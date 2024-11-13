»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤é¤Ê¤¤¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥¤Çºî¤ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êーºî¤ê¡£ÎÓ¶È²ÝÂê¤òÃÎ¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒSIGNING¡Ê¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÒ µ®ÍÎ¡¢°Ê²¼SIGNING¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÛØ¸¶Â¼¤ÎÎÓ¶È²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Á¥§¥ó¥½ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¾Â¿Ëà·´¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÍè»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤é¤Ê¤¤¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥¤Î»ÞÍÕ¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÎÓ¶È²ÝÂê¤òÅÁ¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Î¤¦¤é¤Ã¤Ý¤ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÌ¤ÍøÍÑÌÚºà¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¯¿®
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÓ¶È¤ÏÌÚºà²Á³Ê¤ÎÄã²¼¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¹ÎÓ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬ÎßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¿Í¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¿Í¹©ÎÓ¤Ï¡¢¼«Á³ÎÓ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿Í¤¬´ÉÍý¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÎÓ¶È¤ò»º¶È¤È¤·¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÌÚºà¤ä¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ÎÍøÍÑ²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÚºàÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ1ËÜ¤Î¤¦¤ÁÁ´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½50%¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö·úÃÛºàÎÁÅù¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÀá¤Î¾¯¤Ê¤¤´´ÉôÊ¬¡×¤Î¤ß¤¬¼ý³Ï¤µ¤ì¡¢¸¶ÌÚ»Ô¾ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÞÍÕ¤äº¬¡¢ÌÚ¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤Ê¤É¡¢¸½ºßÌ¤ÍøÍÑ¤Ç¤¢¤ëÌÚºà¤ÎÉô°Ì¤Ë¤â²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÌÚ£±ËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ÎÁÏ½Ð¤ä¡¢¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè¥â¥ß¤ÎÌÚ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ò¡¢¤¢¤¨¤ÆÆüËÜ¸ÇÍ¤Î¿ËÍÕ¼ù¤Ç¤¢¤ë¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ÎÌÚºà¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËÜÍè»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤é¤º¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¤¦¤é¤Ã¤Ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÚ¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤òÍø³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÌ¤ÍøÍÑÌÚºà¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÌ¤ÍøÍÑÌÚºà¡×¤ÎÈ¯¿®¤ÈÍ¸úÍøÍÑ¤ò·¼È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ò¡Ö¤¦¤é¤Ã¤Ý¤ó¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï±ó¤¤ÎÓ¶È¤Î²ÝÂê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤ÏÅìµþ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³µÍ×
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Î¤¦¤é¤Ã¤Ý¤ó¡×
¤¦¤é¤Ã¤Ý¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤Î»³¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥¤Î¡Ö¤¦¤é¤Ã¤Ý¡×¤«¤éºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤Ã¤Ý¡×¤È¤Ï¡¢´´¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ëÌÚ¤Î°ìÈÖ¾å¤ÎÉôÊ¬¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤¹¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¦¤é¤Ã¤Ý¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÅß¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¤ª¤È¤É¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤¦¤é¤Ã¤Ý¤ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼ÒSIGNING
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Á¥§¥ó¥½ー¥º
¡¦¼Â»ÜÍ½Äê
£±. 2024Ç¯12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ÉÊÀî¶èÎ©´Ä¶³Ø½¬¸òÎ®»ÜÀß¥¨¥³¥ë¤È¤´¤·
»þ´Ö¡§10:30～12:00¡¿14:00～15:30¡Ê1.5h¡Ë
¿Í¿ô¡§³Æ²ó20ÁÈ¡¡¢¨ÃêÁª¡¡¡¡¡¡ÂÐ¾Ý¡§4ºÐ°Ê¾å¡Ê¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë
¾ì½ê¡§¥¨¥³¥ë¤È¤´¤·3FÂ¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÄ®£²-£±－£³£°¡¡¸Í±Û¸ø±àÆâ¡Ë
Êç½¸´ü´Ö¡§Êç½¸Ãæ～11/17
»²²ÃÈñ¡§1,000±ß
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤Ø¡Ê¥¨¥³¥ë¤È¤´¤·Web¥µ¥¤¥È(https://ecoru-togoshi.jp/event/workshop/19528/)¡Ë
£². 2024Ç¯12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡SusHi Tech Square
»þ´Ö¡§12:30～14:00¡¿15:00～16:30¡Ê1.5h¡Ë
¿Í¿ô¡§³Æ²ó10ÁÈ¡¡¢¨ÀèÃå¡¡¡¡¡¡ÂÐ¾Ý¡§4ºÐ°Ê¾å¡Ê¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë
¾ì½ê¡§SusHi Tech Square¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£³ÃúÌÜ£¸－£³¡Ë
Êç½¸´ü´Ö¡§11·î22Æü(¶â)º¢¤è¤ê¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÊç½¸³«»Ï ¢¨ÀèÃå
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤Ø¡ÊSusHi Tech Square Web¥µ¥¤¥È(https://preview.studio.site/live/rROnLypLaA/emotioncrossing)¡Ë
£³. 2024Ç¯12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡·ÊµÖ¤Î²È
»þ´Ö¡§10:30～12:30¡Ê2h¡Ë
¿Í¿ô¡§10ÁÈ¡¡¢¨ÃêÁª¡¡¡¡¡¡ÂÐ¾Ý¡§Ç¯Ä¹°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò
¾ì½ê¡§2F¤³¤É¤â¥Æー¥Ö¥ë¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷£´ÃúÌÜ£µ－£±£µ¡Ë
Êç½¸´ü´Ö¡§Êç½¸Ãæ～11/15
»²²ÃÈñ¡§1000±ß
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤Ø¡Ê·ÊµÖ¤Î²ÈWeb¥µ¥¤¥È(https://kageoka.com/artschool/27393/)¡Ë
£´.2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¥â¥ê¥Ñー¥¯¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸
»þ´Ö¡§11:00～12:30¡¿13:30～15:00¡¿15:30～17:00 ¡Ê1.5h¡Ë
¿Í¿ô¡§³Æ²ó10ÁÈ¡¡¢¨ÀèÃå¡¡¡¡¡¡ÂÐ¾Ý¡§4ºÐ°Ê¾å¡Ê¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë
¾ì½ê¡§²°Æâ¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¾¼Åç»ÔÂå´±»³ÆóÃúÌÜ6-1¡Ë
Êç½¸´ü´Ö¡§1¥ö·îÁ°～ÅöÆü
»²²ÃÈñ¡§500±ß
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ø¡Ê¥â¥ê¥Ñー¥¯¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Web¥µ¥¤¥È(https://outdoorvillage.tokyo/event/)¡Ë
¢¨³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¼Â»Ü¤ÎÂ¾¡¢Åìµþ¥Á¥§¥ó¥½ー¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¤¦¤é¤Ã¤Ý¤óÀ©ºî¥¥Ã¥È¤òÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ê12·î1Æü¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡Ë
Åìµþ¥Á¥§¥ó¥½ー¥º ¿¹ÎÓ¥µー¥Ó¥¹»ö¶ÈÉô ÎÓ±Ñ»Ò
¤³¤³ÛØ¸¶Â¼¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¼¤ÎÌÌÀÑ¤Î93%¤¬¿¹ÎÓ¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤âË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£ÅÔÆâ¤ÇÎÓ¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÎÓ¶È¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î»Ü¶È¤Ç¤Ï¿¹¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÞÍÕ¤äº¬¤Ê¤É¤ÎÌ¤ÍøÍÑºà¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤ê¡¢¿¹ÎÓ¶õ´Ö¤òÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÚ¤ä¿¹¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢³¹¤ËÊë¤é¤¹³§ÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆ÷¤¤¤ä¼ê¿¨¤ê¤Ê¤É¤Î´¶³Ð¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤Ê¤É¤â¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡È¤¦¤é¤Ã¤Ý¡É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢Åìµþ¤Î¿¹¤äÎÓ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¡¢¼«Á³¤äÌÚ¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò°é¤à¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SIGNING ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥ó¥Êー ¹¬ÅÄ¿¿Î¤Æà
ÎÓ¶È¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¿¦¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËµÈÌîÎÓ¶È¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£1ËÜ¤ÎÌÚ¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ë50Ç¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ò¤«¤±¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤Âå¤è¤ê¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê»Å»ö´Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎÓ¶È¤¬¿êÂà¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¤Å¤é¤¤ÎÓ¶È¤ÎÌäÂê¤ò¤É¤¦È¯¿®¤¹¤ì¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«²ÝÂê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Åìµþ¥Á¥§¥ó¥½ー¥º¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÌÚºà¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÎÓ¶È¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤«¤é¹Í¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë´¶ÌÃ¤ò¤¦¤±¡¢¤³¤ÎÅÙ°ì½ï¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡×¤È¤¤¤¦À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤»öÊÁ¤Ç¤¹¡£±ó¤¤¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÓ¶È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿È¶á¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÊÁ¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÎÓ¶È¤Î²ÝÂê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Á¥§¥ó¥½ー¥º
2006Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÎÓ¶È²ñ¼Ò¡Ê2011Ç¯Ë¡¿Í²½¡Ë¡£¿¹ÎÓÎ¨¤¬93%¡¢ÅìµþÅÔ¤ÇÅçÖÙÉô¤ò½ü¤¯Í£°ì¤ÎÂ¼¡¦ÛØ¸¶Â¼¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¡Ö¿¹¤Å¤¯¤ê¡×¤«¤é¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤È¤Å¤¯¤ê¡×¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¹¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¿¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëºî¶È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤¿¹¤È¤Ï´Ä¶¤È·ÐºÑ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¡¢¿Í¤È¶¦À¸¤·¡¢¼¡À¤Âå¤ØÂ³¤¯¿¹¤Î¤³¤È¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤âÊÝ»ý¤·¡¢Ì¤Íè¤ËÂ³¤¯ÎÓ¶È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤«¤é½Ð¤¿1ËÜ¤ÎÌÚ¤«¤é¡¢»Þ¤äÍÕ¡¢º¬³ô¤Ê¤É°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Ê¤¤Éôºà¤â¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä·úÃÛÀß·×¤ÎÀìÌç²È¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÁõ¾þ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥«¥È¥é¥êー¤Ê¤ÉÆüÍÑÉÊ¤Ë³èÍÑ¡£1ËÜ¤ÎÌÚ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡È¤Þ¤ë¤´¤È¡É»È¤¤¡¢ÌÚ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëÀ½ÉÊ¤òºî¤ê¡¢ÌÚ¤ä¿¹¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤È¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç¤Ï¿¹ÎÓ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£³¹¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡È¿¹¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡É¤Ï¿¹¤È³¹¤ÎÀÜÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥Á¥§¥ó¥½ー¥º¤Ï¡¢ÎÓ¶È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¹¤¯Âª¤¨¡¢¼«Í³¤ËÈ¯ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¹¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¡¢¿¹¤È³¹¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©190-0214ÅìµþÅÔÀ¾Â¿Ëà·´ÛØ¸¶Â¼654
¡¦ÂåÉ½¡§ÀÄÌÚ Î¼Êå
¡¦URL¡§https://tokyo-chainsaws.jp
³ô¼°²ñ¼ÒSIGNING
SIGNING¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÝÂê¡×¤È¡Ö¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¡×¤òÆ±»þ²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤äÀ¤³¦¾ðÀª¤Î·ãÊÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤ÊÑ²½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢Àè¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶²¼¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ä¶¥Áè¥ëー¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹ÎÎ°è¤Î³«Âó¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¼Ò²ñ¤È¶¦À¸¤·»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡ÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢SDGs¤ä¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤âµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SIGNING¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÇØ·Ê¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¡Ê£±¡Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖSocial Design¡×¡¢¡Ê£²¡Ë»ö¶È¤Î¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÈ¯¸«¤·¿·»Ô¾ì¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖNew Market Design¡×¡¢¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤ÎÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ö¶È¡¦¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯ÎÎ°è¤Þ¤ÇÍ»¹ç¤·¤¿¡ÖSocial Business Studio¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢Åý¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©108-0073ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ1-4-28 »°ÅÄ¹ñºÝ¥Ó¥ë16F
¡¦ÂåÉ½¡§ËÒ µ®ÍÎ
¡¦URL¡§https://signing.co.jp/
(https://tokyo-chainsaws.jp)