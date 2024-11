〈スナイデル ホーム〉ホリデーシーズンにぴったりの、大切な人に贈れるメッセージギフトカードが公式LINEに初登場！＜11月14日(木)から配信開始＞

株式会社マッシュホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/18505/2978/resize/d18505-2978-12a82d1d4255aaf3bcc9-1.jpg ]HOLIDAY GREETING card -Make your wish cometure-SNIDEL HOMEからホリデーシーズンを彩るグリーティングカードが初登場。あなたの思いを魔法に乗せて、メッセージを届けよう。ホリデーギフトカード[画像2: https://prtimes.jp/i/18505/2978/resize/d18505-2978-81d49e3e59fd11da5c24-2.jpg ]SNIDEL HOME初のグリーティングカード。ギフトメッセージに限らず、大切な人やパートナーへ日頃の感謝の気持ちを気軽届けられるスペシャルコンテンツを開始いたします。デザインは、今季限定のギフトラッピングでも用いた、ロマンティックなミルキーウェイ柄をモチーフに「朝」と「夜」のシーンをドリーミーに落とし込んだデザイン。2種類のお好きなギフトカードから、オリジナルメッセージを大切な人に贈れる特別なカードです。SNIDEL HOMEの公式LINEにて11月14日から配信開始。カスタマイズ可能なカードに名前とメッセージを入れることができ、作成したカードはLINEを通じて送信。受け取った相手はメッセージが表示されるアニメーションを閲覧できるサービスです。※SNIDEL HOMEの公式LINEをお友達追加されていない場合、お友達追加後からサービスを受けることができます。詳細配信スケジュール:11月14日(木)~12月25日(水)23:59配信先:SNIDEL HOME 公式LINEスナイデルホームについて[画像3: https://prtimes.jp/i/18505/2978/resize/d18505-2978-7ae8109baecc9c167ff7-0.jpg ]2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STOREhttps://snidel.com/snidel_home/■SNIDEL HOME INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/snidel_home_official/■USAGI ONLINEhttps://usagi-online.com/