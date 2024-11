タイミー、会計バンクと業務提携契約を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー(所在地:東京都港区、代表取締役:小川 嶺、以下タイミー)は、スマホ会計アプリ「FinFin」シリーズを提供する会計バンク株式会社(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:反町 秀樹、以下会計バンク)と業務提携契約を締結したことをお知らせします。本提携により、スポットワーカーの確定申告における不安の解消に向けた啓発活動により一層積極的に取り組んでまいります。

- 業務提携の内容

スキマバイトサービス「タイミー」のワーカーに向けて、会計バンクがスポットワーカー向けに必要な機能を絞り込んで開発した「確定申告 for スキマバイト Powered by FinFin(以後、確定申告 for スキマバイト)」と源泉徴収票の取り込みに関する機能的な連携を行います。また、「確定申告 for スキマバイト」を「タイミー推奨の2024年度確定申告アプリ」としてワーカー様へ情報提供・情報発信します。加えて、スポットワーカーに向けた確定申告セミナーを共同で開催してまいります。

<「確定申告 for スキマバイト」について>

「確定申告 for スキマバイト」は、「FinFin」シリーズでの知見を活かし、スポットワーカーにとって必要な機能を絞り込むことで、簡単かつ正確に確定申告を行うことができるアプリケーションサービスです。スキマバイト先の給与所得の源泉徴収票をAI-OCRで読み取ることで、確定申告が必要となるか、いくら申告すれば良いかがひと目で分かります。また、確定申告が必要となった場合は、読み取った源泉徴収票をもとに自動で確定申告書を作成し、e-taxと連携してスマホから簡単に提出することが可能です。

<「確定申告 for スキマバイト」の2024年度確定申告アプリとして推奨について>

「確定申告 for スキマバイト」は、確定申告がはじめての方でも直感的で分かりやすいデザインで、スポットワーカーが使いやすい機能に絞られており、スマホで簡単に確定申告を行うことができます。また、収入の状況から「確定申告の必要有無」や自身に影響する「年収の壁」を把握し、自分の考え方に合った収入をシュミレートすることも可能です。タイミーでは、「確定申告 for スキマバイト」が2024年度の確定申告に向けて、スポットワーカーが不安に感じる税の問題を解消しうるサービスとして推奨しております。

<セミナー開催概要>

内 容(予定):

・確定申告とは?

・源泉徴収や年末調整って?

・スキマバイトでも確定申告は必要?

・確定申告の手引き~初めて編~

・よくあるご質問

・会計アプリのご紹介(確定申告 for スキマバイト)



日 時:

2024年12月17日(火) 12時00分~13時00分

2024年12月19日(木) 12時00分~13時00分

2025年1月開催についても調整中

登壇者:株式会社タイミー スポットワーク研究所 公共政策G サービスリーガルエキスパートチームTL ・税理士 渡邊 亮 (わたなべ りょう)

共 催:株式会社タイミー・会計バンク株式会社

セミナーの内容につきましては、変更となる場合がございます。その他、詳細については、決まり次第お知らせいたします。

- 業務提携の背景

昨今スポットワーク市場は急速に拡大しており、スポットワーク協会の調べでは、登録者数は2500万人(24年9月時点)となりました。タイミーが24年9月に発表した、外部調査機関による「スポットワーカーを対象にしたアンケート調査」では、「スポットワークを活用している理由」として「自分の都合の良い時に働きたいから」が最多、「現在の職業」は、過半数が「会社員」という実態が明らかになっています(※1)。

(※1)プレスリリース:累計ワーカー数900万人突破(https://corp.timee.co.jp/news/detail-3510/)

また、今年2月に実施した、確定申告セミナー(※2)では、「難しそうでよく分からない、と思い込んでいた(30代女性・パート/アルバイト)」「確定申告や年末調整の仕組みが分からなかった(20代男性・契約/派遣社員)」「今まで会社の年末調整を利用していて確定申告は自分には無縁だと思っていました。何が分からないのが分かっていませんでした(40代女性・パート/アルバイト)」といった参加者からの声が寄せられており、「なんとなく難しそう」「必要な手続きがよく分からない」といった不安を抱えるスポットワーカーが多いことが分かりました。



こうした状況を受け、タイミーと会計バンクは、スポットワーカー向けに、確定申告における不安を解消すべく、業務提携を決定しました。今回の業務提携を通じて、副業や兼業などの様々な働き方でスポットワークを利用する方の確定申告不安を払拭し、「働きたい」と感じた時に負を感じることなく働ける環境を提供し、ミッションに掲げる「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」の実現を目指します。

(※2) お知らせ:「タイミーワーカーのための確定申告セミナー」(https://corp.timee.co.jp/news/detail-2496/)

このたびの業務提携について、両社のコメントは、以下の通りです。

会計バンク株式会社 常務取締役COO 小林紳一氏 コメント

「会計バンク」はソリマチテックグループから生まれたフィンテックベンチャーで、「新たな信用基盤で、フリーランスが活躍できる社会をつくる」をミッションに掲げています。全国の中小企業・小規模事業者、およびフリーランスの皆様をサポートすべく、スマホで請求業務や会計処理を完結できる「FinFin」シリーズを提供しています。

我々が日々向き合っている事業者様からは、「確定申告」や「年収の壁」、「扶養控除」などに対して、「分かりにくい・難しい」という声が多く寄せられています。昨今、働き方の多様化が加速し、スポットワーク市場は急速に拡大しています。このような状況で、副業・兼業でスポットワークを利用される方も「確定申告」などに対して「分かりにくい・難しい」と感じる方は多いのではないでしょうか。スポットワーカー専用アプリ「確定申告 for スキマバイト」は、こうした現状を踏まえて開発されました。

タイミーとの業務提携を通じて、1人でも多くのスポットワーカーが確定申告にまつわる負を解消し、活躍できる社会を目指していきたいと考えています。

株式会社タイミー 執行役員 スポットワーク研究所所長 石橋孝宣 コメント

この度は、確定申告に対する不安払拭に向けた業務提携の機会をいただき、大変嬉しく存じます。

弊社は、「はたらく」のマッチングプラットフォームを展開する企業として、働き手の方には、スキルアップを含めた新たな「はたらく」機会を、事業者の方には人手不足を中心とした、人材課題の解決の機会を提供すべく、スポットワークの普及啓発に取り組んでまいりました。



タイミーでは「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」をミッションに掲げています。その実現には「安心・安全」に使えるプラットフォームであることが不可欠です。今回の取り組みは、ワーカーの皆様の確定申告における「分かりにくさ・難解さ」を解消し、「申告漏れ」などの懸念を払拭するためのものです。また、ワーカーの皆様に適切な情報を啓発することで、行政手続きのデジタル化を推進する一助になると考えております。



今回の業務提携を通じて、「安心・安全」なプラットフォームとして、サービスの健全性向上に努めてまいります。

- 「FinFin」シリーズについて

「スマホ会計FinFin」は、スマホだけで一番かんたんに全自動で確定申告を完結できる、を開発コンセプトにした会計アプリです。銀行APIやAI-OCRを駆使し、仕訳の自動化を極力行うとともに、確定申告初心者でも、かんたんに最後まで到達できるよう、会計バンク独自の対話型UXUIを搭載しています。

「スマホインボイスFinFin」は、請求書や領収書の作成・管理をスマホひとつでスマートに行えるアプリです。シンプルな機能を追求しており、かんたんに運用できます。

「FinFinカード決済(請求書後払い)」の他に「FinFinファクタリング」など事業主の資金調達を支援する機能も搭載しています。

スマホ会計FinFin:https://www.finfin.jp/sp-kaikei/

スマホインボイスFinFin:https://www.finfin.jp/sp-invoice/

- 「タイミー」について

タイミーは、タグライン「はたらくに“彩り”を。」をテーマに、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングすることで、時間や場所に制約されない自由な働き方を提供するスキマバイトサービスです。働き手は、働きたい案件に申し込むだけで、履歴書や面接無しですぐに働くことができ、勤務終了後すぐにお金を受け取れます。 事業者は、求めるスキルや、来てほしい時間を最短1時間から設定するだけで、条件にあった働き手と、システムを介して自動的にマッチングします。タイミーは、いつでも、どこでも、人生のどんなフェーズにおいてもその人らしい「はたらく」に手を伸ばせる「ワークバリアフリー」な社会の実現を目指します。そして、「はたらく」を通じた出会いや体験が働き手の人生の可能性を広げ、世の中にうれしい時間を増やしてまいります。

タイミーのダウンロードはこちらから:https://app.adjust.com/crz4d3a

- 会計バンク株式会社 会社概要

設立年月:2017年3月21日

所在地:東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル FINOLAB

代表者名:代表取締役 反町秀樹

事業内容:金融連携サービスの開発・販売

URL:https://www.kaikei-bank.com/

- 株式会社タイミー 会社概要

設立 :2017年8月

代表者:小川 嶺

所在地:東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード:215A

URL :https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ:https://lab.timee.co.jp/