¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¥í¥Óー¤Ç³Ú¤·¤à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª ¡ÖTHE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¡×¤Ë¤Æ½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤ä¥«¥Õ¥§¥Ðー¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈGlow Christmas¡É¤ò³«ºÅ
¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È
¥Û¥Æ¥ë¤ò¡È¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¾ì½ê¡É¤Ë
LIVELY HOTELS¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè·¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¤¿¤À¿²¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦µ¡Ç½Åª²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÚºß¤òÄÌ¤·¤Æ¥²¥¹¥È¼«¿È¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¡ÖÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖTHE LIVELY¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿Í¤È¾ðÊó¤Èµ¡²ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¡×¤ÈºÆÄêµÁ¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë»É·ã¤Ë°î¤ì¤¿¥²¥¹¥È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñ¥²¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ë¶½Ì£¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ë²è¡ÖGlow Christmas¡×
THE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡¢Åß¤ÎÉ÷¤È¸÷¤òÉ½¤¹¡Ö¥Í¥¤¥Óー¥Ö¥ëー¡ß¥´ー¥ë¥É¡×¤ò¥Æー¥Þ¥«¥éー¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ë²è¡ÖGlow Christmas¡Ê¸÷¤êµ±¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ë¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤Î¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢¤³¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÆÃÀ½¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Î¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÈóÆü¾ïÅª¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢²Ö¡¹¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥Ðー¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤Ï½ÉÇñ¤»¤º¤È¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢THE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷µ±¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤â´¿·Þ¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥ÈÅ¸¼¨
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È
¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Î¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤é2³¬¤Ø¤È¹¤¬¤ë¿á¤È´¤±¤ÎÅ·°æ¤È³¬ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Óー¥Ö¥ëー¤È¥´ー¥ë¥É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²Ö¤ä¸÷¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÈÌÀ¤ä¥µ¥¤¥Íー¥¸¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤ÎÍ»¹ç¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£½ÉÇñ¥²¥¹¥È°Ê³°¤ÎÅ¸¼¨¸«³Ø¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤ò¤ªÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û～2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û¡ÖTHE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¡×1 ³¬¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÆþ¾ìÌµÎÁ¡¡¢¨½ÉÇñ¥²¥¹¥È°Ê³°¤âÅ¸¼¨¸«³Ø²Ä
¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤Î¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¿·ºî¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤¬¿·ÅÐ¾ì
THE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥âー¥É¡Ê¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¡ß¥âー¥É¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢µ¨ÀáËè¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈËè¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê³«È¯¥¹¥Èー¥êー(https://prtimes.jp/story/detail/wrV6ZLS7WZr)¡Ë
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Óー¥Ö¥ëー¡ß¥´ー¥ë¥É¡×¤ò¥Æー¥Þ¥«¥éー¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¡ÖJewel de Noel¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤¤¥àー¥¹¤È¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥àー¥¹¤ò¡¢ÀÄ¤¯¿§ÉÕ¤±¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥àー¥¹¤ÎÃæ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¼¥êー¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«Î©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥¼¥êー¤ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¢ÀÄ¤Î¥¼¥êー¤ÏÇò¥ï¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥àー¥¹¤ä¥¼¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÈÖ²¼¤ËÉß¤«¤ì¤¿¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤â¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤ÈÌ£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ò¤ªµá¤á¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥Ðー¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥È¥±ー¥¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¡Ú´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î1Æü(Æü)～2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡ÛTHE LIVELY BAR
¢¨THE LIVELY BAR ¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö 14:00-23:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー22:30¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/1¥«¥Ã¥È
¥«¥Õ¥§¥Ðー¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥È¥±ー¥¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥ÉÕ½ÉÇñ¥×¥é¥ó³µÍ×¡ä
¡Ú¥×¥é¥óÌ¾¡Û<2024Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê>Åß¤ÎÌë¤È¸÷¤ò¥Æー¥Þ¥«¥éー¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¡ÖJewel de Noel¡×ÉÕ¤¡ÊÄ«¿©ÉÕ¤¡Ë
¡Ú´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î1Æü(Æü)～2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û2Ì¾1¼¼22,700±ß～
½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://bit.ly/4eGlI5Q
¢¨12·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¤´´õË¾¤Î½ÉÇñÆü¤òÀßÄê¤·¤Æ¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥±ー¥¤ÏµÒ¼¼¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë
²èÁüº¸¤«¤é¡¢
¡Ö¥·¥å¥Ëー¥ô¥©¥ë¥±¡×¡§ ¥¥é¥¥é¤È¸÷¤êµ±¤¯³¹¤Ëº£¤Ë¤âÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
¡Ö¥â¥ë¥²¥ó¥íー¥È¡×¡§Åß¤ÎÌëÌÀ¤±¤ÎÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ¤¤¶õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¡Ú´ü´Ö¡Û2024Ç¯12·î1Æü(Æü)～2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡ÛTHE LIVELY BAR¡¢¥ëー¥à¥µー¥Ó¥¹¡Ê½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û³Æ1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
THE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¡¡»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ ¢©810-0801 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÃæ½§ 5-2-18
¥¢¥¯¥»¥¹ ÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡ÖÃæ½§ÀîÃ¼¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ 1Ê¬¡¢JR¡ÖÇîÂ¿¡×±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー10Ê¬¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー20Ê¬
Web(https://www.livelyhotels.com/thelivelyfukuoka) / Instagram(https://www.instagram.com/the_lively_fukuoka_hakata/)
THE LIVELY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LIVELY HOTELS¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ë¤ÆÅ¸³«Ãæ¡£¥Û¥Æ¥ë¤ò¡ÖÇñ¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¤«¤é¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿Í¤È¾ðÊó¤Èµ¡²ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¤Ø¡£¶áÇ¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ÏµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÍè¤ëÌÜÅª¤ÏÂç¤¤¯Â¿ÍÍ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖÇñ¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Êë¤é¤¹¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯¿®¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë»Ô¾ì¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢µ¡²ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¡×¤ÈºÆÄêµÁ¤·¡¢THE LIVELY ¤ò¤è¤ê¼«Í³¤Ç¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ë°î¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Ä(http://global-agents.co.jp)
ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ºê¡¡¹ä
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¢©150-0011 ½ÂÃ«¶èÅì1ÃúÌÜ29-3¡¡¡¡
¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Ä¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È
LIVE¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È(https://www.social-apartment.com/)52ÅïÌó3,200¼¼¤ò±¿±Ä
STAY¡§¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë12ÅïÌó1,200¼¼¤ò±¿±Ä¡£(LIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/))
WORK¡§¥Û¥Æ¥ë°ìÂÎ·¿¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö.andwork(https://www.xandwork.com/)¡×¤ò±¿±Ä
DINE¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÊ»Àß¤Î°û¿©»ÜÀß¤È¤·¤Æ12Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä
WASH¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥é¥ó¥É¥êー¡ÖSooo LIQUID¡×¤ò±¿±Ä
LEARN¡§ÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆþµï¼Ô¤äÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀ®Ä¹¤äÈ¯¸«¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡