¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±Îò»ËSLG¤Î·èÄêÈÇ¡Ø¿·»°Ô¢»Ö¡Ù¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¼Â»Ü
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤ÎHK Hero Entertainment Co., Ltd¡ÊËÜ¼Ò¡§¹á¹Á¡¢°Ê²¼HK Hero Entertainment¡Ë¤ÈTCI Entertainment Technology Corp.¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ¹ñ¾å³¤¡¢CEO¡§Íû»Ò¹ë¡¢°Ê²¼TCI¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ñ¾Âµ×»Ë¡¢°Ê²¼¡¢¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¡Ë¤ÎÎò»Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø»°Ô¢»Ö11¡Ù¤ÎIP¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¿·»°Ô¢»Ö¡Ù¡ÊAndroidÈÇ¡¦iOSÈÇ¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢2024Ç¯11·î14Æü¤ËVer4.7¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·Éð¾¡Ö¶Ë¡¦êÏ¾Ò¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢Àï¾ì¤Ë¡ÖÅì°ÂÁèÃ¥Àï¡×¤È¡Ö°´ß®ÁèÃ¥Àï¡×¤¬ÅÐ¾ì
²¼µ¤ÎÆüÄø¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·Éð¾¡Ö¶Ë¡¦êÏ¾Ò¡×¤Î¼ÂÁõ¡¢¿·¤¿¤Ê·³ÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅì°ÂÁèÃ¥Àï¡×¤È¡Ö°´ß®ÁèÃ¥Àï¡×¡¢¿·Í×ÁÇ¡ÖÇÏÎÏ²òÊü¡×¤Î¼ÂÁõ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡Ø¿·»°Ô¢»Ö¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¼Â»ÜÆü¡Û
2024Ç¯11·î14Æü(ÌÚ)
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ³µÍ×¡Û
1.¿·Éð¾¡Ö¶Ë¡¦êÏ¾Ò¡×¤¬ÅÐ¾ì
¿·¤¿¤Ê¶Ë¡¦Éð¾¤È¤·¤Æ¡Ö¶Ë¡¦êÏ¾Ò¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
2.¿··³ÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅì°ÂÁèÃ¥Àï¡×¡¢¡Ö°´ß®ÁèÃ¥Àï¡×¤òÄÉ²Ã
¿·¤¿¤Ê·³ÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅì°ÂÁèÃ¥Àï¡×¤È¡Ö°´ß®ÁèÃ¥Àï¡×¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Åì°ÂÁèÃ¥Àï
¡Ê¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¦°´ß®ÁèÃ¥Àï
¡Ê¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
3.Ì¾ÇÏ¤Ë¿·Í×ÁÇ¡ÖÇÏÎÏ²òÊü¡×¤òÄÉ²Ã
Ì¾ÇÏ¤ò¹¹¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿·Í×ÁÇ¡ÖÇÏÎÏ²òÊü¡×¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¡¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹
Ver4.7¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òµÇ°¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î14Æü¡ÊÌÚ)～2024Ç¯11·î24Æü¡ÊÆü)
¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ÇÉð¾¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¿·UR¹¥´¶ÅÙÊõÈ¢¡ÊÁ´¡Ë¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ç·×10Æü´Ö¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡Ö¿·UR¹¥´¶ÅÙÊõÈ¢¡ÊÁ´¡Ë¡×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎURÉð¾¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«1Ì¾¤ÎÉð¾¤È¸ò´¹²ÄÇ½¤ÊÎÌ¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¤äÆâÍÆ¤Ï»öÁ°¤Î¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
++++++++++++++++++++++
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡¡¡Ø¿·»°Ô¢»Ö¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¡¡°éÀ®·¿ÀïÎ¬¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à
ÂÐ±þÃ¼Ëö¡§¡¡Android/iOS
²Á³Ê¡§¡¡´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
±¿ ±Ä¡§ Hero Entertainment Co., Ltd
ÇÛ¿®Æü¡§ 2018Ç¯8·î20Æü
¡Ø¿·»°Ô¢»Ö¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://go.onelink.me/YF07/shinsangokushi(https://go.onelink.me/YF07/shinsangokushi)
¡Ø¿·»°Ô¢»Ö¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://twitter.com/shinsangokushi(https://twitter.com/shinsangokushi)
¡Ø¿·»°Ô¢»Ö¡Ù¸ø¼°Facebook¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.facebook.com/shinsangokushi/(https://www.facebook.com/shinsangokushi/)
¡Ø¿·»°Ô¢»Ö¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/channel/UCb74G3Ie0UjLeN33F5r0Yjg(https://www.youtube.com/channel/UCb74G3Ie0UjLeN33F5r0Yjg)
(C)2024 HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)SHANGHAI TCI NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.
(C)2018-2024 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
¡ÚHK Hero Entertainment¾Ò²ð¡Û
HK Hero Entertainment¤Ï¡¢Ãæ¹ñËÌµþ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶ÈHero Entertainment Co.,Ltd¡Ê°Ê²¼¡¢Hero Entertainment¡Ë¤Î¹á¹ÁË¡¿Í¤Ç¤¹¡£Hero Entertainment¤Ï2015Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°µÚ¤Ó¥â¥Ð¥¤¥ëe-Sports¶¥µ»Âç²ñ¤ÎÁÈ¿¥±¿±ÄÅù¤òÃæ¿´¤ËÃæ¹ñµÚ¤ÓÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Á´¹ñÃæ¾®´ë¶È³ô¼°¾ùÅÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊNational Equities Exchange and Quotations¡¢ÄÌ¾ÎNEEQ¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀßÎ©Åö½é¤è¤ê³¤³°¿Ê½Ð¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´À¤³¦154¥ö¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥×¥ê¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡ØArt of War: Red Tides¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢¡ØCrisis Action¡Ù¡¢¡ØPhantom Blade2¡Ù¡¢¡Ø°ìµ¯ÍèËÁ¸±¡ÙÅù¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤òÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢4²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿°éÀ®·¿ÀïÎ¬¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¿·»°Ô¢»Ö¡ÙÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¡¢Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É300ËüÆÍÇË¡¢ App Store¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¡¢Google Play¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢Google Play¤Î¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥²ー¥à¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Hero Entertainment¤ÏÃæ¹ñÂçÎ¦°Ê³°¤Ë¤â¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢ÆüËÜ¤Ë¸½ÃÏË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖUnlock your vision and mind¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¤âÁ´À¤³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÎÉ¼Á¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³¤³°¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£