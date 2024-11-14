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³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-50b99d1282a5b805265b-0.jpg ]¤¢¤ÎUK¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤¬K-POPÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÈMusic K¡É¤ËÅÐ¾ì!?[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-a97a94ad7691423f2207-2.jpg ]´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óMoon¡õBack Media¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¼¡À¤ÂåUK¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ÉdearALICE¡É¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¡¢À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¤ÎËÜ¾ì¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±ÃÂÀ¸¤¹¤ë²áÄø¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ÖMADE IN KOREA THE K-POP EXPERIENCE¡×¡Ê°Ê²¼MIK¡Ë¤¬¤Ê¤ó¤ÈPrime Video¤ÎK-POPÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÈMusic K¡É¤ËÅÐ¾ì¡ª¥Ö¥ì¥¤¥º¡¢¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¢¥ª¥ê¥Ðー¡¢¥êー¥¹¤Î5¿Í¤ò¿·¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ÈdearALICE¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Èà¤é¤¬100Æü´Ö¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤ÇK-POP¤Î¸·¤·¤¤·±Îý¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-3cf11079953673a480b7-2.jpg ]ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢EXO¤Î¥êー¥Àー¡¢SUHO¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉµéK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤aespa¡¢SM¥¨¥ó¥¿―¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤ÎÃÂÀ¸¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥°¥íー¥Ð¥ëK-POP¥°¥ëー¥×RIIZE¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº£Ç¯9·î¤ËÀ²¤ì¤ÆÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿WayV¤ÎTEN¤Ê¤Éï£¡¹¤¿¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÈdearALICE¡É¤Î¥á¥ó¥ÐーÃ£¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ëµ®½Å¤Ê»Ñ¤â¡£¡ÖMIK¡×¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²»¸»¤¬¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-a1bd7d718b76d47b4659-3.jpg ]²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ¡ÖMIK¡×¤ÎËè¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ØMade in Korea: The K-Pop Experience (Original TV Soundtrack)¡Ù¤¬¡¢³Æ²»¸»ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡£¤Ê¤ó¤È¥ê¥êー¥¹½é½µ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¤µ¤é¤Ë¤ÏÀèÆü11·î3Æü¤Ë±ÑBBC¤Î¿Íµ¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖStrictly Come Dancing: The Results¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿À¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-752d7e0594994d28da35-4.jpg ]¥¨¥Ô¥½ー¥É1¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¥ëÉ¾²Á¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È°éÀ®¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥æ¥ó¡¦¥Ò¥¸¥å¥ó»á¤ÎÁ°¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£ー¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÈVibes¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢aespa¤Î"Supernova"¡¢EXO¤Î"Monster"¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿K-POP³¦¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µーKENZIE¤é¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡ÈLife is a Movie¡É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¨¥É¡¦¥·ー¥é¥ó¤ä¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«ー¥Ú¥ó¥¿ー¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢2018Ç¯¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥È¡¦¥¢¥ïー¥É¤Ç¡Ö±Ñ¹ñ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Steve Mac¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¡ÈBest Day of Our Lives¡É¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¿Ø¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤¬¥¨¥Ô¥½ー¥É½ç¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¶Ê¤È¶¦¤Ë¡ÖMIK¡×¤ÇÈà¤é¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡ªº£·î 13Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Prime Video K-POPÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¡ÈMusic K¡É¤Ç¤Ï¡ÖMIK¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖSBS¿Íµ¤²ÎÍØ¡×¤ä¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ê¤É¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÀª¤¾¤í¤¤¡ª¤¼¤Ò¡ÖMIK¡×¤È¶¦¤ËÈà¤é¤Î¥¹¥Æー¥¸¤âÊ»¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÖMADE IN KOREA THE K-POP EXPERIENCE¡×»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤éhttps://amzn.to/40RbPPj¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤éhttps://linkco.re/E2FTuprU¡ÖMusic K¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-baaa09c4d95c756356d6-5.jpg ]Prime Video¤ÎK-POPÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMusic K¡×¡¦2024Ç¯11·î13Æü(¿å)¥ªー¥×¥ó¡¦·î³ÛÎÁ¶â¡§550±ß(ÀÇ¹þ)¢¨ÊÌÅÓAmazon¥×¥é¥¤¥à(600±ß(ÀÇ¹þ)¡¿·î or 5900±ß(ÀÇ¹þ)¡¿Ç¯)¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¢¨¿·µ¬¤´ÅÐÏ¿¤ÇºÇ½é¤Î14Æü´ÖÌµÎÁ¤ª»î¤·»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://music-k.com¡¦¸ø¼°X¡§@MusicK_PR( https://x.com/MusicK_PR )¡¦¸ø¼°TikTok¡§musick.pr( https://www.tiktok.com/@musick.pr )¡¦¤´ÅÐÏ¿¡§https://www.amazon.co.jp/gp/video/offers/ref=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1?benefitId=musickjp