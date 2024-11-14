Âçºå¡¦Æî¹Á¤Ç¤Ê¤ó¤È¥Ö¥ê¤¬Äà¤ì¤ë!?¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°DAYS¡Ù11·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¡ª
º£²ó¤Î¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°DAYS¡Ù¤ÏÂçºåÏÑ¤ÎÆî¹Á¤ÇÀÄÊªÄà¤ê¡£²¿¤È¥Ö¥ê¤òÄà¤ê¾å¤²¤Þ¤¹
ÂçºåÏÑ¶á¹Ù¤ÎÇÈ»ß¤Ç¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÂç·¿µû¤¬Äà¤ì¤ë¡Ö¥Î¥Þ¥»Äà¤ê¡×¤¬ËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë½©¡¢ÂçºåÏÑ±ü¡¢ÂçÏÂÀî²Ï¸ý¤Î²¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄÌ¾Î¡¦¿·ÇÈ»ß¤Ï¶áÇ¯¡¢ÀÄÊªÄà¤ê¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÄà¤ê¾ì¤À¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥Á¥Ì¤Î¤Ø¤ÁÄà¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿·ÇÈ»ß¤Ø¤ÈÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦¤Ø¤ÁÄà¤êÌ¾¼ê¤ÎÂçÅÄÅ°¤â¡¢½©¤Ë¤ÏÂç·¿ÀÄÊª¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Î¥Þ¥»Äà¤ê¤ËË×Æ¬¡¢º£²ó¤Ï¸½ÃÏ¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÂçÅÄ¤È¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥éー¤Ç¥Î¥Þ¥»Äà¤ê¤ÎÃ£¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÁ°»³ÃÒ¹§¤¬¶¦±é¡£ÇÈ»ß¤«¤é¤ÎÂç·¿ÀÄÊª¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤È¡¢¤¤¤¶ÂçÊª¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Î¹ë²÷¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¥ï¥¶¤¬¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª
¥¿ー¥²¥Ã¥È
¥Ö¥ê
´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥Ä¥Ð¥¹¡¢¥Ï¥Þ¥Á¡¢¥á¥¸¥í¡¢¥Ö¥ê¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¸Æ¤ÓÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¡Ö½ÐÀ¤µû¡×¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¿ôÂ¿¤¯¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¿È¶á¤Êµû¤Î¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡£´ØÅì¤Ç¤Ï¥¤¥Ê¥À¡¢¥ï¥é¥µ¡¢¥Ö¥ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°½Å¸©²¼¤Ç¤Ï¥Ï¥Þ¥Á¡¢¥ï¥é¥µ¡¢¥Ö¥ê¤È´ØÅì¤È´ØÀ¾¤¬º®ºß¤·¤¿Ì¾¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉý¹¤¯³¤°è¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë²óÍ·µû¤Ç¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤«¤é¥«¥à¥Á¥ã¥Ã¥«È¾Åç²¤Þ¤ÇÀ¸Â©°è¤Ï¹ÈÏ°Ï¡£¤Þ¤¿¡¢¿©Âî¤Ë¾å¤ëµû¤È¤·¤ÆÍÜ¿£¤âÀ¹¤ó¤Ê¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å·Á³¤Î¥Ö¥ê¤ÏÅß¾ì¤ËÄà¤ì¤ë¡Ö´¨¥Ö¥ê¡×¤¬¡¢»é¤â¤è¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¥ª¥¥¢¥ß¤Ê¤É»È¤Ã¤¿¥¨¥µÄà¤ê¤«¤é¡¢¥ë¥¢ー¡¢¥¸¥®¥ó¥°¤Ê¤ÉÄà¤êÊý¤âÉý¹¤¯¡¢ÀÄÊª¤é¤·¤¤°ú¤¤Î¶¯¤µ¤«¤é¡¢¶á¾ì¤ÎËÉÇÈÄé¤ò»Ï¤á¡¢Á¥¡Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¡Ë¤Ç¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£
¥Õ¥£ー¥ë¥É
Âçºå¡¦ºæ¹Á² ¿·ÇÈ»ß
ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Î½ÐÅçµù¹Á¤«¤éÅÏÁ¥ÍøÍÑ¤ÇÅÏ¤ë²ÄéËÉ¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÂçºå¶á¹Ù¤ÎÄà¤ê¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¥Äà¤ê¾ì¤À¡£±§ÉôÇÈ»ß¡¢¥»¥ëÀÐ¡¢¿·ÇÈ»ß¤Ê¤ÉÊ·°Ïµ¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Äà¤ê¾ì¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÄà¤ì¤ë¥Á¥Ì¤ÏÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥Ø¥ÁÄà¤ê¡¢¥Õ¥«¥»Äà¤ê¡¢µª½£Äà¤ê¤Ê¤É¤ÇÁÀ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¸¤ä¥µ¥Ð¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¡¢¥ë¥¢ー¤ä°û¤Þ¤»Äà¤ê¤Ç¤ÎÀÄÊªÁÀ¤¤¡¢¥¬¥·¥é¡Ê¥«¥µ¥´¡Ë¤ä¥¢¥³¥¦¡Ê¥¥¸¥Ï¥¿¡Ë¤Ê¤É¤Îº¬µûÁÀ¤¤¡¢²Æ¾ì¤Ë¤Ï¥Þ¥À¥³Äà¤ê¤Ç¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â²¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿·ÇÈ»ß¤ÏÄ¬ÄÌ¤·¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥Á¥Ì¤Îµû±Æ¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ëÇ»¤¤¤Û¤«¡¢ÀÄÊª¤Î²óÍ·¤âÉÑÈË¡£
½Ð±é
ÂçÅÄÅ° (¤ª¤ª¤¿¤È¤ª¤ë)
Âçºå¡¦ºæ¹Á²ÄéËÉ¤ò¥Ûー¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢ÂçºåÏÑÁ´°è¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡£ÌÜ°õ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Æ»»å¤Ç¥¢¥¿¥ê¤ò¼è¤ë¥Ø¥ÁÄà¤ê¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÈ»ß¤Î¥Á¥Ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£¶áÇ¯¡¢²Æ¾ì¤Î¥Á¥Ì¤À¤±¤Ë¤Ï¤È¤É¤Þ¤é¤º¥«¥ó¥À¥¤ÁÀ¤¤¤Î¥Ø¥ÁÄà¤ê¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄéËÉ¤«¤é¤Î¥Î¥Þ¥»Äà¤ê¤ÇÀÄÊª¤ä¥¿¥Á¥¦¥ª¡¢¥¢¥¸¤Ê¤É¤âÁÀ¤¦¥Þ¥ë¥Á¤ÊÇÈ»ß¥¢¥ó¥°¥éー¡£¤¬¤Þ¤«¤Ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¡£
Á°»³ÃÒ¹§ (¤Þ¤¨¤ä¤Þ¤È¤â¤¿¤«)
Éã¿Æ¤äÁÄÉã¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤éÄà¤ê¤ËÀÜ¤·¡¢10ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï¥ë¥¢ー¤Ç¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤ËÇ®Ãæ¡£¤½¤Î¸å¥Ð¥¹¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¼¢²ì¸©¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¥Ð¥¹¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢³Æ¼ï¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ð¥¹¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¡Ö£Ê£Â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥éー¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÄà¤ê¤ËÄ©Àï¡£2014Ç¯¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥éーÀë¸À¡×¤ò¤·¤¿ÍâÇ¯¡¢£ÇÇÕÁèÃ¥Á´ÆüËÜ¤Ø¤é¤Ö¤ÊÄà¤êÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º·Ð¸³¤«¤éÍè¤ëÆÈÆÃ¤ÎÍýÏÀ¤Ç¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥éー¡£¤¬¤Þ¤«¤Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥¥ã¥¹¥¿ー¡£