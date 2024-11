¹â²è¼Á¼Ì¿¿¡¢4KÆ°²è¤ò¹âÂ®Å¾Á÷¡ªType-CÂÐ±þ¤ÇiPhone¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥«ー¥É¥êー¥Àー¤ò12·î¾å½ÜÈ¯Çä

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)は、USB Type-C接続で、UHS-II対応による高速なデータ転送が可能なカードリーダー「BSCR510U3CSV」を2024年12月上旬より順次出荷する予定です。

本商品はUSB Type-C対応のWindowsパソコン、Mac、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットに対応します。データの読み込み/書き込みのほか、カードメディアを介して機器のデータをかんたんに移動できます。ケーブルタイプなのでほかのUSBポートに干渉しません。

最大転送速度312MB/sのUHS-IIに対応したメモリスロットを搭載しており、UHS-Iの約3倍(※)の速度でのデータ転送を実現しました。これにより一眼レフカメラなどで撮影した大容量の画像データや4K動画のデータをパソコンやスマートフォンへ高速転送できます。

USB 3.2(Gen 1)対応なのでカードメディアへのアクセスの際、上記のUHS-II規格の高速転送を妨げません。

※記載の転送速度は理論値および理論値上の比較です。実際の転送速度はお使いのメディアに依存します。

BSCR510U3CSV[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/211_1_c545cc3d4d6f92e6d5b3c98d46b02bac.jpg ]

