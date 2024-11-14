¡ÖCafe Apres-midi ¡ß ACME Furniture¡× ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à ¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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▪️Profile
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▪️Items
BROOKS SMALL LP CABINET
BROOKS LP BOX
BROOKS MUSIC ORGANIZER
BROOKS TABLE LAMP(Portable)
BROOKS WALL LP RACK S
BROOKS WALL LP RACK L
BROOKS SMALL LP CABINET
Size W432¡ßD380¡ßH795mm
Price 59,400±ß
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BROOKS LP BOX
Size W372¡ßD340¡ßH305mm
Price 19,800±ß
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BROOKS MUSIC ORGANIZER
Size W280¡ßD280¡ßH430mm
Price 9,900±ß
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BROOKS TABLE LAMP(Portable)
Size W150¡ßD150¡ßH260mm
Price 29,700±ß
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BROOKS WALL LP RACK S
Size W355¡ßD55¡ßH100mm
Price 4,950±ß
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BROOKS WALL LP RACK L
Size W670¡ßD55¡ßH100mm
Price 6,600±ß
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▪️Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture
Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture
¡ÖFree Soul¡×¡ÖCafe Apres-midi¡×¡ÖMellow Beats¡×¡ÖGood Mellows¡×¡ÖJazz Supreme¡×¡Ö²»³Ú¤Î¤¢¤ëÉ÷·Ê¡×¡ÖIncense Music¡×¡ÖChilllout Breeze¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë350Ëç°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Ô´Æ½¤¤ò¼ê³Ý¤±¡¢90Ç¯Âå¤«¤éÁª¶Ê²È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥ê¥¹¥Êー¤ËÆ»É¸¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¶¶ËÜÅ° (SUBURBIA)¡£
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¡ØInterior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture¡ÙCD 2,970±ß
¡ØInterior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture¡ÙLP 4,000±ß
¡ØMy Ever Changing Moods / I Love You¡Ù
¡ØHaven't We Met / Santa Baby¡Ù
¡ØPersian Love (Mixmaster Morris "The Irresistible Force" Remix) / Montara (Calm Remix)¡Ù
Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture £·inch Single
¡ØMy Ever Changing Moods / I Love You¡ÙWack Wack Rhythm Band / Dee C Lee
¡ØHaven't We Met / Santa Baby¡ÙÌð½®¥Æ¥Ä¥íー / The French Impressionists
¡ØPersian Love (Mixmaster Morris "The Irresistible Force" Remix) / Montara (Calm Remix)¡ÙCalm / ÉðÅÄµÈÀ²
£·inch Single \2,200-¡¡
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Instagram¡§https://www.instagram.com/fjdfujitajiro/
Wikipedia¡§https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E7%94%B0%E4%BA%8C%E9%83%8E
▪️Overview
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2024Ç¯11·î29Æü(¶â)
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¾ì½ê¡§PARKER /ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É2-5-5 1F
Instagram¡§@ parker.Tokyo
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¡¦FEATURE / https://baycrews.jp/feature/detail/14111
¡¦¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È / https://open.spotify.com/playlist/5NWOzYV1V4ZZjZvT5XspPq?si=c69ca7caa4e6447d&nd=1&dlsi=fcb8753c9beb455a(https://open.spotify.com/playlist/5NWOzYV1V4ZZjZvT5XspPq?si=c69ca7caa4e6447d&nd=1&dlsi=fcb8753c9beb455a)
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¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒLADUREE JAPON¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWILL WORKS¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¡¦¥×¥Á¥á¥Ã¥¯¡¢ÂæßÔ³¹Î»Î¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡¢Foodies USA, Inc.
HP¡§http://www.baycrews.co.jp/(http://www.baycrews.co.jp/)