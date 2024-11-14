¥Ñ¥ë¥Ã¥¯ LED¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È ¡ß LIVING HOUSE.¡¡¸÷¤Î¾È¤é¤·Ê¬¤±¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âµ¤Ê¬¤âÊÑ¤¨¤ë ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ¡ª Supported by ELLE DECOR Magazine

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¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/24101/979/resize/d24101-979-4b7decfafda4b5934a95-4.jpg ]From ELLE DECOR DIGITAL NovemberPhoto¡§SHUHEI SHINEStyling¡§YUKI NAKABAYASHI¡Ö¥Ñ¥ë¥Ã¥¯ LED¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È ¥Ñ¥Í¥ë¥·¥êー¥º¡Ê´Ý·¿¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡Êhttps://panasonic.jp/light/airpanel/2024-circle.html¡Ë¤Ï2024Ç¯10·î21Æü¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Ê·°Ïµ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤Ê¬¤âÊÑ¤¨¤ë¾È¤é¤·Ê¬¤±¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢·×²è¤ò¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥·¥êー¥º¤Î¾È¤é¤·Ê¬¤±¡ÊÁ´Åô¡¦ÃÈ¤«¤¤¿§¡¦¥»¥ó¥¿ー¸÷¡¦¥Ñ¥Í¥ë¸÷Â¾¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¸÷¤ÇÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤¬¤ä¤ëµ¤¥âー¥É¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤¯¤Ã¤¤ê¸÷¡×¡Ê¢¨ÆÃµö¼èÆÀ¡£ÆÃµöÂè6735514¹æ ¥Ñ¥½¥³¥ó¤¯¤Ã¤¤ê¸÷¡Ê5000K Duv-4¡Ë¡Ë¤È¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤Î±ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤é¤°¸÷¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤æ¤é¤®¥âー¥É¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¾È¤é¤·Ê¬¤±¤¬±é½Ð¤Ç¤¡¢¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤Ò¤È¤Ä¤Çµ¤Ê¬¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¤¢¤«¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î´ë²èÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡ÖLIVING HOUSE.¡×¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ç¤¢¤ë LIVING HOUSE. ¥¢ー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¤é¤é¤Ýー¤ÈË½§Å¹¤Ë¤ÆËÜ¥Ñ¥Í¥ë¥·¥êー¥º¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¢¤«¤ê¤ò¾È¤é¤·Ê¬¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉô²°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤«¤ê¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ç¥ê¥â¥³¥ó¤òÁàºî¤·¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¯¤Ä¤í¤®¤Ç¡¢¤Ê¤É¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾È¤é¤·Ê¬¤±ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Í¥ë¥·¥êー¥º¤ò´Þ¤á¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Äó°Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦33¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»¨»ï¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥×¥í¤«¤é¤âÇ®¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖELLE DECOR¡×¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î±é½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£²ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤¢¤«¤ê¤â°ì½ï¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢¡Ö¾È¤é¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¿¤ÀÅÀ¤±¤ë¡¦¾Ã¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤¢¤«¤ê¤Î²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¢¡Å¸¼¨¾ðÊó³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯11·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～ 12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～21:00¾ì½ê¡§LIVING HOUSE. ¥¢ー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¤é¤é¤Ýー¤ÈË½§Å¹¢©135-8614 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§£²ÃúÌÜ£´－£¹ ¥¢ー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¤é¤é¤Ýー¤ÈË½§2FÆâÍÆ¡§¡Ö¥Ñ¥ë¥Ã¥¯ LED¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È ¥Ñ¥Í¥ë¥·¥êー¥º¡Ê´Ý·¿¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¤¢¤«¤ê¤Ç¾È¤é¤·Ê¬¤±ÂÎ¸³´ü´Ö¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¡§11/15¡Ê¶â¡Ë10:00～12/8¡ÊÆü¡Ë23:59¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Ñ¥ë¥Ã¥¯ LED¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È ¥Ñ¥Í¥ë¥·¥êー¥º¡Ê´Ý·¿¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤ò¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¡ÊPanasonic Store Plus¡Ë¤Ç¤´¹ØÆþ»þ¤Ë»È¤¨¤ëºÇÂç4000±ßOFF¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¥¯ー¥Ý¥ó¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê11/15¡¡10»þ¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¡Ëhttps://panasonic.jp/campaign/store/coupon/light2411.html¢¡¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Ñ¥ë¥Ã¥¯ LED¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È ¥Ñ¥Í¥ë¥·¥êー¥º¡Ê´Ý·¿¥¿¥¤¥×¡Ëhttps://panasonic.jp/light/airpanel/2024-circle.html～14¾ö¡¡HH-CL1492A¡¡ ～12¾ö¡¡HH-CL1292A～10¾ö¡¡HH-CL1092A¡¡ ～8¾ö¡¡ HH-CL0892A¡ü¥»¥ó¥¿ー¸÷¤È¥Ñ¥Í¥ë¸÷¡¢£²¤Ä¤Î¸÷¤Çµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¾²ÌÌ¤ò¾È¤é¤¹¥»¥ó¥¿ー¸÷¤È¡¢Å·°æ¤äÊÉ¤ò¾È¤é¤¹´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¸÷¡£¸÷¤Î¾È¤é¤·Ê¬¤±¤Ç¡¢¶õ´Ö¤âµ¤Ê¬¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡¦¾¦ÉÊÀâÌÀÆ°²è[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2wFRWYDWQew ]¡¦¥»¥ó¥¿ー¸÷¤È¥Ñ¥Í¥ë¸÷¤Ë¤è¤ë¾È¤é¤·Ê¬¤±[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/24101/979/resize/d24101-979-8a9e4fd321669eee6ef7-3.jpg ]¡¦¾È¤é¤·Ê¬¤±¤Î¥¤¥áー¥¸¤Èµ¤Ê¬¡¡[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/24101/979/resize/d24101-979-f1ef1e0bf5c5a61553d1-3.jpg ]¡¦¡Ö¾È¤é¤·Êý¤Ë¤è¤ëµ¤Ê¬¤ÎÊÑ²½¡×¼Â¾ÚÀ¸³è¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾È¤é¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ê·°Ïµ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤Ê¬¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¾Ú·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://panasonic.jp/light/airpanel/2024-circle.html#accordion-01b2d6753f-item-c905c64f74-accordion¢¡Å¹ÊÞ¾ðÊóLIVING HOUSE. ¥¢ー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¤é¤é¤Ýー¤ÈË½§Å¹[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/24101/979/resize/d24101-979-36a735715b1acc18961b-4.jpg ]Å¹Æâ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥¡ー¤ä¥Æー¥Ö¥ë¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Ê¤É³Æ¼ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢´ØÏ¢¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òËÉÙ¤ËÉÊÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿´¤Ò¤í¤¬¤ëÀ¤³¦¤Ë½»¤â¤¦¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÀìÌç¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤ªÇº¤ß¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÁêÃÌ¤òÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¡¥³¥é¥ÜÀè¾ðÊó¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä²È¶ñ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥ªー¥Àー²È¶ñ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¼ýÇ¼¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¡¢³¤³°À½ÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¡£¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²è¡¦Àß·×¡¦»Ü¹Ô¡£ Å¹ÊÞ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è¡£¡¦ÁÏ¶È 1942Ç¯3·î¡¦ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÌÂ¼ ¹Ã²ð¡¦½êºßÃÏ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÆîËÙ¹¾2-10-8¡¦URL https://www.livinghouse.co.jp/¡ã¡ÖELLE DECOR¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡äÀ¤³¦33¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢&¥Ç¥¶¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡£½»¤Þ¤¤¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Üー¥Àー¥ì¥¹¤Ç¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÉô²°¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£³¤³°¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿¾ðÊó¤È¡¢ÆÈ¼«¼èºà¤Ë¤è¤ëµ»ö¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛÃÖ¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ë»ïÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ´¤ì¤ÎÀ¤³¦¤ò¼ÂÀ¸³è¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦ELLE DECOR degital¡§https://www.elle.com/jp/decor/¡¦ELLE DECOR SHOP¡§https://elleshop.jp/contents/decor/pc/¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/ELLEDECORJAPAN¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/ELLEDECOR_Japan¡¡¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/elledecorjapan/¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/c/ELLEDECORJAPAN