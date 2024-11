¡ÖCafe Apres-midi ¡ß ACME Furniture¡× ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à ¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

株式会社ベイクルーズ

「JOURNAL STANDARD」や「IENA」など、衣食住美を展開する株式会社ベイクルーズ (本社:東京都渋谷区) のACME Furniture(以下、ACME)は11月29日(金)より25周年を迎える「Cafe Apres-midi(カフェ・アプレミディ)」 とコラボレーションしたインテリアプロダクツを販売いたします。

テーマは”音楽のある生活”。レコード収納家具やレコード鑑賞時にあったらいいなというインテリアプロダクツに関して、カフェ・アプレミディ店主で編集者、選曲家といった数々の肩書きを持つ橋本 徹(SUBURBIA)氏に今年の春にコラボレーションを依頼。

レコードがある程度たくさんあっても居心地の良い素敵な日常を目指し、使い勝手がよくスマートに収納ができる実用性とデザイン性のバランスを考え制作いたしました。

また、今回のコラボ・プロジェクトを記念して、ダブルネーム・コンピレーション・アルバム『Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture』を販売いたします。

ローンチ日となる11月29日(金)にはリリースを記念したレセプション パーティーを目黒通り店でおこないます。

“音楽のある生活”を両者のタッグにより実現した空間、プロダクツをぜひご覧ください。

橋本 徹(SUBURBIA)『Free Soul』『Cafe Apres-midi』

編集者/選曲家/DJ/プロデューサー。サバービア・ファクトリー主宰。渋谷の「カフェ・アプレミディ」「アプレミディ・セレソン」店主。『Free Soul』『Mellow Beats』『Cafe Apres-midi』『Jazz Supreme』『音楽のある風景』シリーズなど、選曲を手がけたコンピCDは350枚を越え世界一。USENでは音楽放送チャンネル「usen for Cafe Apres-midi」「usen for Free Soul」を監修・制作、1990年代から日本の都市型音楽シーンに多大なる影響力を持つ。最近はメロウ・チルアウトをテーマにした『Good Mellows』シリーズや、香りと音楽のマリアージュをテーマにした『Incense Music』シリーズが国内・海外で大好評を博している。

橋本徹のカフェ・アプレミディ/フリー・ソウル/サバービア http://apres-midi.biz/

▪️Items

BROOKS SMALL LP CABINETBROOKS LP BOXBROOKS MUSIC ORGANIZERBROOKS TABLE LAMP(Portable)BROOKS WALL LP RACK SBROOKS WALL LP RACK L

BROOKS SMALL LP CABINET

Size W432×D380×H795mm

Price 59,400円

ロングセラーアイテムBROOKS SMALLシリーズに合わせて使用できるキャビネット。

オープン部分にはLPを、抽斗の最下段にはCDが収まるようにデザインされています。

BROOKS LP BOX

Size W372×D340×H305mm

Price 19,800円

12インチのLPを約50枚収納できるボックス。ナウプレイングの1枚は一番前面に立てかけることができます。

BROOKS MUSIC ORGANIZER

Size W280×D280×H430mm

Price 9,900円

音楽のプレイ中に置き場に困るヘッドフォンやドリンクをスマートにまとめて置けるマルチオーガナイザー。スタンドとベースはセパレートして使用することも可能。

BROOKS TABLE LAMP(Portable)

Size W150×D150×H260mm

Price 29,700円

充電式で持ち運び可能。

付属のトレーはLPのセンタースピンドルにはまりランプをスタビライザーとしても使用可能。

BROOKS WALL LP RACK S

Size W355×D55×H100mm

Price 4,950円

LPのジャケットを身近なアートのように飾りたい、という思いから制作。

そのためのデザインは極めてシンプルに(1枚用)。

BROOKS WALL LP RACK L

Size W670×D55×H100mm

Price 6,600円

LPのジャケットを身近なアートのように飾りたい、という思いから制作。

そのためのデザインは極めてシンプルに(2枚用)。

Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture

「Free Soul」「Cafe Apres-midi」「Mellow Beats」「Good Mellows」「Jazz Supreme」「音楽のある風景」「Incense Music」「Chilllout Breeze」シリーズなど、これまでに350枚以上のコンピ監修を手掛け、90年代から選曲家として世界中の音楽リスナーに道標を与え続ける橋本徹 (SUBURBIA)。

日常を彩る様々な音楽提案で絶大な支持を得ながらコンパイラー・ライフ30周年を迎えた氏の拠点、渋谷のカフェ・アプレミディが25周年を迎えるにあたって、BAYCREW'Sのインテリア・ブランドACME Furnitureとのコラボ・プロジェクトが実現。そのローンチを記念して企画されたダブルネーム・コンピ『Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture』が2024年11月29日(金)リリース!

橋本徹による“家具と音楽のマリアージュ”をテーマにした選曲は、Sade~Weldon Irvine~Roger Nicholsなどの名作カヴァーも含むカフェ・アプレミディの心地よい雰囲気を彩ってきた珠玉のセレクションに加え、新録音によるWack Wack Rhythm Band のThe Style Council「My Ever Changing Moods」~矢舟テツローのKenny Rankin「Haven’t We Met」~Uyama HirotoのThe Isley Brothers「(At Your Best) You Are Love」といった素晴らしい名曲カヴァー、さらにMixmaster MorrisによるCalm×Holger Czukay「Persian Love」~Calmによる武田吉晴×Bobby Hutcherson「Montara」の絶品ニュー・リミックスも収録!

アートワークはNujabesをはじめ数々の音楽作品を手掛けるグラフィック・デザイナーFJDこと藤田二郎が担当し、マスタリングは海外でも評価の高いジャズ~チルアウト~バレアリックの日本のトップ・アーティストCalmという、最高の布陣によるコンピレイション・アルバムが完成!

『Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture』CD 2,970円

『Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture』LP 4,000円

『My Ever Changing Moods / I Love You』『Haven't We Met / Santa Baby』『Persian Love (Mixmaster Morris "The Irresistible Force" Remix) / Montara (Calm Remix)』

Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture 7inch Single

『My Ever Changing Moods / I Love You』Wack Wack Rhythm Band / Dee C Lee

『Haven't We Met / Santa Baby』矢舟テツロー / The French Impressionists

『Persian Love (Mixmaster Morris "The Irresistible Force" Remix) / Montara (Calm Remix)』Calm / 武田吉晴

7inch Single \2,200-

11月29日(金)より ACME Furniture 目黒通り店で先行販売いたします。

藤田二郎(FJD)

アート・ディレクター/グラフィック・デザイナー。Calm、Nujabes、Uyama Hiroto、藤原さくら、桑田佳祐、橋本徹(SUBURBIA)監修の「Good Mellows」シリーズなど、メジャー/インディーズ問わず数多くのCDジャケット・デザインを手掛ける。また、書籍のアート・ディレクションや日本科学未来館プラネタリウム・コンテンツ「MEGASTAR-IIcosmos」公式パンフレットのアート・ディレクション等、その仕事は多岐にわたる。

近年は渋谷ストリームエクセルホテル東急のアート・ディレクションとアートワーク、伊勢丹新宿店のディスプレイ、国内最大級のヴィラ「Wellis Villa Awaji」のアートワークなど、空間に携わる仕事も数多く手掛けている。

Instagram:https://www.instagram.com/fjdfujitajiro/

Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E7%94%B0%E4%BA%8C%E9%83%8E

▪️Overview

・販売開始日・レセプション

2024年11月29日(金)

リリースを記念して11月29日(金)、ACME Furniture 目黒通り店で19時よりレセプションパーティーを開催します。当日は橋本さんによる選曲をBGMとした特別な空間で商品と音楽とフリードリンクをお楽しみいただけます。

どなたでもご参加いただけますのでぜひご来店ください。

・販売店舗

ACME Furniture 目黒通り

JOURNAL STANDARD FURNITURE / 渋谷 / 自由が丘 / NEWoMAN新宿 / 吉祥寺 / 堀江

BAYCREW‘S STORE(オンライン)

・Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture at PARKER

12月7日(土)~15日(日)の期間、新宿御苑のセレクトショップ&カフェ【PARKER】ではコラボレーションプロジェクトのローンチを祝し【Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture】のイベントフェアを開催します。

12月14日(土)にはローンチパーティーを店内で開催。今回のコラボレーションアイテムもご購入いただけます。

期間: 12月7日(土)~15日(日)(会期中の月、火は定休日)

場所:PARKER /東京都新宿区新宿2-5-5 1F

Instagram:@ parker.Tokyo

・インテリアと音楽のメロウな蜜月関係 ~ Cafe Apres-midi meets ACME Furniture

・FEATURE / https://baycrews.jp/feature/detail/14111

・プレイリスト / https://open.spotify.com/playlist/5NWOzYV1V4ZZjZvT5XspPq?si=c69ca7caa4e6447d&nd=1&dlsi=fcb8753c9beb455a(https://open.spotify.com/playlist/5NWOzYV1V4ZZjZvT5XspPq?si=c69ca7caa4e6447d&nd=1&dlsi=fcb8753c9beb455a)

今回の取り組みやカフェ・アプレミディについて、橋本さんと企画に携わったACME Furnitureスタッフの対談を中心にした特集記事になります。

また、橋本さんに選曲いただいたコラボ記念プレイリストも公開中。

▪️画像素材はこちらよりダウンロードください。(https://50.gigafile.nu/1214-lae4e09daca2fe93874b568f37e9a4d60)

