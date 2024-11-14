³¹¤Ó¤é¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMFLP¡¦LOGIFRONTÅìµþÈÄ¶¶ MIRAI FES¡×¤ò³«ºÅ
¡¡»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¢ÅÄ½Ó¡¢°Ê²¼¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¡×¡Ë¤ÈÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°ÎØÀµ¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¡ÖMFLP¡¦LOGIFRONTÅìµþÈÄ¶¶¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ»ÜÀß¡×¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢³¹¤Ó¤é¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMFLP¡¦LOGIFRONTÅìµþÈÄ¶¶ MIRAI FES¡Ê°Ê²¼¡ÖMIRAI FES¡×¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖMIRAI FES¡×¤ÏÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·³«¤«¤ì¤¿ÊªÎ®»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤ËËÜ»ÜÀß¤Î¶ÛµÞ°ì»þÂàÈò¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤äÊªÎ®¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÒ¸ËÆâ¸«³Ø¥Ä¥¢ー¤ä¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤´¶¨ÎÏ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥ÐーÂÎ¸³¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤ÎÊý¤òÃæ¿´¤ËÌó3,000Ì¾¤ÎÊý¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°è°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¾ì¡ÖÈÄ¶¶¥É¥íー¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ê°Ê²¼¡ÖÈÄ¶¶DF¡×¡Ë¡×¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»º´±³Ø¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¥É¥íー¥ó»º¶È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈÄ¶¶DF¡×¤Î»ÜÀß´Æ½¤¡¦±¿±Ä¤òÃ´¤¦¥Ö¥ëー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¤Î¥É¥íー¥óÁà½ÄÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¥É¥íー¥ó¤òÁà½Ä¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ»ÜÀß¤«¤é¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬ÁÏÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥³ー¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥É¥íー¥ó¥Í¥Ã¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢²ñÄ¹¡§µÜËÜ¹±Ì÷¡Ë¤Î¸å±ç¤Î¤â¤È¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½Ãæß·Í¤Æó¤µ¤ó¤ò¥³ー¥Á¤Ë·Þ¤¨Ìó60Ì¾¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæß·Í¤Æó¤µ¤ó¤Î¥×¥ìー¤òÌÜ¤ËÁ°¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÇ®¿´¤ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¤ÈÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö³¹¤Å¤¯¤ê·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡×¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¹¾ìÅù¤ÎÀ°È÷¤äÃÏ°è¤ÎËÉºÒµòÅÀ¡¦¸òÎ®¤Î¾ì¤ÎÀßÃÖ¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÅù¡¢³¹¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¤ï¤¯¤ï¤¯¹¾ì¡Ë
¥É¥íー¥óÁà½ÄÂÎ¸³²ñ
MFLP¡¦LOGIFRONTÅìµþÈÄ¶¶ MIRAI FES¤ÎÍÍ»Ò
¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡¡Ãæß·Í¤Æó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼
´ë¶È¥Öー¥¹¥¾ー¥ó¤ÎÍÍ»Ò
ÃÏ¸µ°û¿©Å¹¤â½ÐÅ¹¤·¤¿°û¿©¥Öー¥¹
»ÜÀß¸«³Ø¥Ä¥¢ー¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÈÄ¶¶¶èºÒ³²»þÇÛÁ÷¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë
MFLP¡¦LOGIFRONTÅìµþÈÄ¶¶ MIRAI FES ³µÍ×
¢£³«ºÅÆü»þ¡¡2024Ç¯10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10:00～16:30
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡¡MFLP¡¦LOGIFRONTÅìµþÈÄ¶¶
¢£¼çºÅ¡¡¡¡¡¡»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¸å±ç¡¡¡¡¡¡ÈÄ¶¶¶è¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÏÂ±¿Í¢µ¡´Ø¡¢¥Ö¥ëー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡KDDI¥¹¥Þー¥È¥É¥íー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢·Ù»ëÄ£»ÖÂ¼·Ù»¡½ð¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¡¡»ÖÂ¼¾ÃËÉ½ð
¢£MFLP¡¦LOGIFRONTÅìµþÈÄ¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¤ÈÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤Ç¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢2024Ç¯9·î30Æü¤Ë½×¹©¤·¤¿ÅìµþÅÔÆâºÇÂçµé¤Î³¹¤Å¤¯¤ê·¿ÊªÎ®»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ÈÄ¶¶¶è¤È¤È¤â¤Ë²ÏÀîÈÅÍôÅù¤Î¿å³²¤Ë¶¯¤¤¹âÂæ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â»Ü¤·ÃÏ°èËÉºÒ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ìó25,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÎÐÃÏ¥¨¥ê¥¢¤ä¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É´Æ½¤Í·¶ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¹¾ì¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÊªÎ®»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¥ê¥êー¥¹¡§https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2024/1002_01/
¡Ú³Æ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£»°°æÉÔÆ°»º¤ÎÊªÎ®»ÜÀß»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¡¢2012Ç¯4·î¤ËÊªÎ®»ÜÀß»ö¶ÈÉô¡Ê¸½ ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ËÜÉô¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÊªÎ®»ÜÀß³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ñー¥¯¡ÊMFLP¡Ë¡×¤ò´ú´Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖMFLP Á¥¶¶I¡×¤ä ¡ÖMFLP³¤Ï·Ì¾I¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³«È¯»ÜÀß 76Êª·ï¡Ê¹ñÆâ¡§66Êª·ï ³¤³°¡§10Êª·ï¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤È¤â¤Ë¡¢¤Ä¤Ê¤°¡£¤È¤â¤Ë¡¢¤¦¤ß¤À¤¹¡£¡×¤ò»ö¶È¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Æþµï´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/
¢£ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤ÎÊªÎ®»ÜÀß»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ä¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¼þÊÕ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2018Ç¯4·î¤Ë¥í¥¸¥Õ¥í¥ó¥È»ö¶È¿ä¿ÊÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Ó¥ë»ö¶È¡¢½»Âð»ö¶È¤Ë¼¡¤°Åö¼Ò¤ÎÃæ³Ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¡¢ÃæÉô·÷¡¢¶áµ¦·÷¤òÃæ¿´¤ËÊªÎ®»ÜÀß³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¡ØLOGIFRONT¡Ê¥í¥¸¥Õ¥í¥ó¥È¡Ë¡Ù¤ò´ú´Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖLOGIFRONT±ÛÃ«I¡×¤ä¡ÖLOGIFRONTÆôºêII¡×¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Àè¿ÊÅª¤ÊÊªÎ®»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖMFLP¡¦LOGIFRONTÅìµþÈÄ¶¶¡×¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æº£¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÊªÎ®»ÜÀß³«È¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¯¥ìー¥óÉÕÁÒ¸Ë¡¢´í¸±ÊªÁÒ¸Ë¡¢ÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¡¢R&D¡¢»º¶È»Ù±ç»ÜÀß¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É»º¶ÈÍÑÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¡ÖLOGIFRONT¡Ê¥í¥¸¥Õ¥í¥ó¥È¡Ë¡×HP¡§https://logifront.nskre.co.jp¡¡
¡ÚSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡2015Ç¯¤Î¹ñÏ¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹ñºÝÌÜÉ¸¡ÖSDGs¡§»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡×¡£17¤ÎÌÜÉ¸¤È169¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼çÂÎ¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öËÜ¥ì¥¿ー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë2¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£