc/relaxecr.htmlシンシア公式販売サイト https://www.sincere-store.com/view/item/000000003190「日常にワクワクを。遊び心で彩る、快適ライフスタイル。」RELAXは、毎日にちょっとしたスパイスと笑顔を添える、遊び心あふれる雑貨ブランドです。インテリア、キッチン、ファッション、トラベル、ガジェットなど、幅広いカテゴリーで、便利で楽しいグッズを取り揃えています。株式会社シンシア本社所在地：大阪市浪速区日本橋3-3-21代表者：代表取締役 西森 潤資本金：10,000,000円事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売・デザインHP：https://www.sincere-inc.jp/Instagram：https://www.instagram.com/sincere_smilelifegift/X(旧twitter)：https://twitter.com/sincere_inc_jpYouTube：https://www.youtube.com/@sincereincwatch