¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹Ò¶õ¤ÈJTB¡¢NDC¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨¶È¤ò³«»Ï

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[1] NDC¡ÊNew Distribution Capability¡Ë¡§IATA¡Ê¹ñºÝ¹Ò¶õ±¿Á÷¶¨²ñ¡Ë¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¿·¤·¤¤¹Ò¶õ·ôÎ®ÄÌ¤Îµ¬³Ê¡£
[2] ¥ë¥Ã¥¯JTBMySTYLE¡§¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Õ¥é¥¤¥È¡¦Á÷·Þ¤Ê¤ÉÎ¹¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´õË¾¤Ë¹ç¤Ã¤¿Î¹¹Ô¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë³¤³°Êç½¸·¿´ë²èÎ¹¹Ô¡£
[3]KrisConnect¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹Ò¶õ¤¬»ý¤Ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Î¾ðÊó¤äµ¡Ç½¤òÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¡£