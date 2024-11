『川崎駅直結の商業施設「川崎アゼリア」が11 月 15 日からお得なキャンペーンやイベント、セールなど内容盛りだくさんのazalea WINTER を開催！』

川崎アゼリア株式会社

JR 川崎駅と京急線 京急川崎駅直結、日本最大級の地下商業施設、川崎アゼリア(運営・管理 川崎アゼリア株式会社(神奈川県川崎市川崎区/代表取締役社長 向坂光浩))では、2024 年 11 月 15 日(金)~2025 年1月 31 日(金)までの期間、「azalea WINTER」を開催いたします。

期間中、様々なキャンペーンやイベントを実施する他、ポスターやフラッグ、ディスプレイなどで居 心地の良い雰囲気を醸成いたします。

今夏、好評いただきました「推しグルメ総選挙」をこの冬、開催いたします。是非この冬、川崎アゼ リアへご来館いただき、azalea WINTER をお楽しみください。

<azalea WINTER 実施概要>

1.推しグルメ総選挙~2024 winter~

2. 5(ゴー)ショッピング DAY

3.アゼリア PLUS カード PLUS マネーウィーク

4.年末大抽選会

5. WINTER SALE

各イベントやキャンペーンのご案内

1. 推しグルメ総選挙~ 2024 winter ~

開催期間:11 月 15 日(金)~2025 年 1 月 31 日(金)

<投票期間>11 月 15 日(金)~2025 年 1 月 15 日(水)

<結果発表>2025 年 1 月 20 日(月)予定

<当選者発表>2025 年 1 月 27 日(月)予定

アゼリア内飲食店各店より「推し」メニューが 32 品エントリーいたします。

対象の推しメニューをご飲食いただきますと、投票カードをお渡しします。推しグルメ総選挙の投票 サイトにアクセスをし、あなたが「推し」と思う逸品にぜひ投票してください。投票していただいた方 の中から抽選で、アゼリアレストラン利用券 1,000 円分を 500 名様にプレゼントいたします。

皆様の投票により、アゼリアの「推しグルメ」が決定いたします。各店舗の対象メニューは館内チラ シや店頭 POP、アゼリア HP にてご確認ください。是非この機会にアゼリアの推しグルメをご堪能い ただき、投票をお待ちしております。

▼投票フロー▼

A)カードに記載のある推しグルメ総選挙の投票サイトにアクセス

B)32 品の中からあなたが「推し」たいと思うメニューを 1 つ選択

C)必要事項をご入力の上、投票するボタンをクリック

※インターネット接続料および通信料は、お客様の負担となります。

※掲載内容・価格は予告なく変更となる場合がございます。

※投票カードはなくなり次第、配布終了とさせていただきます。

※数に限りがある商品がございます。品切れの場合はご容赦ください。

2. 5 (ゴー)ショッピング DAY

開催期間:12 月 5 日(木)、12 月 15 日(日)、2025 年 1 月 5 日(日)、1 月 15 日(水)

期間中、DELICHIKA(デリチカ)ゾーンにある食物販テナント「旬菜百華※1」や「惣菜馳走 ※2」「そうてつローゼン」「崎陽軒」「こだわりや」でのお買い物で、新しいアゼリアのカード「アゼリ ア PLUS カード」にポイント 5 倍プレゼントいたします。対象店舗は POP が掲示されておりますの で、是非この機会にお立ち寄りください。

※1「旬菜百華」:TAKAGI FOODS、魚喜、モナポルト

※2「惣菜馳走」:うなぎの中庄、まぐろ一番本舗、とんかつ和幸、焼魚専門店 二代目 魚日出、

紅燈籠、おつけもの 慶 kei、あおばだんご本舗、Omochi、ハマケイ、BullPulu、雲吞房デリ、

はなまるダイニングセレクト、からあげ とり多津、うし処 とことこ、浪花 古市庵、

SOLAH SPICES Deli

※対象店舗は予告なく変更になる場合がございます。

★11 月 22 日(金)より、アゼリアのカードが新しくなります★

その名は「アゼリア PLUS カード」!!

●お買物でポイントが貯まる!

●チャージで使える!

●ポイントをマネーに交換!

お得が盛りだくさんのアゼリア PLUS カードです。入会金・年会費無料です。是非この機会にご入会

をお待ちしております。

★新規入会申し込みは、11 月 11 日(月)より開始★

場所:南広場特設カウンター

時間:10:00~19:00

3.アゼリア PLUS カード PLUS マネーウィーク

\2024 年 12 月開催/

第 1 弾 12 月 13 日(金)~12 月 18 日(水)/当選発表:12 月 19 日(木)13:00

第 2 弾 12 月 20 日(金)~12 月 22 日(日)/ポイント付与日:12 月 23 日(月)13:00

\2025 年 1 月開催/

第 1 弾 1 月 10 日(金)~1 月 15 日(水)/当選発表:1 月 16 日(木)13:00

第 2 弾 1 月 17 日(金)~1 月 19 日(日)/ポイント付与日:1 月 20 日(月)13:00

アゼリアでのお買い物が便利でおトクになる「アゼリア PLUS カード」をお持ちの方に、さらにおト クになるアゼリア PLUS カード PLUS マネーウィークを開催いたします。

第1弾期間中、アゼリア PLUS カードに総額 10,000 円以上チャージされた方の中から抽選で 200 名様にアゼリア PLUS カード 1,000 ポイントが当たります。

また、第2弾期間中、アゼリア PLUS マネー(※1)をご利用された方に5倍のアゼリア PLUS カー ドポイントをプレゼントいたします。

※1:アゼリア PLUS マネー:アゼリア PLUS カードに現金をチャージしてお支払いできます。

4. 年末大抽選会

開催期間:12 月 16 日(月)~12 月 25 日(水)

アゼリア各店でご購入いただいたレシートでご参加いただくことができ、アゼリアお買物券 50,000 円分などが当たる「年末大抽選会」を開催いたします。

購入レシート合計税込 3,000 円ごとに 1 回抽選にご参加いただけます。

※レシート合算可能です。

※アゼリア PLUS カードのポイント付与、プリカ支払い、チャージのレシート、クレジットカードの控え等は抽選の対象外となります。

購入レシートの対象店舗は館内チラシやアゼリア HP にてご確認ください。

5. WINTER SALE

開催期間:2025 年 1 月 1 日(水・祝)スタート(予定)

新年 1 月から各店にて福袋の販売や初売りセールを開催いたします。

詳細は近日公開予定ですので、乞うご期待!

azalea WINTER の期間中、オトクにご利用できる様々な企画をご用意して、皆さまのご来店を お待ちしております。是非、お立ち寄りください。

■施設概要

・施 設 名:川崎アゼリア

・所 在 地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町 26 番地 2

・営業時間:物販・サービス /10:00~21:00

飲食店(グルメッセ)/11:00~23:00(一部店舗 22:30)

※店舗により営業時間が異なり、一部店舗は早朝営業、時間延長、時間短縮しております。

※各店舗の営業時間は店頭のご案内またはアゼリア HP をご覧ください。

・U R L: https://www.azalea.co.jp/