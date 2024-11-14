¡ÚFURFUR(¥Õ¥¡ー¥Õ¥¡ー)¡Û¥â¥Èー¥éÀ¤ÍýÆà¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Û¥ê¥Çー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëWEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¡ª¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥Õ¥§¥¢¤â³«ºÅÃæ¡ã11·î14Æü(ÌÚ)¡ä

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HOLYDAY in my room
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¢£LOOK
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Cardigan \26,400
Skirt (Separate dress) \29,700
Shoes \25,300
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Coat \31,900
Pants \29,700
Shoes \29,700
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Coat \27,500
Shirt \19,800
Pants \20,900
Tights \2,090
Shoes \29,700
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Knit \19,800
Skirt \15,400
Shoes \29,700
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Cardigan \20,900
Dress \27,500
Shoes \26,400
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Bag \13,200
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PNK,SAX,RED,BLK
PNK,SAX,RED,BLK
BLK
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BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
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SHOP
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