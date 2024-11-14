¡Ú¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Û¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È55¼þÇ¯¡ª¥Ö¥é¥ó¥É½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¡×¤òË½§¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£¹¹¬)¤¬Å¸³«¤¹¤ëÊªÈÎ¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÊ£¹ç¤·¤¿À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¤é¤é¤Ýー¤ÈË½§¤Ë¤Æ2024Ç¯11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½éÁÛÄê¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¾ì¤·¡¢ÅöÆü¤ÎÇä¾å¤ÏÍ½»»Èæ150%¤òÄ¶¤¨ÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÆú¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ëー¥ó¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢¥¨¥ë¥â¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î´é¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ö±ïÆü¥¨¥ê¥¢¤ÏÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¡£¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤äÎØÅê¤²¤ä¥Üー¥ë¤¹¤¯¤¤¤ÎÂ¾¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¤¯¤¸°ú¤¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¥²ー¥à¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤¤¤Ë°î¤ì¤ë¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¡×¤Î¥í¥´¥¢ー¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ëÌÚÍü·ûÉð»á¡£¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢»²²Ã¼Ô¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥Õ¥§¥¹¤Ç¤âÅÐ¾ì¡£·¤²¼¤Ç¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Ç²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¡Ö¹Í¤¨¤è¤¦¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖSNIDEL¡×¤ä¡Ögelato pique¡×¤Ê¤É¤ÎÍÎÉþÀ©ºî²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤Ï¤®¤ì¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¼è¤ì¤¿¤Ï¤®¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÉÛ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤È¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤âÅÐ¾ì¡£¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¹¥É¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¤Ï³ÆÆü14:00¤Ë¤Ï´°Çä¡£¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¥ì¥â¥Íー¥É¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹»Ñ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ú¥Ã¥È¤â°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬»×¤¤»×¤¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1ÆüÌÜ¤ÏKOMOREBI¡¢¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¡¢ÂçÃ«·òÂÀ¡¢Enishi¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥¹¥âー¥ë¥ó¡£2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥·¥åー¥Þ¥Ã¥Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢³«±éÁ°¤«¤é¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤È¤ªÂ·¤¤¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¸åÊý¤«¤é¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÃÂÀ¸55¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Êµû¤Î³¨¤ò55ÉÃ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¼ÁÌä¤Ë°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¶¯¤¤µû¤Ï¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ï¡Ö³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤ÏÃ¯¤¬¶¯¤¤¤«·è¤á¤ëÀï¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ³¤¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÄ¹¤¤ÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¤¬¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤â¡Ö¤Ø¤§ー¡×¤ÈÄ°¤Æþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë»þ´Ö¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ³«±é¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Î¥¹¥Æー¥¸¤âÂçÀ¹¶·¡£¥¹¥Æー¥¸¸åÊý¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¡Ö¤ïー¶á¤¤¡ª¡×¤È¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾Ð´é¤Ç²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢1¶ÊÌÜ¡Ö¥Ó¥Ð¡¦¥¤¥Ê¥¤¥¤¥Ê¥¤¥Ð¥¡¡×¤òÈäÏª¡£¼êÇï»Ò¤òÍ¶¤¦¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç±þ¤¨¡¢¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Áá¤¯¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¶ÊÌÜ¤Ï¿·¶Ê¤Î¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡×¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬Ì´¤À¤È¸ì¤ë¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¤µ¤é¤ËÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¤è¤êÌ©¤Ê¸òÎ®¥¿¥¤¥à¤Ë¡£
MC¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬´µ¤Ã¤¿¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¹¬¤»¤ä¤Ã¤¿²áµî¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤Ï¡×¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¸½ºß¤¬¿É¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²áµî¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤À¤±¤òÊú¤¤·¤á¤ÆÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È²Î¤¨¤ë¤Í¡ª²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢Âç¤¤Ê¼êÇï»Ò¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢²»³Ú¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¡É¥ì¥Ù¥ë¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥¨¥ë¥â¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ü¥±¤Ë¤â²ó¤ë¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É°¦¤âßÚÎö¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÀ¸¤Ç¥¢¥«¥Ú¥é¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤È¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃÎ¤ê¡¢²»³ÚÌÌ¤Ë¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¿È¤Îºî¶È¾ì¤â¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È55¼þÇ¯¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ç¤¢¤ë11·î10Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¡¢¡ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Î°ìÉô¤·¤«¸«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢Îò»Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÇîÊª´Û¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½é´ü¤Îº¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸µµ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Î¤¢¤ÎÇÛ¿§¤Î¶¯¤µ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éËÍ¤Îº£¤Î¹¥¤ß¤ÏÂ¿Ê¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È55¼þÇ¯¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤é¤·¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¡×¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤¹¤ë°ìËë¤â¡£Ãæ¤Ë¤Ï»ý»²¤·¤¿°¦ÍÑ¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤»¤Æ¡È¹¥¤¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¾Ð´é¤È°¦¤Ë°î¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿Âç¤¤Ê¥¢ー¥È¥¦¥©ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥¢ー¥È¤¬´°À®¡£´°À®¤·¤¿¥¢ー¥È¤ÏSNS¤Ë¤Æ11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸ø³«Í½Äê¤È¡¢2Æü´Ö¤Î¥Õ¥§¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢ー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¤é¤é¤Ýー¤ÈË½§¤Ë12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë£²¹æÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤¬·èÄê
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤¿¥¢ー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¤é¤é¤Ýー¤ÈË½§Æâ¤Ë12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë2¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
<¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ä
SESAME STREET MARKET¡Ê¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë
¡ã¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä
ー¡¡Discover Sesame Street World¡¡ー
¥«¥Õ¥§¡¦ÊªÈÎ¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î3¤Ä¤Î¶ÈÂÖ¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡¦¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ø¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡Ù¤òÄÌ¤·¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤äÉáÃÊ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ø¤ÎÈ¯¸«¤äµ¤¤Å¤¤¬¹¤¬¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é´¶À¤ò°é¤ß¡¢Ã¯¤â¤¬»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡¦¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¶µ°é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¸þ¤±¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Ï1969Ç¯Åö»þ¡¢¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤Æ½¢³ØÁ°¤Î»Ò¤É¤â¤ò¶µ°é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¢²è´üÅª¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê½Ð±é¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶ÌÃ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1,000°Ê¾å¤Î¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼±»úÇ½ÎÏ¤ä·×»»Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤Î½¢³Ø¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯Åª¤Ê½¬´·¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤È¼«¸Êµ¬À©¡¢¶¦´¶¡¢Í§¾ð¤Ê¤ÉÇ¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Ï150°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¥¨¥ë¥â¡¢¥¯¥Ã¥ー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¤Ê¤É¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥»¥µ¥ß¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥µ¥ß¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶µ°é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¸¦µæ¤Î£³¤Ä¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿´¤ä´¶À¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤«¤·¤³¤¯¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¯°é¤Ä¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÈÖÁÈ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Ø¤Î¥¢¥¦¥È¥êー¥Á³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢150°Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇÎÉ¼Á¤Ê¶µ°é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP: www.sesameworkshop.org,
¤½¤ÎÂ¾¡¢Instagram, X, Facebook, TikTok¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£