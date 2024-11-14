¥³¥Õ¥¸ÊªÎ®³ô¼°²ñ¼Ò¡¢NTT e-Drone Technology¤ÈÄó·È¤·¡ÖKFJ¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò³«¹»
¥³¥Õ¥¸ÊªÎ®³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ²ºä²Â±ä¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT e-Drone Technology¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡ÖKFJ¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò³«¹»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¹¥¯ー¥ë¤Ï¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Î¥É¥íー¥ó³èÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥É¥íー¥óÁà½Ä¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¿·¤¿¤Ê¿Íºà°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÊªÎ®¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤Î°ÕµÁ
ºë¶ÌµòÅÀ¡§¥³¥Õ¥¸ÊªÎ®³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ºë¶ÌÊªÎ®ÁÒ¸Ë
2024Ç¯°Ê¹ß¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤ÏÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤äÍ¢Á÷¸úÎ¨²½¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë±ó³ÖÃÏ¤äºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥É¥íー¥ó¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂÍÑ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï°ÂÁ´¤Ç¹âÅÙ¤ÊÁà½Äµ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÀìÌç¿Íºà¤Î°éÀ®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥³¥Õ¥¸ÊªÎ®¤ÏNTT e-Drone Technology¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤ËÅ¬¤·¤¿µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ë¡ÖKFJ¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò³«Àß¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤äºÒ³²ÂÐ±þ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÊªÎ®¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖKFJ¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ÎÆÃÄ¹
NTT¥°¥ëー¥×¤Î¡ÖE.R.T.S.¡×Ç§Äê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ²ÄÇ½
¡ÖKFJ¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢NTT e-Drone Technology¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ØE.R.T.S.¡Ù¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿²¤ÊÆÀ½¤ª¤è¤Ó¹ñ»º¥É¥íー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¡¢ÊªÎ®¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ó¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¡ÖE.R.T.S.¡×Ç§Äê»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Íè¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê
2025Ç¯2·î¤«¤é¡Ö¹ñ²È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¹Ö½¬¡ÊÆóÅù¡Ë¡×¥³ー¥¹¤âÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤È¡ÖE.R.T.S.¡×»ñ³Ê¤ÎÎ¾Êý¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®¶ÈÌ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä»º¶È¸½¾ì¤Ç¤Î¥É¥íー¥ó³èÍÑ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿··¿¼«Î§Èô¹Ô¥É¥íー¥ó¡ÖSkydio2+¡×¤Î¹ØÆþ¡¦Ç§Äê¹Ö½¬¤òÄó¶¡
ÊÆ¹ñSkydio¼ÒÀ½¤Î¾ã³²Êª¼«Æ°²óÈòµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖSkydio2+¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹Ö½¬¤â¹Ô¤¤¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Ï°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥É¥íー¥óÁà½Ä¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£µ¡ÂÎ¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊªÎ®¶ÈÌ³¤Î°ÂÁ´À¤ä¸úÎ¨²½¤Ë»ñ¤¹¤ëµ¡ÂÎ±¿ÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÊªÎ®¿Íºà°éÀ®¤ÎµòÅÀ
KFJ¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤Ï¡¢ÊªÎ®¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¥É¥íー¥ó¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤²°ÆâÈô¹Ô¾ì¤È·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¾¯¿Í¿ôÀ©»ØÆ³ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥íー¥óµ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¤«¤é±þÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ø¤Ó¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖKFJ¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÊªÎ®¶È³¦¤ò»Ù¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿Íºà°éÀ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー
ÂçºåµòÅÀ¡§B GROUND ¥¹¥Ýー¥Ä¥³ー¥È
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
KFJ¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë
Mail¡§pr@kofuji.co.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://droneschool.kofuji.co.jp/(https://droneschool.kofuji.co.jp/)