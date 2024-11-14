ºÇ¿·¥ª¥Õ¥£¥¹ÅëºÜ¤È£³Ç¯´Ö¤ÎÄ¹´üÊÝ¾Ú¤ÇÁª¤ó¤Ç°Â¿´¡¦»È¤Ã¤ÆËþÂ­ Çö·¿¡¦·ÚÎÌ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Îー¥ÈPC¥·¥êー¥º¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¸ÂÄê¥â¥Ç¥ëÈ¯Çä

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https://prtimes.jp/i/53749/1044/resize/d53749-1044-b7edaf335437e4b9acfc-0.png ]¡ÚPrestige 13 A13M¥·¥êー¥º¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û¡üÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿·Ú¤µ1kg°Ê²¼¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Îー¥ÈPC¡ÖPrestige 13 A13M¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤Î·Ú¤µ¤¬990g¤ÈºÇÂç10»þ´Ö¡ÊJEITA 3.0 Æ°²èºÆÀ¸»þ¡Ë¤ÎÄ¹»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤¿Ä¶Çö·¿¡¦Ä¶·ÚÎÌ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Îー¥ÈPC¤Ç¤¹¡£¡ÖMSI¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Îー¥ÈPC¤Ç¤â1kg°Ê²¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯³«È¯¤¬¤µ¤ì¡¢Ã±¤ËÇö·¿¡¦·ÚÎÌ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¡¦¥ー¥Üー¥ÉÇÛÎó¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤âÆüËÜ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Çö¤µ16.9mm¡¦·Ú¤µ990g¤ÈMIL-STD-810G¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¹â¤¤ÂÑµ×À¤È¿®ÍêÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Îー¥ÈPC¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ãþÂÎ¤Îºà¼Á¤Ë¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¹ç¶â¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ø´ÊÃ±¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Ç¥Îー¥ÈPC¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¶ー¤«¤é³Ø¹»¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ê¤É¤¬¡ÈËèÆüµ¤·Ú¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¡É»ý¤Á±¿¤Ù¤ëÄ¶Çö·¿¡¦Ä¶·ÚÎÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CPU¤Ë¡ÖÂè13À¤Âå¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) i5 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