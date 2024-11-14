¡ÚFURFUR(¥Õ¥¡ー¥Õ¥¡ー)¡Û¥â¥Èー¥éÀ¤ÍýÆà¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Û¥ê¥Çー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëWEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¡ª¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥Õ¥§¥¢¤â³«ºÅÃæ¡ã11·î14Æü(ÌÚ)¡ä

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HOLYDAY in my room



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Cardigan \26,400


Skirt (Separate dress) \29,700


Shoes \25,300








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Coat \31,900


Pants \29,700


Shoes \29,700






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Coat \27,500


Shirt \19,800


Pants \20,900


Tights \2,090


Shoes \29,700






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Knit \19,800


Skirt \15,400


Shoes \29,700






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Cardigan \20,900


Dress \27,500


Shoes \26,400






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Bag \13,200



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BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
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SHOP
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