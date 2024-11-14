¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡Û11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ë¥×¥í¥à¥Êー¥É¸ø±à¤Ç¡Ö¤¸¤å¤ó¤°¤ê¥Þー¥±¥Ã¥È2024¡×¤ò³«ºÅ¡ª
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¹©³ØÉô¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³Ø²Ê¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ï2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¥×¥í¥à¥Êー¥É¸ø±à (ÍÌÀ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹£´¹æ´ÛÁ°¹¾ì)¤Ç¡Ö¤¸¤å¤ó¤°¤ê¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡£ÅöÆü¤ÏÃÏ°èÆâ³°¤Î18ÃÄÂÎ¤¬Å¸¼¨¡¢ÈÎÇä¡¢¥é¥¤¥ÖÅù¤ÎºÅ¤·Êª¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¤¸¤å¤ó¤°¤ê¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
¡Ö¤¸¤å¤ó¤°¤ê¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹Æ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë2023Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç£²²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³Ø²Ê¡Ê2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê´Ä¶¥·¥¹¥Æ¥à³Ø²Ê¤«¤éÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡Ë¤Î³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÆâ³°¤Î¿Í¡¹¤ä½ÐÅ¸¼Ô¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿Í¡¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/244_1_b351205929cbb0a203b8c608e1c73a59.jpg ]
¡Ú½ÐÅ¹ÃÄÂÎ¡¦ÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/244_2_e485c87ac07f7e58abc92eaf6ffeec10.jpg ]
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¤¸¤å¤ó¤°¤ê¥Þー¥±¥Ã¥È±¿±Ä»öÌ³¶ÉÄ¹¡¡¾¾ËÜ Î¤ºé¤µ¤ó¡ÊÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¹©³ØÉô£´Ç¯¡Ë
ºòÇ¯ÅÙ12·î¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¤¸¤å¤ó¤°¤ê¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï11·î¤Ë¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ªÃÏ°è¤Î¿ÍÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤â¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¸¤å¤ó¤°¤ê¥Þー¥±¥Ã¥È2024¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø ÍÌÀ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
1924Ç¯¤ËÊ©¶µÀº¿À¤òº¬´´¤Ë¤·¤¿¿Í³Ê¶µ°é¤òÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¡¢ÉðÂ¢Ìî½÷»Ò³Ø±¡¤òÀßÎ©¡£ÉðÂ¢Ìî½÷»ÒÂç³Ø¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2003Ç¯¤ËÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡£2004Ç¯¤ÎÃË½÷¶¦³Ø²½°Ê¹ß¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·12³ØÉô20³Ø²Ê¡¢13Âç³Ø±¡¸¦µæ²Ê¡¢ÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Ê¤É³ØÀ¸¿ô13,000¿ÍÄ¶¤ÎÁí¹çÂç³Ø¤ËÈ¯Å¸¡£2019Ç¯¤Ë¹ñÆâ»äÎ©Âç³Ø½é¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤ò³«Àß¡£2021Ç¯¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×³ØÉô¤ò³«Àß¤·¡¢¡ÖAI³èÍÑ¡×¡ÖSDGs¡×¤òÉ¬½¤²ÊÌÜ¤È¤·¤¿Á´³Ø¶¦ÄÌ´ðÁÃ²ÝÄø¡ÖÉðÂ¢ÌîINITIAL¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ½é¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³Ø²Ê¤ò³«Àß¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³ØÉô¤ò³«Àß¤¹¤ë¡£2024Ç¯¤ÎÁÏÎ©100¼þÇ¯¤È¤½¤ÎÀè¤Î2050Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉðÂ¢ÌîÂç³ØHP¡§https://www.musashino-u.ac.jp/
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¢£ ¤¸¤å¤ó¤°¤ê¥Þー¥±¥Ã¥È¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/tunagitunagaru_sustain/
¢£ ºòÇ¯ÅÙ¤Î¤¸¤å¤ó¤°¤ê¥Þー¥±¥Ã¥È³«ºÅÊó¹ð¡§https://www.musashino-u.ac.jp/news/detail/20240115-1945.html
¢£ ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¹©³ØÉô¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³Ø²Ê¡ÊÂç³ØHP¡Ë¡§https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/engineering/sustainability_studies/
¢£ ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¹©³ØÉô¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³Ø²Ê¡ÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://esg.musashino-u.ac.jp/