¡ÚÍÏ´äÀÐ¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤ëËÜ³Ê¥°¥ê¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLAVAROCK¡×¡Û°¦É²¸©º£¼£»º¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー

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¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡§https://www.tablecheck.com/ja/shops/moritrust-lavarock/reserve
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡§https://www.mt-restaurant.com/lavarock-k/
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TEL¡§03-3516-9333
¡¦Dining & Bar LAVAROCK ¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¿·Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
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TEL¡§06-6350-5701¡Ê¥Û¥Æ¥ëÂåÉ½¡Ë
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TEL¡§022-724-7260