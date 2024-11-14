¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¥¿¥¥Ò¥èー¡ÖÂè3²óÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¡×Àî¾å¤«¤éÀî²¼¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¹©Äø¤Ç¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÄó°Æ
¡¡1751Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÁ¡°Ý¾¦¼Ò¥¿¥¥Ò¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Âì °ìÉ×¡Ë¤Ï¡¢10·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ÀõÁð¶¶¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´¼Ò²£ÃÇ·¿¤Î¡ÖÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù288Ì¾¤ÎÊý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢¸¶ÎÁ¤«¤é»å¡¢ËÂÀÓ¡¢À¸ÃÏ³«È¯¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëÀ½ÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆÈÎÇä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á¡°Ý¤ÎÀî¾å¤«¤éÀî²¼¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹©Äø¤òÃ´¤¦Åö¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1.¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Öー¥¹
²¤ÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¥°¥êー¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤â¶¯¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É½ÌÌÅª¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÈ¼¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¤¤Þ¡¢Åö¼Ò¤¬Í¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤¹¤ë¡Öº¬µò¤Î¤¢¤ë¡×¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÎÁ¤«¤éÀ½ÉÊ¡¢Å¹Æ¬¤Þ¤Ç¹ñºÝÇ§¾Ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó
Åö¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤ËGRS¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ë¤ª¤è¤ÓGOTS¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§¾Ú´Æºº¤ò´°Î»¤·¡¢ÁÇºà¤«¤éÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¤ò¹ñºÝÇ§¾Ú¤Ç·Ò¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÒ´ÑÅª¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÀ¸»ºÇØ·Ê¤òGOTSÇ§¾Ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À³Æ¼ïÀ½ÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸¶ÎÁ100¡óÁÇºà¡ÖRECT100¡Ê¥ì¥¯¥È100¡Ë¡×
Á¡°Ý¤¬Ã»¤¤¤¿¤áËÂÀÓ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢100¡ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Ç¤ÎÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¥³¥Ã¥È¥ó¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Èº®ËÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç100¡ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºàÍ³Íè¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖRECT100¡×¤ò½éÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Û¶È¼ï¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼Â¸½
¿·¤¿¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒBIOTECHWORKS-H2¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢²ó¼ý¤·¤¿°áÎÁÉÊ¤òÁ¡°Ý¤È¤·¤Æ½Û´Ä¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ÏÅö¼Ò¤Î¥¹¥ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢º¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¼Ò¤Îµ»½Ñ¤Ç¿åÁÇ¤È¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.ÁÇºà´ë²è³«È¯¥Öー¥¹
¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¿¼²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê³«È¯ÁÇºà¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÈþÍÆ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·ÁÇºà¡Ömoisfit¡Ü¡×
¥Ê¥Î²½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¿¥ß¥óE¤òÁ¡°Ý¤ËÎý¤ê¤³¤ß¡¢Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ömoisfit¡Ü¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡Ö²½¾ÑÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤â²ÄÇ½¤Êµ¡Ç½À¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¡ÖÈþ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×´µ¯¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÎËÂ¤»¤ó¤¤³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯ÁÇºà¡ÖECOTEC DEO-R¡×
GRSÇ§¾Ú¼èÆÀÁÇºà¤ÈÅìÍÎËÂ¤»¤ó¤¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»ý¤ÄÊ¬»Ò¹½Â¤¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¾Ã½¸ú²Ì¤ò»ý¤¿¤»¤¿¶¦Æ±³«È¯ÁÇºà¡ÖECOTEC DEO-R¡×¤ò½éÈäÏª¡£µ¡Ç½À¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤ª¼è°úÀè¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
3.AI³èÍÑ¥Öー¥¹
Åö¼Ò¤¬Í¤¹¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿AI¡ß¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈÎÇäÀïÎ¬
Åö¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¤ä»Ô¾ìÄ´ºº¡¢Å¹Æ¬¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯½¾ÍèÍ½Â¬¤È¡¢ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤«¤éAI¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ½Â¬¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼ûÍ×Í½Â¬¥¹¥ー¥à¤Ëµ¤²¹Ê¬ÀÏ¤ò²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë·îÊÌ¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËAI¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äÆ°²è¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¼ûÍ×Í½Â¬¤«¤é´ë²è¡¢ÈÎÇä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤´Äó°Æ¤Ç¤¤ëÅö¼Ò¤Î¥¹¥ー¥à¤ÎÉý¹¤µ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»º³ØÏ¢·È¡ßÀ¸À®AI¡¡
ZÀ¤Âå¤¬Åù¿ÈÂç¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¦ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¡Öm_r tokyo¡Ê¥Þー¥ë¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖÀ¸À®AI¡ßÊ¿À®¥ì¥È¥í¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¤ÏÅö¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¹Ô¤¤¡¢¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤¬¡Öº£¤Û¤·¤¤¡×T¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4.¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿·¥Ù¥Óー¥Ö¥é¥ó¥É¥Öー¥¹
¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡×¤ËÂÅ¶¨¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¿·À¸»ù¸þ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÄ¹Ç¯´ë²è¡¦À¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÀìÌç¥Áー¥à¤¬¿·¤·¤¯Î©¤Á¾å¤²¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤ò°¦¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¤Þ¤Ç¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Öー¥¹¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÅ¹Æ¬¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢VMDÄó°Æ¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
5.¡Ö¹¥¤¡×¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë±þ¤¨¡¢¹ØÇã¤ò´µ¯¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Öー¥¹
¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÆ°µ¡ÉÕ¤±¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤ë¸½Âå¡£Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡Ö¹ØÆþ¤¹¤ë°ÕÌ£¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¡Ö¹¥¤¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·´ë²è¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Cup Of Therapy(R)¥Öー¥¹
Disney
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯Disney¤Î¿·¥Æー¥Þ¤ò¾¦ÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Æ¥£ー¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó
¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¾¦ÉÊ²½¤Î¼ÂÀÓ¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¸¶ºîÈÇ¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ç¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·½éÄó°Æ¡£¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÃé¼Â¤Ë¾¦ÉÊ´ë²è¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Cup Of Therapy(R)
SNS¤«¤éº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCup Of Therapy(R)¡×¤ò½éÄó°Æ¡£¥»¥é¥Ôー¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â¥¢ー¥È¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ·¿¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£
NPOË¡¿Í Ç¤Î¿¹
ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPOË¡¿Í¡ÖÇ¤Î¿¹¡×¤Ø¤Î´óÉÕÏ¢Æ°·¿¾¦ÉÊ´ë²è¤ò½éÈäÏª¡£¼«Ê¬¤Î¾ÃÈñ¤¬²¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹ØÇã¤òÂ¥¤¹¡Ö¥¤¥ß¾ÃÈñ¡×¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¹¤¤¾ðÊóÌÖ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆüËÜ¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¤´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤ò¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î¿·Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è¤«¤é¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡¢SNS¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖÁÏ¤ë¾¦¼Ò¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ç¤¹¡£