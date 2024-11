“待ちに待ったホリデーシーズンの到来、タリーズが心温まるコーヒータイムをお届けします”「アイリッシュラテ」「マスカルポーネティラミスラテ」などを11月20日（水）より発売

タリーズコーヒージャパン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/20545/460/resize/d20545-460-b5e1245fcbb2da9eaf5f-14.jpg ]2024年は“May your Holidays Sparkle with Joy and Laughter”をテーマに、“これから訪れるホリデーシーズンが楽しみと笑顔でキラキラと輝きますように“という思いを込めてお届けします。ドリンクは毎年多くのお客様にご好評をいただいている「アイリッシュラテ」をはじめ、冬の訪れにぴったりな味わいのカフェラテ、見た目も華やかなミルクティーをご用意しました。季節限定のカップには、星がキラキラと降り注いだようなデザインを施し、ホリデー気分を盛り上げます。また、この時季ならではのクリスマスツリーやキャンディケインをモチーフにしたフード、年に一度しか味わうことのできないブレンドコーヒーや、シンプルなデザインでありながら、日常をキラキラと輝かせてくれるようなアイテムを、多数お届けしてまいります。タリーズの心温まるドリンクやキラキラと輝くアイテムとともに、ホリデーシーズンの訪れを感じてみませんか。【ドリンク】 <商品名・価格>「アイリッシュラテ」 (HOT/ICED)Short:570円(税込) Tall:630円(税込) Grande:690円(税込)[画像2: https://prtimes.jp/i/20545/460/resize/d20545-460-af39c2a77cdcd96bd1a5-0.jpg ]タリーズのホリデードリンクの象徴とも言える「アイリッシュラテ」。アイルランド発祥とされる、アイリッシュコーヒーをモチーフにしており、エスプレッソのコクと焦がしカラメルのような芳醇な味わいがお楽しみいただけます。「マスカルポーネティラミスラテ」 (HOT/ICED)Short:570円(税込) Tall:630円(税込) Grande:690円(税込)[画像3: https://prtimes.jp/i/20545/460/resize/d20545-460-1f79fba186c060e1eb62-1.jpg ]発売の度に多くのお客様からご好評をいただいているドリンク。濃厚なエスプレッソとなめらかなマスカルポーネホイップ、トッピングのココアパウダーでティラミスの味わいを表現しました。カップから広がる豊かな香りと、デザートを食べているかのようなリッチな一杯をご堪能ください。「&TEA 苺ミルフィーユロイヤルミルクティー」 (HOT/ICED)Short:590円(税込) Tall:650円(税込) Grande:710円(税込)[画像4: https://prtimes.jp/i/20545/460/resize/d20545-460-3d26f4c22ec8b7603c33-2.jpg ]ほっと一息つきたい時におすすめの、やさしい甘さのロイヤルミルクティーに、甘酸っぱい苺とサクサクとしたパイの食感がアクセントになっています。濃厚なカスタードとナッツの香ばしい風味が調和した華やかなデザートドリンクで、ホリデーシーズンを彩ります。【フード】[画像5: https://prtimes.jp/i/20545/460/resize/d20545-460-ddc10922f61302cd68ff-8.jpg ]左下から「オレンジリキュール香るティラミス」 単品:535円(税込) セット:875円(税込)~口どけの良いマスカルポーネチーズと、コーヒーのほろ苦さが程よいバランス。オレンジリキュールが華やかに香る、風味豊かな味わいに仕上げました。「苺のアマクロツリー」 360円(税込)タリーズ冬の定番フードであるアマクロツリー。今年は甘酸っぱい苺ジャムを挟み、華やかな味わいをお楽しみいただけます。「キャンディケインドーナツ ストロベリー&クランベリー」 365円(税込)クランベリー風味のしっとり生地にホワイトチョコ、ストロベリーチョコで“キャンディケイン”の見た目を表現したドーナツです。【グッズ・ビーンズ他】[画像6: https://prtimes.jp/i/20545/460/resize/d20545-460-a64cd5fac8c65abc167e-12.jpg ]左から時計回りに「ハンドル付きステンレスタンブラー スパークルスター」 3,250円(税込)赤い蓋に白い本体がホリデーシーズンにぴったりのステンレスタンブラー。キラっと輝く星が華やかなデザインです。「ベアフル ボトルケース(カプチーノ)」 2,530円(税込)カプチーノカラーでふわふわ生地のベアフルが愛らしい、ボトルケース。ステンレスボトルやペットボトルを入れてお使いいただけます。「タリーズホリデーロースト フルボディ」 1,440円(税込)/200gビターカラメルやチョコレートを思わせる風味が特徴のブレンドコーヒー。程よいスモーキーさと厚みのあるボディで、深煎り派の方におすすめです。「タリーズホリデーロースト ミディアム」 1,440円(税込)/200g程よいボディと酸味がバランスの良い味わいです。なめらかな口あたりとカラメルのような香ばしいフレーバーがお楽しみいただけます。「タリーズジップス シングルサーブ ホリデーロースト アソートBOX」 1,570円(税込)/8P箱タリーズホリデーローストの2つの味わいを、簡便性シングルサーブでご用意しました。クラフト地のパッケージは、ギフトとしてもご活用いただけます。「タリーズハニー オリジナルブレンド500g ホリデーエディション」 1,230円(税込)アルゼンチン産をメインにブレンドしたタリーズオリジナルのはちみつ。季節限定のデザインはギフトにもおすすめのアイテムです。「タリーズ ストロベリーベース320g」 1,250円(税込)タリーズの苺ソースの味わいを、ご自宅で使いやすく瓶に詰め込みました。みずみずしい苺の甘酸っぱい味わいと果肉感がお楽しみいただけます。「タリーズカード ホリデー限定デザイン」 カード入金1,000円~ゴールドにオーナメント調のデザインが華やかなタリーズカード。星が降り注ぐ中に、ベアフル(R)が描かれているのもポイントです。「ニット帽ベアフル(R) (チョコ&ホワイト)〔プチ〕」 1,650円(税込)/1体ポンポンがついたニット帽とセーターを着た、冬らしい装いのベアフル(R)。お菓子やコーヒーと一緒に、クリスマスギフトとしてもおすすめです。「ベアフル ダブルグラス(スター)」 2,530円(税込)ベアフル(R)が星を持ったデザインがホリデーシーズンにふさわしく、ドリンクによって表情の変化が楽しめる、愛らしいグラスです。「スパークルスターマグ」 2,050円(税込)白地にタリーズロゴとキラキラと輝く星のデザインを施した、シンプルなマグ。電子レンジ・食洗機も使用できるので、利便性も良いアイテムです。ストロベリーベースは様々な用途でお使いいただけます。[画像7: https://prtimes.jp/i/20545/460/resize/d20545-460-1b7bc175faf60e0f4f15-19.jpg ]※ドリンク・フードの価格は店内飲食時の価格です。テイクアウトの場合は税率が異なります。※一部取扱いをしていない店舗がございます。※画像はイメージです。<プレスリリースPDF>https://prtimes.jp/a/?f=d20545-460-92042534c5be6ce8bde81f53856a8f88.pdfこの件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先タリーズコーヒージャパン株式会社 お客様相談室TEL:03-3268-8320受付時間 月~金曜日 10:00-12:30 / 13:30-16:00 (土日祝を除く)ホームページ:www.tullys.co.jp