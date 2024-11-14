2024Ç¯11·î14Æü¡ØEGG¥³¥ó¥½ー¥ë ¥¤ー¥¹ MSX2¡ÙNintendo Switch(TM) ¸þ¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£

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(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
(C) D4Enterprise Co.,Ltd.
(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.
¡¡'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.
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