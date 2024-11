より良い未来につながるアクションやアイデアをノミネートし表彰する 渋谷未来デザイン主催アワード「SIW IMPACT-GOOD IDEA-」のグランプリが決定

アクシスコンサルティング株式会社

アクシスコンサルティング株式会社(本社:東京都千代田区/代表取締役社長COO:伊藤 文隆)がパートナーを務める一般社団法人渋谷未来デザイン主催の「SOCIAL INNOVATION WEEK 2024(以下SIW)」で実施される、より良い未来につながるアクションやアイデアをノミネートし表彰するアワードプログラム「SIW IMPACT-GOOD IDEA-」の最終審査会として、公開ピッチと授賞式が行われました。授賞式では一般公募で集まった約50件のアイデアから、最終審査会に進んだ8件のアイデアを渋谷未来デザインFUTURE DESIGNERS、SIWエグゼクティブプロデューサー、プログラムパートナーの当社が審査を行い、授賞者を表彰しました。

グランプリは「The QUAKE MATE Project - インバウンド時代の新しい防災」が受賞しました。当社が提供する「コンパスシェア賞」は「渋谷日本礎計画」が選ばれました。今後、スポットコンサルティングサービス「コンパスシェア」によるコンサルタントのサポートを通して、受賞アイデアの社会実装を目指してまいります。

コンサルタントの知見やスキルをアイデアの社会実装へ活かす

URL:https://welcome.con-path.axc.ne.jp/siw.html

本日より「SIW IMPACT」でグランプリを受賞したアイデア「The QUAKE MATE Project - インバウンド時代の新しい防災」と「コンパスシェア賞」を受賞したアイデア「渋谷日本礎計画」の社会実装支援をするコンサルタントを募集します。どちらのアイデアも訪日外国人を対象としており、「防災対策」と「地方PR」というアプローチにコンサルタントの業務経験や知見、スキルを掛け合わせることで、社会実装を目指し、持続可能な取り組みへつなげてまいります。また、コンサルタントに対しては、「コンパスシェア」を通して本業で関わる案件とは異なる社会課題への解決に参画する機会を提供することで、新たな活躍機会の創出を目指しています。

当社は「SIW IMPACT-GOOD IDEA-」から生まれた企画やクリエイティブアクションに対して、新しい価値の創造やアイデアの実現をサポートするとともに、今後も当社が目指す「すべての人が幸福に暮らし、活き活きと働ける社会の実現」に向けて、さまざまな取り組みをしてまいります。

<授賞プロジェクト>

SIW IMPACT-GOOD IDEA- GRAND-PRIX

「The QUAKE MATE Project - インバウンド時代の新しい防災」入江真帆さん

左)SIWエグゼクティブプロデューサー 金山淳吾さん 中)受賞者 入江真帆さん 右)EVERY DAY IS THE DAY Creative Director / Co-CEO 佐藤夏生さん

<受賞コメント>

修士課程での研究を「卒業制作で終わらせたくない」という強い思いで取り組んできたため、今回のダブル受賞は、社会実装に向けた力強い第1歩として、大変光栄に感じております。10年におよぶ海外生活を経て、改めて見つめ直した日本には、誇るべき文化と同時に、課題も見えてきました。その両面が交差する「防災」という領域で、クリエイティビティを活かした解決策を提案できたことをうれしく思います。まずは渋谷からはじめ、やがて全国各地で「防災」を「おもてなし」の一部として定着させていくことを目指してまいります。このたびは本当にありがとうございました。

コンパスシェア賞

「渋谷日本礎計画」新戸亜依さん

左)アクシスコンサルティング株式会社 代表取締役社長COO 伊藤文隆 右)受賞者 新戸亜依さん

<授賞コメント>

SIW IMPACT GOOD IDEA PLAY GROUND賞とコンパスシェア賞を受賞致しました、新戸(シント)です。今回の賞が今年から新設された賞だとお聞きし、第1号になれたことを心からうれしく思いますし、このような場を提供してくださいました皆さまにも心から感謝しております。アイデアが形につながることを実感しております。今後は社会実装に向けて、皆さまのお力もいただきながら必ず渋谷で実現させたいと思っておりますので引き続きよろしくお願いします。今回は誠にありがとうございました。

1.PLAY GROUND賞/新しい公共空間・公開空地の使い方

「渋谷日本礎計画」 新戸亜依さん

左)パノラマティクス 主宰 齋藤精一さん 右)受賞者 新戸亜依さん

2.PLAY DIVERSITY賞/もっと楽しい多様性社会

「diadig」 武田光平さん

左)特定非営利活動法人シブヤ大学 代表理事 一般社団法人マネージング・ノンプロフィット 代表理事 左京泰明さん 右)受賞者 武田光平さん

<受賞コメント>

今回このような賞をいただきとてもうれしいです。

しばらくの間、自分の理想やアイデアは本当に必要なのか。自分ができるようなことなのかといった点について悩んでいました。そんな中での今回の受賞で自分の理想と目標を応援してくださったことは、今後進んでいくためにも重要な自己肯定感を上げられた良い機会でした。このアイデアには改良すべき点が多くあります。ですが自分の思いをより強く抱き、今よりも多くの関係者と理想を実現していくために全力を尽くしたいと思います。

3.FUTURE DESIGN賞/未来を可能性でデザイン

「The QUAKE MATE Project - インバウンド時代の新しい防災」入江真帆さん

左)Slow Innovation株式会社 代表取締役/金沢工業大学虎ノ門大学院 教授 野村恭彦さん 右)受賞者 入江真帆さん

最終審査の様子

審査員からのコメント

EVERY DAY IS THE DAY Creative Director / Co-CEO 佐藤夏生さん

受賞者の皆さまおめでとうございます。ピッチ参加者の皆さまもお疲れ様でした。

本当に良いアイデアというのはあっという間に世界に広がっていく。アイデアの力は本当にすごいもので、アイデアを「生み出す」「育てる」「扱う」「世の中に投げ込む」過程の中には苦労や悔しい思いもするかもしれません。予想よりすごいことができるかもしれないし、世界中の人に感謝され、感動されるかもしれない。アイデアの力を改めて感じるとともに大事にしながらアイデアに煮詰まることを経験したその先に広がる世界を想像してこれからも頑張ってほしいと思います!

■SIW IMPACT 実施概要

「GOOD IDEA」部門

募集期間:2024年9月4日(水)~10月13日(日)

一次審査:2024年10月14日(水)~10月22日(火) ※書類審査

最終審査:2024年11月10日(日)

審査方法:SIW会場での公開ピッチ審査

表彰:最優秀賞 100万円 / 部門賞10万円 / PLAY GROUND賞 / PLAY DIVERSITY賞 / FUTURE DESIGN賞 / アクシスコンサルティング コンパスシェア賞

公式サイト:https://social-innovation-week-shibuya.jp/impact/goodidea/

■一般社団法人渋谷未来デザイン(https://fds.or.jp/)について

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

■「コンパスシェア」(https://service.con-path.axc.ne.jp/)について

「コンパスシェア」は、経営課題や業務の悩みを抱える全国の法人の皆さまが、優秀な人材の知見や稼働を活用することをご支援するサービスです。経営相談の壁打ちや資料作成、研修など、さまざまな用途で第三者の経験や知見を活用することができます。戦略コンサルタント経験者や経営企画、ITコンサルタントをはじめとした、コンサル会社在籍者もしくはコンサル業務経験者が登録しています。

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進していきます。

設立:2002年4月

資本金:759百万円

業務内容:ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数:137名(2024年9月末現在)

拠点:東京本社、大阪オフィス

WEBサイト:https://axc-g.co.jp/