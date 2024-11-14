¡Ø¤·¤å¤´¥­¥ã¥é¡ª¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡Ø¤·¤å¤´¥­¥ã¥é¡ª¡ÙPOP UP SHOP vol.2 in ¥Þ¥ë¥¤ ¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª

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¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://event.amnibus.com/shugochara-0101-vol2/¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£―――――――――――――――¡Ú¡Ö¡Ø¤·¤å¤´¥¥ã¥é¡ª¡ÙPOP UP SHOP vol.2 in ¥Þ¥ë¥¤ ¡×Æâ¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë°Ù¡¢11·î29Æü(¶â)½ªÆü¡¦11·î30Æü(ÅÚ)½ªÆü¡¦12·î1Æü(Æü)¤Î°ìÉô»þ´ÖÂÓ¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©(ÀèÃå)¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÆü³ä¤êºß¸Ë¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=129033&article_type=sto―――――――――――――――¡Ú¤ªÇã¾å¤²ÃêÁª²ñ¾ðÊó¡Û¢§¾ò·ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1²ó¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤ÎÃêÁª²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤ò¤´Äó¼¨¤Ç¹¹¤Ë¤â¤¦1²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/16064/6723/resize/d16064-6723-8f4d2f41ccd3c1cea237-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/16064/6723/resize/d16064-6723-27822c7853f25906ca4c-2.jpg ]¢§ÆÃÅµÆâÍÆA¾Þ¡¡¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡¡¢¨¥µ¥¤¥º¡§F3¹æ¡Ê²£220mm¡ß½Ä273mm¡ËB¾Þ¡¡¥Õ¥£¥ë¥àÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¡¡¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥ÈC¾Þ¡¡¥Õ¥£¥ë¥àÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¡¡¥é¥ó¥À¥à1Ëç¢¨¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ï¤´ËÜ¿ÍÍÍ°Ê³°¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¿·µ¬¤´Æþ²ñ¤â²ñ¾ì¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¿³ºº¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ÃêÁª¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï1²ñ·×1²ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡¡ÀÇ¹þ3,000±ß¤´¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´Àº»»¤ò2²ó°Ê¾å¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¢¨¤´Äó¼¨¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª»ÙÊ§ÊýË¡Ìä¤ï¤º¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ï¤ª²ñ·×»þ¤Ë¤´Äó¼¨²¼¤µ¤¤¡£¤ª²ñ·×»þ°Ê³°¤Ë¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÃêÁª¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¢¨ÃêÁª²ñ¤Ï¤´¹ØÆþ¤·¤¿ÅöÆü¸Â¤ê¤Î¥ì¥·ー¥È¤Î¤ßÍ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÃêÁª²ñ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£―――――――――――――――¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡Û[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/16064/6723/resize/d16064-6723-d881da4936595d952c9e-3.jpg ]¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´16¼ï¡ËÃ±ÉÊ¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¸¶ºî¥³¥Þ´Ì¥Ð¥Ã¥¸ vol.3¡ÊÁ´16¼ï¡ËÃ±ÉÊ¡§440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§7,040±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´25¼ï¡ËÃ±ÉÊ¡§275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§6,875±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¸¶ºî¥³¥Þ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´18¼ï¡ËÃ±ÉÊ¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡ÊÁ´10¼ï¡ËÃ±ÉÊ¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É vol.2¡ÊÁ´11¼ï¡ËÃ±ÉÊ¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§9,680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´20¼ï¡ËÃ±ÉÊ¡§275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¢§¥Ñー¥ÄÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢§BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢§BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë²Á³Ê¡§³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢§¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¡ÊÁ´4¼ï¡Ë²Á³Ê¡§³Æ3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢§A5¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡ÊÁ´4¼ï¡Ë²Á³Ê¡§³Æ3,278±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢§A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë²Á³Ê¡§³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¾åµ¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£https://amnibus.com/products/title/719,1249¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÊªÈÎ¾¦ÉÊ¤ÏÍ½Äê¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¢¨¸åÆü¡¢EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡ 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¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡õAMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¸¶ºî¥³¥Þ´Ì¥Ð¥Ã¥¸ vol.3¡ÊÁ´16¼ï¡Ë1BOX¹ØÆþ¤Ç¡Ö·î±Ó ¥¤¥¯¥È 75mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/16064/6723/resize/d16064-6723-218fcbd13def4960d1fa-5.jpg ]¢¨EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÆüÆà¿¹ ¤¢¤à 75mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡õAMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´25¼ï¡Ë1BOX¹ØÆþ¤Ç¡ÖÆüÆà¿¹ ¤¢¤à&·î±Ó ¥¤¥¯¥È ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/16064/6723/resize/d16064-6723-3cd5d82df235293aa937-6.jpg ]¢¨EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö½¸¹ç ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡õAMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¸¶ºî¥³¥Þ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´18¼ï¡Ë1BOX¹ØÆþ¤Ç¡ÖÆüÆà¿¹ ¤¢¤à&·î±Ó ¥¤¥¯¥È ¸¶ºî¥³¥Þ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/16064/6723/resize/d16064-6723-942f828447853ba0970d-7.jpg ]¢¨EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö½¸¹ç ¸¶ºî¥³¥Þ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡õAMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡ÊÁ´10¼ï¡Ë1BOX¹ØÆþ¤Ç¡Ö3´¬ÆÃÁõÈÇÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/16064/6723/resize/d16064-6723-add47d698a537fd07d93-8.jpg ]¢¨EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö7´¬ÆÃÁõÈÇÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡õAMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É vol.2¡ÊÁ´11¼ï¡Ë1BOX¹ØÆþ¤Ç¡Ö½¸¹ç ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/16064/6723/resize/d16064-6723-45deffd6930fdeb665b5-9.jpg ]¢¨EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡õAMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´20¼ï¡Ë1BOX¹ØÆþ¤Ç¡Ö½¸¹ç 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¥á¥ó½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É5-16-4±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00URL¡§https://www.0101.co.jp/074/―――――――――――――――¢§¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¢¨°Ê²¼¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡¦Å¹Æâ¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¸ò´¹¡¦¶âÁ¬¤òÍÑ¤¤¤¿¾ùÅÏ¡¦Êª¤ò¾²¤Ë¹¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¡¦ÄÌÏ©¾å¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Ç¤Î¤ªÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»―――――――――――――――¢§AMNIBUS¡Ê¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/16064/6723/resize/d16064-6723-78d78a0641b36f32a973-11.jpg ]https://amnibus.comhttps://x.com/AMNIBUS¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Òarma bianca½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë3F¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Êhttps://armabianca.com/contact¡Ë¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ùMail¡§pr@armabianca.com¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬È¯¹Ô¸µ¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«Web¡¡¡¡¡¡¡¡ http://armabianca.com/¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬(C)PEACH-PIT¡¿¹ÖÃÌ¼Ò