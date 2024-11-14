ÈØ°æAI¡¢ÅìËÌºÇÂçµé¤Î¶¦ÁÏ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¡ØYUI NOS¡Ù¤Ë¤Æ·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê

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¢¨3 Trienke I. J. and Claudine J. C., Gait and cognition, The relationship between gait stability and variability with executive function in persons with and without dementia, Gait & posture, Vol. 35, Issue 1 (2012), pp.126-130.
¢¨4 SUZUKI, A., TAKAHASHI, K., OHTAKI, Y., KAMIJO, K., INOUE, T., NOTO, M., and NAKAMURA, T., Estimating cognitive function in elderly people using information from outdoor walking. Journal of Biomechanical Science and Engineering, Vol. 15, Issue 2 (2020) pp. 19-00491.