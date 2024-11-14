医療情報システムの構築提案や医療DXを推進するソリューションなどを紹介～キヤノンIMが第44回医療情報学連合大会に出展～

キヤノンITSメディカル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：黒井 慶信、以下キヤノンIM）は、2024年11月21日（木）～11月24日（日）の4日間にわたり開催される第44回医療情報学連合大会に出展します。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社キヤノンIMが第44回医療情報学連合大会に出展

キヤノンIMは、第44回医療情報学連合大会への出展を通じ、大・中病院向けに医療情報システムの最適な構築を提案します。また小病院や診療所向けには、レセプトコンピューター・電子カルテなどの幅広いパッケージ製品の導入からサポートまで、顧客ごとに適切なソリューションを提案します。さらに、医療におけるDXを推進する高度なセキュリティに対応した独自開発の医療クラウドなどを紹介します。

■医療情報学連合大会を主催する、日本医療情報学会

日本医療情報学会（以下JAMI）は、医療情報に関心を持つすべての研究者および実務担当者の学術交流の場として設立された一般社団法人です。大規模な学術集会として医療情報学連合大会のほか、日本医療情報学会シンポジウムを開催しています。さらにJAMIは、複数の研究会を傘下に持ち、活発な学術活動を行っています。JAMIの会員は、医師のみならず、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、事務担当者、病歴担当者、コンピュータ技術者などの多様な職種からなっており学際的な学会です。設立以来、国際医療情報学連盟（IMIA）に加盟する日本の唯一の学会として、国際的にも主導的役割を果たしています。

■大会概要

・名称：第44回 医療情報学連合大会

・日時：2024年11月21日（木）～11月24日（日）の4日間

11/21(木)（企業展示なし）

11/22(金) 9:00～18:00（企業展示）

11/23(土) 8:30～18:00（企業展示）

11/24(日) 8:30～16:00（企業展示）

※キヤノンIMは、22日から24日の企業展示で出展。

・会場：福岡国際会議場 （〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町２－１）

・出展場所：2階 展示会場 ブースNo.1

・URL：https://jcmi44.org/index.html

＜キヤノンIM出展製品情報＞

■大・中病院向け電子カルテ

・多種多様な部門システムと連携した情報の集約・活用に加え、快適なレスポンスで医療従事者にストレスを与えない電子カルテ「Clinical Information System＋」。

・ユーザーフレンドリーな設計と医療過誤を防止する電子カルテ「HAPPY ACTIS」。

・院外でのコミュニケーションを安全なクラウド基盤で提供する「Medical Image Place Mobile Chat」

■小病院・診療所向け電子カルテ

・電子カルテの導入から稼働、手厚い保守サポートを高品質な運用コンサルティングにより提供する富士通「HOPE LifeMark-TX」。

■補助金ヘルプデスク

・補助金・助成金の活用など、医療機関の皆さまを経営視点で支援。

■医療関係者および一般の方のお問い合わせ先：キヤノンITSメディカル株式会社 事業戦略課 03-6701-3610（直通）

■キヤノンITSメディカルホームページ：https://corporate.canon.jp/profile/group/its-medical(https://corporate.canon.jp/profile/group/its-medical)