CFexpress(TM) 4.0 Type A¥á¥â¥êー¥«ー¥É¡ÖNX-A2SE¥·¥êー¥º¡×¤ª¤è¤ÓUSB 40GbpsÂÐ±þCFexpress Type AÀìÍÑ¥«ー¥É¥êー¥Àー¡ÖNX-SA1PRO¡×È¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Nextorage³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥ìー¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÜÂ¿¡¡¹î¹Ô¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤Ï¡¢CFexpress Type A¥á¥â¥êー¥«ー¥É¡ÖNX-A2SE¥·¥êー¥º 1,024 GB / 512 GB¡×¤ª¤è¤ÓCFexpress Type AÀìÍÑ¥«ー¥É¥êー¥Àー¡ÖNX-SA1PRO¡×¤ò11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¡ÖNX-A2SE¥·¥êー¥º 256 GB¡×¤ò12·îÃæ½Ü¤è¤êAmazon¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ NX-A2SE¥·¥êー¥º
¡¦CFexpress 4.0ÂÐ±þCFexpress Type A¥á¥â¥êー¥«ー¥É
¡¦ºÇÂçÅ¾Á÷Â®ÅÙ¡§ºÇÂçÆÉ¤ß½Ð¤·Â®ÅÙ 1,900 MB/s[1][2]¡¢ºÇÂç½ñ¤¹þ¤ßÂ®ÅÙ 1,700 MB/s[1][2], ºÇÄã·ÑÂ³½ñ¤¹þ¤ßÂ®ÅÙ1,500 MB/s[1][2]
¡¦Video Performance Guarantee (VPG)200½àµò
¡¦ÍÆÎÌ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×[3]¡§1,024 GB / 512 GB / 256 GB
ºÇ¿·µ¬³ÊÂÐ±þ¤Ç¥¯¥é¥¹ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î½ñ¤¹þ¤ß¡¦ÆÉ¤ß½Ð¤·¥¹¥Ôー¥É
NX-A2SE¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¼¡À¤Âåµ¬³ÊCFexpress 4.0¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¯¥é¥¹ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅ¾Á÷Â®ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤¿CFexpress Type A¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¤ß½Ð¤·Â®ÅÙºÇÂç1,900 MB/s[1]¤ò¼Â¸½¤·¡¢CFexpress 4.0ÂÐ±þCFexpress Type AÀìÍÑ¥«ー¥É¥êー¥Àー¡ÊNX-SA1PRO¡Ë¤ÈÊ»ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»£±Æ¸å¤Î¥Çー¥¿Å¾Á÷¤äÊÔ½¸ºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÍÆÎÌ¥Çー¥¿¤ÎÅ¾Á÷»þ´Ö¤òÈôÌöÅª¤ËÃ»½Ì¤·¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢CFexpress 4.0µ¬³Ê¤ÏCFexpress 2.0¤È¤Î²¼°Ì¸ß´¹À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢CFexpress 2.0ÂÐ±þ¤Î¥Û¥¹¥Èµ¡´ï¤È¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎNX-A1SE¥·¥êー¥º¤ÈÆ±Åù¤Ë¡¢¹âÂ®¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÀÅ»ß²è¤ÎÏ¢Â³»£±Æ¤ä¹â²è¼ÁÆ°²è¤ÎµÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
*CFexpress 4.0ÈóÂÐ±þµ¡´ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏCFexpress 2.0µ¬³Ê¤ÇÅ¾Á÷¤·¤Þ¤¹¡£
VPG200ÂÐ±þ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Æ°²èµÏ¿¤ò¥µ¥Ýー¥È
Á´ÍÆÎÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆCompactFlash(R) Association¤¬ºöÄê¤¹¤ëµ¬Äê¡¢Video Performance Guarantee (VGP)200¤Ë½àµò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÄã·ÑÂ³½ñ¤¹þ¤ßÂ®ÅÙ200 MB/s¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VPG200¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥«¥á¥é¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢4K¤ä8KÆ°²è»£±Æ¤Ç¤â¥Õ¥ìー¥àÍî¤Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿Æ°²èµÏ¿¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÑµ×À[4]
CompactFlash Association¤Îµ¬Äê¤Ë½àµò¤¹¤ëÂÑµ×À¤È5Ç¯´Ö¤ÎÀ½ÉÊÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç¤¹:
ÂÑ²¹ÅÙ¡§-12 ¡î ～ 72 ¡î¡ÊÆ°ºîÊÝ¾Ú²¹ÅÙ¡Ë
ÂÑ¾×·â¡§EIA-364-27A ½àµò
ÂÑXÀþ¡§ISO7816-1 ½àµò
ÂÑ¼§À¡§NextorageÆÈ¼«¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ë
ÂÑÀÅÅÅ¡§IEC 61000-4-2 ½àµò
À½ÉÊ¸ß´¹À
Nextorage¤Ç¤Ï NX-A2SE¥·¥êー¥º¤òÉý¹¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸ß´¹À¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤Îµ¡´ï¾ðÊó¤Ï Nextorage WEB¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Web¥µ¥¤¥ÈÀ½ÉÊ¸ß´¹¾ðÊó¤Ï11·î20Æü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ NX-SA1PRO
¡¦USB 40GbpsÂÐ±þCFexpress Type AÀìÍÑ¥«ー¥É¥êー¥Àー
¡¦ºÇÂçÆÉ¤ß¹þ¤ßÂ®ÅÙ¡§1,650 MB/s
¡¦ÆÈ¼«¹½Â¤¤Î¥Òー¥È¥·¥ó¥¯ÅëºÜ
¥«ー¥É¤Î¹âÂ®Å¾Á÷ÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹USB 40Gbps¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹
USB 40Gbps¡ÊºÇÂçÅ¾Á÷Â®ÅÙ¡§5,000 MB/s¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢CFexpress 4.0ÂÐ±þ¤ÎCFexpress Type A¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤Î¹âÂ®Å¾Á÷ÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÇÂçÆÉ¤ß½Ð¤·Â®ÅÙ1,900 MB/s[2]¤ò¸Ø¤ë¡ÖNX-A2SE¥·¥êー¥º¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®¤Ê¥Çー¥¿ÆÉ¤ß½Ð¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Çー¥¿¤ÎÅ¾Á÷»þ´Ö¤òÈôÌöÅª¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»£±Æ¸å¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¹½Â¤¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¤Ç¹âÂ®Å¾Á÷¤ò°ÂÄê²½
CFexpress 4.0¤Î¹âÂ®ÀÇ½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÂÎÆâÉô¤ÎÎäµÑÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¹½Â¤¤Î¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£CFexpress 4.0¤äUSB 40Gbps¤Ê¤É¡¢³Æµ¬³Ê¤Î¹â Â®²½¤ËÈ¼¤¦¥«ー¥ÉËÜÂÎµÚ¤Ó¥«ー¥É¥êー¥Àー¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µー¥Þ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ê¥ó¥°*¤ÎÈ¯À¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿¥Çー¥¿Å¾Á÷¤ò¼Â¸½¤·¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*¥µー¥Þ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¡§Ç®Ë½Áö¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤ÇÅ¾Á÷Â®ÅÙ¤ò¸ºÂà¤µ¤»¤ëÀ©¸æµ¡Ç½
NX-SA1PROÅ¸³«¿Þ
À½ÉÊ¸ß´¹À
Nextorage¤Ç¤Ï NX-SA1PRO¤È³Æ¼ÒPC¤Ê¤ÉCFexpress Type A¥«ー¥É¥êー¥ÀーÂÐ±þµ¡´ï¤Î¸ß´¹À¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤Îµ¡´ï¾ðÊó¤Ï Nextorage WEB¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Web¥µ¥¤¥ÈÀ½ÉÊ¸ß´¹¾ðÊó¤Ï11·î20Æü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡¦ÈÎÇä¾ðÊó
¡ÖNX-A2SE¥·¥êー¥º¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖNX-SA1PRO¡×¤Ï¡¢2024Ç¯X·îXXÆü¡ÊX¡Ë¤è¤ê¡¢Amazon Nextorage¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡ÖNextorage¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾°¡¢Amazon¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï11·î18 Æü(·î)¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£(NX-A2SE256G¤Î¤ß12·îÃæ½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£)
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢£ NX-A2SE¥·¥êー¥º: 15,980±ß(256 GB) / 29,980±ß(512 GB) / 59,800±ß(1,024 GB)
NX-A2SE¥·¥êー¥º AmazonÈÎÇä¥Úー¥¸URL:
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM21KXGX?channel=241114i
¢£ NX-SA1PRO: 13,980±ß
NX-SA1PRO AmazonÈÎÇä¥Úー¥¸URL:
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM28LW98?channel=241114i
NextorageÀ½ÉÊ»ÅÍÍ
[1] NextorageÆâÉô¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
[2] Ê¸Ãæ¤ÎºÇÂç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢NX-A2SE1024G¤ÎÀÇ½¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
[3] ÍÆÎÌ¤Ï1Ãû¥Ð¥¤¥È¤ò1 TB¡¢10²¯¥Ð¥¤¥È¤ò1 GB¤È¤·¤ÆÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÎÎ°è¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Õ¥¡¥¤¥ëÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[4] ÂÑµ×ÀÉ¾²Á¤Ï¡¢Nextorage¤Î»î¸³¾ò·ï¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤ÎÇËÂ»¤ä¥Çー¥¿¤ÎÇËÂ»¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
CFexpress ¤Ï¡¢CompactFlash Association ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
USB Type-C(R)¡¢USB-C(R)¤ÏUSB Implementers Forum¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë³Æ¥áー¥«ー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó Nextorage WEB¥µ¥¤¥È¡Û
NX-A2SE¥·¥êー¥º¡§ https://www.nextorage.net/cards/cfe-a/a2se/
NX-SA1PRO¡§https://www.nextorage.net/cards/reader/sa1pro/
¢¨Web¥µ¥¤¥ÈÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï11·î20Æü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¹´Ø·¸¼Ô¸þ¤±²èÁüÁÇºà¡Û
¼Ì¿¿²èÁü¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼(Google Drive)¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ·ÇºÜ¤Ë¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¾ðÊó¡Û
Nextorage¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Nextorage¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ÀÇ½¡¦ÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤«¤é¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢¶¯¤¤¿®ÍêÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<¼è°·À½ÉÊ>
°ìÈÌ¸þ¤±¥á¥â¥êー¥«ー¥É¡¢SSD¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー
±ÇÁü¡¦ÊüÁ÷¶È³¦¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï»º¶ÈÍÑ¸þ¤±¥á¥â¥êー¥«ー¥É¡¢SSD
https://www.nextorage.net/
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Nextorage³ô¼°²ñ¼Ò¡ÃImaging Marketing²Ý
press@nextorage.jp