ÈØ°æAI¡¢ÅìËÌºÇÂçµé¤Î¶¦ÁÏ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¡ØYUI NOS¡Ù¤Ë¤Æ·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê

磐井AI株式会社

歩容解析技術を活用した、ヘルステックサービスの開発を行う磐井AI株式会社(本社: 岩手県一関市、代表取締役CEO: 鈴木 明宏、以下 磐井AI)は、NTTアーバンソリューションズ株式会社(本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 辻上広志)の協力のもと、2024年11月19日(火)、11月20日(水)に、アーバンネット仙台中央ビル『YUI NOS』1階にて、健康イベントを実施いたします。

本イベントは、歩容から認知機能低下の兆候を検知し、予防につながる個別最適なアドバイスを行う自社サービス『D-walk』の測定体験と精度向上に向けた歩行データ収集、計測を通じた認知症予防の啓発を行うことを目的に企画いたしました。

また、地域企業や学生、スタートアップなどのイノベーションの創出を促す拠点である『YUI NOS』にて、『歩行』を通じて自身の健康を創造する重要性を広く発信していくことで、日々の健康行動への意識向上に貢献してまいります。

『D-walk』は、学術研究を通じて得られた結果をもとに開発されたプロダクトであり、日常生活の歩行から手軽に認知機能低下の兆候を検知※1することが可能です。

認知症は、昨今の高齢化に伴い患者数が増加傾向にあり、2025年には5人に1人が認知症を有するとの試算※2もあるほど、非常に大きな社会課題となっています。認知機能が低下すると、歩行の様子に変化※3が現れることがわかっており、認知機能と歩行時の加速度・角速度の間に相関がある※4ことも報告されています。

創業以前より、一関工業高等専門学校にて、弊社メンバーらを中心に歩容から認知機能の推定を行う研究を行っており、自治体や企業と連携をして、歩行データの計測を行ってまいりました。

本イベントにより得られたデータを『D-walk』の研究開発に活用し、プロダクトの品質を向上させていきます。

健康寿命の延伸により、誰もが可能性を創造していくことができる世界を目指す、磐井AIの更なる飛躍にご期待ください。

■ 実施概要

名称 : あなたの『歩み』が健康のカギ!

次世代ヘルステックデバイス『D-walk』で認知症予防を始めてみませんか?

日時 : 2024年11月19日(火)11:00~16:00

2024年11月20日(水)11:00~17:00

場所 : アーバンネット仙台中央ビル『YUI NOS』1階(宮城県仙台市青葉区中央4-4-19)

参加費 : 無料

主催 : 磐井AI株式会社

協力 : NTTアーバンソリューションズ株式会社

内容 : 小型センサを着用した歩行測定、脳の健康度調査

■ YUI NOSについて

『YUI NOS』は仙台の新たな共創・賑わいの拠点として、2024年3月にアーバンネット仙台中央ビルの低層部に整備されました。コワーキングスペースやシェアオフィス、カンファレンス、ミーティングルームなどを整備し、産官学連携による起業支援や常駐するコミュニティマネージャーによるみなさまの交流の支援を通じて、共創やイノベーションの創出をめざします。

YUIは「結」、NOSは「巣」の意味を込めており、ロゴマークは人々の集いや行き交いを、糸を結ぶような「ゆ」の筆跡で表現しております。人と人を結ぶ結節点となる役割を担い、知恵や想いや賑わいを集める場をめざします。スタートアップ拠点の構築、次世代放射光施設「NanoTerasu」との連携、地域の賑わいと回遊の促進により、周辺地域のさらなる活性化に取り組みます。

■ 磐井AI株式会社について

磐井AI株式会社は、「健康でいられる時間を延ばし、喜びをいつまでも感じられるように」をビジョンに掲げ、歩容から認知機能低下の兆候を検知し、予防につながる個別最適なアドバイスを行うサービス「D-walk」を中心とした、ヘルステックサービスの開発を行っています。創業以前より、一関工業高等専門学校にて、弊社メンバーらを中心に歩容から認知機能の推定を行う研究を行っており、得られた成果を広く社会へ提供していくため、2023年に創業いたしました。誰もが健康寿命の延伸による幸せを感じ、可能性を創造していくことができる世界を実現していきます。「第3回全国高専ディープラーニングコンテスト2022」最優秀賞&丸井賞受賞。「第10回プラチナ大賞」 大賞・経済産業大臣賞受賞。北日本銀行主催「第3回ニュービジネスコンテスト」新規起業部門 最優秀賞受賞。

会社名 : 磐井AI株式会社/Iwai AI Inc.

代表者 : 代表取締役CEO 鈴木 明宏

所在地 : 岩手県一関市萩荘字高梨・一関工業高等専門学校

地域共同テクノセンター・共同研究室1

設立 : 2024年2月24日

事業内容 : 歩容解析技術を活用した、ヘルステックサービス「D-walk」の開発

URL : https://iwai-ai.com

本件に関するお問い合わせ : info@iwai-ai.com(石井)

※1 医療機器ではありません。

※2 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~

※3 Trienke I. J. and Claudine J. C., Gait and cognition, The relationship between gait stability and variability with executive function in persons with and without dementia, Gait & posture, Vol. 35, Issue 1 (2012), pp.126-130.

※4 SUZUKI, A., TAKAHASHI, K., OHTAKI, Y., KAMIJO, K., INOUE, T., NOTO, M., and NAKAMURA, T., Estimating cognitive function in elderly people using information from outdoor walking. Journal of Biomechanical Science and Engineering, Vol. 15, Issue 2 (2020) pp. 19-00491.