ケラモフがリングに復帰！U-NEXT 格闘技配信スケジュール【11月15日～11月21日】
■11月15日（金）21:30～『ONE Friday Fights 87』
日本からは松田 征也、芝 宏二郎が出陣！怪物の巣窟ONEで勝利なるか？
【ライブ配信】2024年11月15日（金）21:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2024年12月14日（土）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000006899
■11月17日（日）11:30～『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』
ケラモフが1年ぶりにリングに復帰、摩嶋とのグラップラー対決を見逃すな！
【ライブ配信】2024年11月17日（日）11:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2024年11月22日（金）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000006888
※ライブ配信の詳細は予告なく変更となる場合がございます。
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。
U-NEXTとは
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど34万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、110万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。
株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp
※GEM Partners調べ／2024年10月時点
※国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。