『魔法騎士レイアース』獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人やモコナの「アクリルつままれ」など二次元コスパから続々ラインナップ！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『魔法騎士レイアース』商品情報二次元コスパ/『魔法騎士レイアース』二次元コスパ/『魔法騎士レイアース』二次元コスパ/『魔法騎士レイアース』

『魔法騎士レイアース』より、獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人やモコナの「アクリルつままれ」をはじめ、「Tシャツ」や「ラージトート」などのグッズが二次元コスパからラインナップいたしました。

これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

【二次元コスパ】／『魔法騎士レイアース』商品情報

https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01353/mode/series

◆『魔法騎士レイアース』商品情報

アクリルつままれ(4種)『魔法騎士レイアース』アクリルつままれアクリルつままれ [獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風、モコナ]

【先行販売情報】

■2024年10月下旬〈コスパオフィシャルショップ実店舗〉先行販売

一般販売：2025年3月中旬予定

サイズ：60mm程度

素材：アクリル製

価格：各880円（税込）

『光』『海』『風』『モコナ』をつまんじゃおう！

・かわいくデフォルメされたキャラクターの、「つままれた時のリアクション」が楽しい、アクリル製つままれ。

・指で持つ事で、お気に入りのキャラクターがあなたにつままれているように見えるユニークなデザインです。

・キーホルダー部分を外すことでファスナーマスコットなど、お好みの使い方ができます。

・別売りの「松葉紐＆イヤホンジャック用ダストカバーセット」のご利用で、スマホなどにも最適な使い方ができます。

※「つままれ」はコスパの登録商標です。

イラスト：リズ

【基本予約受付期間】～2024年11月17日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

アクリルアートスタンド(3種)アクリルアートスタンド [獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風]

【先行販売情報】

■2024年10月下旬〈コスパオフィシャルショップ実店舗〉先行販売

一般販売：2025年3月中旬予定

サイズ：[プレート] 17.5cm×11.5cm [スタンドパーツ] 1.5cm×6cm

素材：アクリル製

価格：各2,420円（税込）

魔法騎士達の物語に思いを馳せよう。

印象的なアニメOPの『光』『海』『風』があなたのお部屋やデスクを彩ります。

※台座パーツ付き

【基本予約受付期間】～2024年11月17日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

アクリルスタンド(3種)

アクリルスタンド [獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風]

【先行販売情報】

■2024年10月下旬〈コスパオフィシャルショップ実店舗〉先行販売

一般販売：2025年3月中旬予定

サイズ：※商品によって異なります

[本体] 14cm×10cm以内 [台座] 5cm×5cm以内

素材：アクリル製

価格：各1,650円（税込）

【基本予約受付期間】～2024年11月17日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

モコナ 刺繍ハンドタオルモコナ 刺繍ハンドタオル

【先行販売情報】

一般販売：2025年3月中旬予定

サイズ：（約）25×25cm / 綿100％

価格：990円（税込）

モコナを刺繍で表現

色々な場所に一緒に出かけよう！

【基本予約受付期間】～2024年11月17日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

獅堂光 Tシャツ / 龍咲海 Tシャツ / 鳳凰寺風 Tシャツ獅堂光 Tシャツ龍咲海 Tシャツ鳳凰寺風 Tシャツモコナ Tシャツ / 魔法騎士レイアース・魔神 Tシャツ / 光・海・風の剣 Tシャツモコナ Tシャツ魔法騎士レイアース・魔神 Tシャツ光・海・風の剣 Tシャツ

一般販売：2025年3月中旬予定

サイズ：S/M/L/XL

価格：各3,300円（税込）

モコナ ラージトート / 光・海・風の剣 ラージトートラージトート [モコナ、光・海・風の剣]

一般販売：2025年3月中旬予定

サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm / 綿100％

価格：各1,980円（税込）

【基本予約受付期間】～2024年11月17日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

強化ガラスiPhoneケース(3種)強化ガラスiPhoneケース[獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風]

一般販売：2025年3月中旬予定

サイズ：7・8・SE（第2世代）共用/X・Xs共用/XR・11共用/12・12Pro共用/13・14共用

価格：各2,750円（税込）

硬度9Hの強化ガラス使用！

美しいビジュアルの『光』『海』『風』を奥行のあるプリントで楽しめます

・5タイプから選べます。

■iPhone 7・8・SE（第2世代）

■iPhone X・XS 対応

■iPhone XR・11対応

■iPhone 12・12Pro対応

■iPhone 13・14共用

※「iPhone XR」に装着するとカメラ部分に空きスペースが発生します。

・ストラップホール付き

【基本予約受付期間】～2024年11月17日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

光＆海＆風 フルカラーマグカップ光＆海＆風 フルカラーマグカップ

一般販売：2025年3月中旬予定

サイズ：高さ9.5×直径8cm / 陶器製

価格：1,650円（税込）

『光』、『海』、『風』と『モコナ』が一緒になった欲張りなマグカップ

みんなでティータイムを楽しもう！

【基本予約受付期間】～2024年11月17日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

(C)CLAMP・ST/講談社・TMS

「株式会社コスパ」とは

1995年創業。ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開するメーカーです。毎週新商品が受注開始となり、年間2,000アイテム以上を世におくり出しています。

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ「COSPA(コスパ)」「二次元コスパ」

公式キャラクターコスチューム「COSPATIO(コスパティオ)」「COSYUME(コスユメ)」

◆関連リンク

・【二次元コスパ】／『魔法騎士レイアース』商品情報

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

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※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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