¥µ¥¤¥Ðー¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ÖKaspersky Expert Training (xTraining)¡×¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ñー¥È¥Êー·ÐÍ³¤ÇÄó¶¡³«»Ï

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£². Security Operations And Threat Hunting
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£´. Suricata for Incident Response and Threat Hunting
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£µ. Windows Incident Response
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£¶. Windows Digital Forensics
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£·. Reverse Engineering 101
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£¸. Advanced Malware Analysis Techniques
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£¹. Targeted Malware Reverse Engineering
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£±£°. Mobile Malware Reverse Engineering
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£±£±. Advanced malware reverse engineering with Ghidra
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