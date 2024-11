「GiGO（ギーゴ）」×「FC今治」コラボノベルティドリンクも販売！愛媛県今治市の大型商業施設に「GiGOそよら今治馬越」　2024年11月15日（金）9時オープン！

株式会社GENDA GiGO Entertainment[画像1: https://prtimes.jp/i/34930/794/resize/d34930-794-f8484dd4587a94983086-5.jpg ]アミューズメントとJリーグクラブ「FC今治」のコラボが楽しめる「GiGOそよら今治馬越」オープンイオンリテール株式会社が手掛ける「そよら」ブランドの商業施設で中四国地方初登場となる「そよら今治馬越」の3階に、「GiGOそよら今治馬越」がオープンします。約370坪という広さの店内は印象的なGiGOブルーを基調にデザインされ、明るく開放的。ファミリーでも遊びやすいクレーンゲームやメダルゲーム、プリントシール機やカプセルトイコーナーなどで構成されています。さらに同店では、先日2024年11月10日(日)に、Jリーグ2025年シーズンの「J2昇格」を決めたJリーグクラブ「FC今治」のパブリックビューイングのスペースと連動させた、試合の放映が見られるテーブル席をご用意し、当店限定の「FC今治」ノベルティ付きドリンクを販売いたします。毎日遊べる「GiGO」のアミューズメントと、「FC今治」とのコラボレーションを通して、「FC今治」を応援するファンや、地域の皆さまが楽しめる場所を提供してまいります。[画像2: https://prtimes.jp/i/34930/794/resize/d34930-794-be86543a01d8442e33f5-5.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/34930/794/resize/d34930-794-8db47b8c837fdad32987-5.jpg ]「FC今治」ノベルティ付きのコラボドリンクを提供!試合開催日は試合映像を放映Jリーグクラブの「FC今治」とパートナーシップ契約を締結する「GiGOそよら今治馬越」は、店内にテーブル席を備え、ノベルティ付きのコラボドリンクの販売や、当店限定の「FC今治」応援プリントシール機、さらに選手の等身大POPを設置。試合当日には試合映像を放映し、同店と隣接する「FC今治」パブリックビューイングスペースと連動して、ファン同士、一体感がある中で観戦・応援ができます。 [画像4: https://prtimes.jp/i/34930/794/resize/d34930-794-a2af39501d0d4452918a-2.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/34930/794/resize/d34930-794-1841e41dfe7f1cba5a17-0.png ]■「GiGOそよら今治馬越」 概要●住所:愛媛県今治市馬越町4-8-1 そよら今治馬越3階●アクセス: JR予讃線「今治駅」徒歩約23分 タクシーで約5分 車 西瀬戸自動車道 今治IC 下り 出口約4分 西瀬戸自動車道 今治北IC 下り 出口約9分 今治小松自動車道 今治湯ノ浦IC 下り 入口約17分 駐車場 846台●営業時間:10:00~21:00 (LO ~20:30)●営業面積:366.9坪 ●設置台数:合計 139台 クレーンゲーム/91台、体感その他/25台、メダル/15台、プリントシール機/4台、 キッズカード/4台、カプセルトイ自販機/200面 ●店舗URL: https://tempo.gendagigo.jp/am/imabari-umagoe/●店舗X: https://x.com/GiGO_ImabariU●電子マネーQRコード決済:非対応●GiGOアプリ:なし●メディア各位 :店舗の撮影や店長への取材が可能です。下記よりお問い合わせください。・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html・撮影のお申込み:https://www.gendagigo.jp/location_form.html ■「FC今治」とは[画像6: https://prtimes.jp/i/34930/794/resize/d34930-794-542bd62bf7cbc1671ad8-2.jpg ]「FC今治」は、愛媛県今治市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に加盟するプロサッカークラブ。1976年に大西サッカークラブとして創設され、愛媛FCの下部組織「愛媛FCしまなみ」時代を経て、2012年から「FC今治」にクラブ名を変更。2014年10月に日本代表元監督の岡田武史が代表に就任。2016年に地域リークからJFLへの昇格を決め、2019年にJリーグへ昇格、2020年よりJリーグに入会。2025年シーズンからJ2に昇格が決定。ホームスタジアムは今治市にあるアシックス里山スタジアム。「GiGOそよら今治馬越」は、「FC今治」と2024年9月1日(日)からパートナーシップ契約を締結し、アシックス里山スタジアムに「GiGO」ロゴが掲示されています。 オープン記念プレゼントキャンペーン■店舗でアンケートにお答えいただいた方にGiGOオリジナルノベルティをプレゼント![画像7: https://prtimes.jp/i/34930/794/resize/d34930-794-7e43ef516ca7330f0b3a-2.png ]オープンを記念し、「GiGOそよら今治馬越」でアンケートにお答えいただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認下さい。※配布の日時と内容詳細は、店舗公式Xでお知らせします。※数量は限定です。無くなり次第終了になります。 ■GiGOの意味 [画像8: https://prtimes.jp/i/34930/794/resize/d34930-794-518f1a9257eed17ab083-0.jpg ]Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。