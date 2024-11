¡Ö¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー/CRM ¥Ç¥â&¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ 2024 in Åìµþ¡×¤Ë½ÐÅ¸¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤È¡Ö¤Î¤¾¤­¸«¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¡×¤òÅ¸¼¨

「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2024 in 東京」に出展 「テレワークサポーター」と「のぞき見プロテクター」を展示

キヤノンITソリューションズ株式会社

コロナ禍以降、多くの企業で急速に拡大したテレワークは、BCP対策や人材確保/雇用維持の観点からもメリットが多く、コンタクトセンター部門でも在宅勤務の導入が進んでいます。一方で、オペレータが扱う顧客情報など、個人情報の漏えいを防ぐ対策が不可欠です。このたび、コンタクトセンター部門における在宅勤務でもセキュアな環境を実現する「テレワークサポーター」と「のぞき見プロテクター」を「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2024 in 東京」に展示します。ブースではデモ展示を行うほか、多くの導入実績があるコールセンター向けの事例も紹介します。■出展内容「テレワークサポーター」キヤノンの顔認証技術を用いた常時顔認証とクラウドを用いて、第三者からののぞき見/なりすましなどの不正アクセスから重要な情報を守るセキュリティ対策ソリューションです。企業/勤務者の双方に不安のないテレワーク環境を提供します。「のぞき見プロテクター」背後からのパソコン画面ののぞき見による情報漏えいを防止するソフトウエアです。プライバシーフィルターでは防ぐことが難しい背後からののぞき見を防ぎ、どんな場所でも安心して働ける環境を提供します。「テレワークサポーター」と同様の顔認証機能をより手軽に利用可能です。■コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2024 in 東京 開催概要日 時 :2024年11月21日(木)~22日(金) 10:00-17:30会 場 :サンシャインシティ・文化会館ビル(キヤノンITSブース No. 4C-08)主 催 :株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社公式サイト:https://www.callcenter-japan.com/tokyo/クラウド型テレワーク支援サービス「テレワークサポーター」概要「テレワークサポーター」は利用者のパソコン上のWebカメラ画像から本人を認証し、在席時間の計測や利用者以外ののぞき込みを検知するクラウドサービスです。利用者以外の人物を検知し、画面をブラックアウトし画像を保存します。利用者の在席離席を自動で判別し、ログに記録します。ワンクリックで業務内容を登録し、作業時間を集計します。

〈製品仕様について〉稼働環境、機能詳細、無償トライアルはホームページよりご確認ください。https://www.canon-its.co.jp/products/telework/