12月5日(木) ZIP-FM “DREAMS COME TRUE DAY” 実施決定!!

ZIP-FMでは、今年デビュー35周年を迎えた「DREAMS COME TRUE」をお祝いするスペシャル企画として、12月5日(木)に「DREAMS COME TRUE DAY」を開催します。

12月7日(土)・8日(日)・28日(土)・29日(日)に、Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールAで開催される「DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025」の愛知公演の開催前に、1日中たっぷりとドリカムの楽曲をオンエア。中村正人からのコメント、リスナーからのドリカムとの思い出やメッセージを紹介しながら、ウラワンに向けてDREAMS COME TRUEの35周年を盛り上げていきます。

さらに、16:30~19:00は、公開生放送「MAGIC JAM from ナナちゃんストリート supported by 名鉄グループ」を実施。DREAMS COME TRUEの中村正人をゲスト・ナビゲーターに迎え、DREAMS COME TRUEとのコラボレーションによる特別な装いとなったナナちゃん人形近くの特設ステージから、2時間半にわたるスペシャルプログラムをお届けします。

<実施概要>

●タイトル : ZIP-FM “DREAMS COME TRUE DAY”

●日時 : 2024年12月5日(木) 5:00~25:00

<公開生放送実施概要>

●番組タイトル : MAGIC JAM from ナナちゃんストリート supported by 名鉄グループ

●放送日時 : 2024年12月5日(木) 16:30~19:00

●放送会場 : ナナちゃんストリート (イベントステージ Bブロック)

●ナビゲーター : 高木マーガレット (ZIP-FMナビゲーター)

●ゲスト・ナビゲーター : 中村正人 (DREAMS COME TRUE)

●協賛 : 名鉄グループ

