メタバースプロジェクト『ホロアース』、新エリア「ポーカールーム(β)」を期間限定で公開！

カバー株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/30268/1120/resize/d30268-1120-1ffe61cc2b3dac1217f7-0.png ]Ver.0.12.0アップデートを2024年11月15日に公開します。本バージョンでは、以下のアップデートを実施予定です。・新エリア「ポーカールーム(β)」を期間限定で公開・新しいアバターファッションアイテムの追加・新しいエモートの追加・新しいアバターパーツの追加・英語対応の拡張・その他細かなアップデート詳細なアップデート内容は下記をご確認ください。■メンテナンス期間2024年11月15日(金) 11:00 ~ 19:00 (JST)※時刻は前後する場合がございます。▼Ver.0.12.0 トレーラー映像はこちら![動画: https://www.youtube.com/watch?v=IW1v3vMli2U ]新エリア「ポーカールーム(β)」を期間限定で公開[画像2: https://prtimes.jp/i/30268/1120/resize/d30268-1120-36051211324d44d1075e-1.png ]期間限定で新エリア「ポーカールーム」をオープンします。本エリアでは、11月15日~18日までミニゲーム「ポーカー」のテストプレイを実施します。テキサスホールデムルールのポーカーをお楽しみください。【公開期間】2024年11月15日(金)メンテナンス終了後 ~ 11月18日(月)16:00 (JST)※日時は前後する場合がございます。■プレイモード[画像3: https://prtimes.jp/i/30268/1120/resize/d30268-1120-b8ade818bb3b173b54bd-2.png ]今回のテストプレイでは2つのプレイモードをお楽しみ頂けます。【カジュアルマッチ】[画像4: https://prtimes.jp/i/30268/1120/resize/d30268-1120-b18d6609fdd333406a2e-3.png ]ポーカーのルールを覚えたり気軽に楽しむためのプレイモードです。最大6人でプレイが可能です。好きなタイミングでゲームへ参加、退出が可能となっています。ユーザーは参加時に20,000チップもらえるようになっており、退出時に全てのチップが没収されます。【プライベートマッチ】[画像5: https://prtimes.jp/i/30268/1120/resize/d30268-1120-13fb92a171b4e7f104a0-4.png ]初期チップや長考時間などレギュレーション設定を行い、フレンドや知り合いと一緒に遊ぶことができるプレイモードです。最大8人でプレイが可能です。パスワードを設定することで特定のユーザーのみが参加できるようにすることも可能です。※ミニゲーム「ポーカー」は開発中のβ版機能のため、一部動作が不安定になる場合がございます。あらかじめご了承ください。新しいアバターファッションアイテムの追加[画像6: https://prtimes.jp/i/30268/1120/resize/d30268-1120-2f5f2b23f6cd58a01931-5.png ]ファッションショップ「ALTERMODE (オルタモード)」に新しくアバターアイテムが追加されます。ポーカールームの雰囲気にあわせたダークメルヘンなアイテムが販売されます。【販売開始日時】2024年11月15日(金) メンテナンス終了後新しいエモートの追加[画像7: https://prtimes.jp/i/30268/1120/resize/d30268-1120-62ef98f3d649a9a8bb57-6.png ]メンテナンス終了後より、新エモート「おねだり」と「指ピストル」を販売します。【販売開始日時】2024年11月15日(金) メンテナンス終了後アバターパーツの追加[画像8: https://prtimes.jp/i/30268/1120/resize/d30268-1120-9e5825e90fcf90de546d-7.png ]スタイルサロン&クリニック「ALT BEAUTYS (オルタビューティーズ)」に、新しいアバターパーツ(目・眉)が追加されます。また、アバターカスタマイズ画面のUIを一部調整しました。英語対応の拡張■英語版ランチャーランチャーを新しくインストールする際にインストーラーで言語設定が可能になります。その際に選択した言語(日本語/英語)でランチャーをダウンロードし、アプリの起動を行うことができます。■英語化対応一部未翻訳だったアプリ内テキストを英語化します。■海外のユーザーさま向けにホロアースとホロコインに関する基本情報をまとめたページを追加英語版アプリ内のショップから「Matters to note upon using Service」をクリックすることでご確認いただけます。※現在ホロアースはアプリ内言語を英語に切り替えることが可能となっておりますが、本ベータ版アプリの各種サービスについては日本国内向けとなっており、決済機能やカスタマーサポートについて海外ユーザーさま向けの正式なサポートは行っておりません。各種海外向けサポートについては正式対応をお待ちください。その他・「オプション」の「グラフィック」から「レンダリング精度」設定項目を追加します。メタバースプロジェクト「ホロアース」について[画像9: https://prtimes.jp/i/30268/1120/resize/d30268-1120-d8e77f2e6846ce357f6b-8.jpg ]本プロジェクトは、全人類のカルチャーにバーチャルという選択肢を提供することを目標に、とある異世界「ホロアース」を舞台として、さまざまなコンテンツをバーチャル空間上に実装し、メタバースとして完成させるプロジェクトです。■プレイ方法「ホロアース ロビーβ版」をインストールすることで、誰でも無料でプレイすることができます。「ホロアース ロビーβ版」のインストール方法は下記URLをご確認下さい。https://holoearth.com/beta/※「ホロアース ロビーβ版」はPC(Windows)でご利用いただけます。※β版のため正常な動作を保証するものではございません、あらかじめご了承ください■『ホロアース』公式サイトhttps://holoearth.com/■『ホロアース』公式Twitterアカウントhttps://x.com/Holoearth_JP■『ホロアース』公式Reddithttps://www.reddit.com/r/Holoearth_Official/■『ホロアース』公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@holoearthofficial会社概要■カバー株式会社について[画像10: https://prtimes.jp/i/30268/1120/resize/d30268-1120-47d7aa9b07f047b61004-9.png ]カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、 世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。・所在地:東京都港区・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭・コーポレートサイト:http://cover-corp.com