サステナブルな素材で彩るジュエリーブランド「cofl by ４℃」から 繊細なカッティングのラボグロウンダイヤモンドがリュクスな輝きを放つ「Shape of Brilliance」が登場

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ[画像1: https://prtimes.jp/i/19046/357/resize/d19046-357-aaf0b88214660cf4fcca-0.jpg ] サステナブルジュエリーブランド「cofl by 4℃」が目指すのは、地球とジュエリーの美しい関係。人にも、地球にも、より良い環境でジュエリーを生み出していきたいという想いで立ち上げました。 今回、「cofl by 4℃」より登場したのは、リサイクルメタル※1を使ったK18イエローゴールドの地金と、ブランド初となるペアシェイプカットとマーキスカットを施したラボグロウンダイヤモンド※2を主役に据えたジュエリーシリーズ「Shape of Brilliance」。繊細なカッティングで新しい輝きを宿したジュエリーを、ネックレスからピアス、リングまでご用意いたしました。 美しい未来を願ったサステナブルなジュエリーからパワーを受け取って、明日もあなたらしく凛と輝いて。■繊細な輝きを放つペアシェイプカットとマーキスカットのラボグロウンダイヤモンド[画像2: https://prtimes.jp/i/19046/357/resize/d19046-357-950e547b539e1c1b21cc-5.jpg ]From leftK18YG Necklace / LG Diamond \96,800K18YG Necklace / LG Diamond \96,800K18YG Pierced Earrings / LG Diamond \77,000K18YG Ring / LG Diamond \90,200K18イエローゴールドのリサイクルメタル※1の地金に、繊細なカットを施したラボグロウンダイヤモンド※2が上品に輝く、ジュエリーが登場。ダイヤモンドの輝きを引き立てる1粒ネックレスはブランド初のペアシェイプカットとマーキスカットを施した2種類をご用意。耳元に上品な煌めきをプラスするピアスや、地金にランダムにラボグロウンダイヤモンドをセッティングした主役級のリングも揃います。ラボグロウンダイヤモンドとリサイクルメタルが織りなすジュエリーが、美しい未来を想う心にそっと寄り添います。※1 ジュエリーの地産地消 「リサイクルメタル」廃棄された携帯電話やPCなど、国内の資源として注目されている「都市鉱山」。その「都市鉱山」から集められ、精錬を経てピュアになった再生地金「リサイクルメタル」をジュエリーに使用しています。遠い国の鉱山からではなく、国内で循環する素材を用いて行われるジュエリーの地産地消。貴金属ならではの良質なリサイクルで、地球とジュエリーの美しい関係を目指します。※2 持続可能な未来のために新しい選択を 「ラボグロウンダイヤモンド」天然ダイヤモンドとラボグロウンダイヤモンドは、科学的、物理的、光学的性質が同じ物質です。ただひとつ違うのは、生成される場所が地中かラボかということ。ひと目見ただけでは、その違いはわかりません。環境にやさしく、紛争に関係せず、次世代のために持続可能。未来へ美しさをつなぐ、新しいジュエリー素材です。■サステナブルジュエリーブランド「cofl by 4℃」「4℃」が目指す“地球とジュエリーの美しい関係”を体現したブランド「cofl by 4℃」。より良い環境でジュエリーを生み出していきたいという想いから立ち上げたサステナブルジュエリーブランドであり、ジュエリーの素材からパッケージまでサステナブルな素材を使用することを心掛け、日本の職人の手で生み出されます。【cofl by 4℃ 公式サイト】https://www.fdcp.co.jp/DefaultBrandTop.aspx?bid=cofl【cofl by 4℃ 公式Instagram】https://www.instagram.com/cofl.by.4c_official/