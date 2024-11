株式会社インタラクティブメディアミックス[画像1: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-50b99d1282a5b805265b-0.jpg ]あのUKボーイズグループがK-POP専門チャンネル“Music K”に登場!?[画像2: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-a97a94ad7691423f2207-2.jpg ]韓国の大手芸能事務所SMエンターテインメントと、イギリスのグローバルメディアプロダクションMoon&Back Mediaが手掛けた、次世代UKボーイズグループ”dearALICE”。そんな彼らが、世界を席巻するK-POPの本場でトレーニングを受け誕生する過程を追ったドキュメンタリー番組「MADE IN KOREA THE K-POP EXPERIENCE」(以下MIK)がなんとPrime VideoのK-POP専門チャンネル“Music K”に登場!ブレイズ、デクスター、ジェームズ、オリバー、リースの5人を新ボーイズグループ“dearALICE”として世界的なステージに送り出すことを目標に、彼らが100日間という期間でK-POPの厳しい訓練を受けながら成長していく姿が描かれています。[画像3: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-3cf11079953673a480b7-2.jpg ]番組内では、EXOのリーダー、SUHOをはじめとしたレジェンド級K-POPアーティストから、圧倒的なビジュアルと世界観で多くのファンを惹きつけて離さないaespa、SMエンタ―テインメントから約7年ぶりとなるボーイズグループの誕生で話題を呼んだグローバルK-POPグループRIIZE、さらには今年9月に晴れて日本デビューを果たしたWayVのTENなど錚々たるアーティストが登場し、“dearALICE”のメンバー達にアドバイスをする貴重な姿も。「MIK」サウンドトラックアルバムのデジタル音源が好評配信中![画像4: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-a1bd7d718b76d47b4659-3.jpg ]課題曲として「MIK」の毎エピソードに登場する楽曲が詰め込まれた、オリジナルサウンドトラック『Made in Korea: The K-Pop Experience (Original TV Soundtrack)』が、各音源配信サイトにて配信開始。なんとリリース初週には、イギリスのオフィシャルサウンドトラックアルバムチャートにおいて週間ランキング1位を獲得!さらには先日11月3日に英BBCの人気サバイバルバラエティ番組「Strictly Come Dancing: The Results」で披露した生パフォーマンスが話題を呼び、多くの人々の心を鷲掴みにしました。[画像5: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-752d7e0594994d28da35-4.jpg ]エピソード1にて、スキル評価を担当するアーティスト育成ディレクターのユン・ヒジュン氏の前でメンバーたちが初めて披露した、中毒性のあるメロディーが特徴的な“Vibes”をはじめ、aespaの"Supernova"、EXOの"Monster"などを手掛けてきたK-POP界には欠かせない音楽プロデューサーKENZIEらが作曲した“Life is a Movie”、さらにはエド・シーランやサブリナ・カーペンターなど世界的アーティストの楽曲を手掛け、2018年のブリット・アワードで「英国プロデューサー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したSteve Macが携わった“Best Day of Our Lives”など、豪華なプロデューサー陣による楽曲がエピソード順に収録されています。ぜひ楽曲と共に「MIK」で彼らの成長過程を見届けてください。さらに!今月 13日にオープンしたPrime Video K-POP専門チャンネル “Music K”では「MIK」にゲストとして登場したアーティストたちが出演する「SBS人気歌謡」や「ミュージックバンク」など豪華ラインナップも勢ぞろい!ぜひ「MIK」と共に彼らのステージも併せて楽しんでみてはいかがでしょうか?「MADE IN KOREA THE K-POP EXPERIENCE」視聴はこちらhttps://amzn.to/40RbPPjオリジナルサウンドトラック配信サイトはこちらhttps://linkco.re/E2FTuprU「Music K」について[画像6: https://prtimes.jp/i/89615/298/resize/d89615-298-baaa09c4d95c756356d6-5.jpg ]Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」・2024年11月13日(水)オープン・月額料金:550円(税込)※別途Amazonプライム(600円(税込)/月 or 5900円(税込)/年)への加入が必要です※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能・公式サイト:https://music-k.com・公式X:@MusicK_PR( https://x.com/MusicK_PR )・公式TikTok:musick.pr( https://www.tiktok.com/@musick.pr )・ご登録:https://www.amazon.co.jp/gp/video/offers/ref=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1?benefitId=musickjp