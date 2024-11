デル・テクノロジーズ株式会社

当資料は、2024年11月13日に米国で発表されたブログの抄訳版です。

米国ブログ原文:https://www.dell.com/en-us/blog/ai-innovation-in-telecom-edge-with-dell-and-intel/



2024年11月13日、テキサス州ラウンドロック発:

デル・テクノロジーズは、通信事業者のネットワーク運用とエンタープライズ環境のエッジ ユースケースをサポートする「Dell AI for Telecom」プログラムを拡張したことを発表しました。

通信事業者がAIの可能性を最大限に引き出して活用するためには、リアルタイム データを処理することができるインフラストラクチャーが不可欠です。「AI for Telecom(https://www.dell.com/en-us/blog/introducing-dell-ai-for-telecom/)」プログラムが提供するAIの専門知識、ハードウェア、ソフトウェアの包括的なエコシステムにより、通信事業者はAIの効率的な導入を実現し、収益を生み出すサービスを開発することが可能になります。

今回の新しいソリューション(https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/service-provider-solutions/briefs-summaries/dell-ai-for-telecom-intel-solutions-book.pdf)により、通信事業者は自社ネットワークへ容易にAIを導入し効率と信頼性を高め、コストを削減するだけでなく、エッジでAIソリューションを構築して、エンタープライズ ネットワークへの投資から収益を生み出すことが可能になります。

新しいネットワーク運用ソリューション(https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/service-provider-solutions/briefs-summaries/dell-ai-for-telecom-intel-infographic.pdf)は、以下のとおりです。

- Intent-Based RAN Assistant with Aira:通信事業者のネットワーク エンジニアは、RANGPTによりAiRA Technologies社のテクノロジーを基盤にした生成AIツールで、データをインテリジェントにプールし、インテント ベースのシンプルなアプリケーションとスクリプトを生成することができます。また、コードをテストおよび登録してネットワークに展開することで、アプリケーション開発を高速化し、ネットワークの運用効率を高めます。- Network Traffic Analysis and Optimization with Opanga:RANソフトウェアをモバイルコア(エッジまたは中央)へ迅速に展開することで、オペレーターは、これまで利用できなかったデータ トラフィックを可視化できます。通信事業者は、このトラフィック分析を活用することにより、ネットワーク効率を飛躍的に向上させることが可能になります。- AI-Powered Network Automation-in-a-box with EnterpriseWeb:EnterpriseWeb社のNetwrx.aiは、生成AIをベースとした5Gネットワーク自動化ソリューションを通信事業者に提供します。インテント ベースの自然言語インターフェイスにより、ユーザーは、フルスタックのプロビジョニング、オーケストレーション、管理環境を基盤に、Netwrx.aiとの会話を通じてネットワーク要素を構成することができます。

新しいエンタープライズ エッジ ソリューションは、以下のとおりです。

- AIoT-Powered Site Security for Safer Venues with EPIC.IO:IoTソフトウェア スイートとOpen AIを組み合わせるこのソリューションは、AIモデルの統合、ロジックの自動化、視覚化を行い、エッジの安全強化をサポートします。一元化した管理環境がエッジ デバイスを通じて各エッジを完全に可視化し、自動化機能が効率的なセキュリティーの運用を実現します。このソリューションは拡張性にも優れており、通信事業者は新しいサイトへの展開に合わせて対象範囲を広げていくことができます。- Vision AI for Smart Manufacturing with Chooch:Chooch Vision AIは、コンピューター ビジョン ベースのインシデント予測と検出機能を提供します。製造企業は、コンピューター ビジョン ソリューションを数分レベルで構築でき、製造を中断することなく生産性を向上させるプロセスを確立することができます。エッジやクラウドでのオブジェクト検出と画像認識により異常を検知することで、製造現場の効率を強化します。- AI-Powered Mission Critical Communication with Ecrio:人間と機械のコミュニケーションを実現するAI/MLベースのフレームワークにより、カメラやドローン、ロボットをはじめとするIoTデバイスへの音声コマンドと操作が可能になります。- Real-Time AI-Powered Crowd Analytics with WaitTime:エンド ツー エンドの展開により、映像分析と既存のカメラを組み合わせて、リアルタイムのインサイトを引き出すことができます。これらを活用することで、ダッシュボードやデジタル/モバイル ディスプレイを通じたコミュニケーションを実現しながら、運用環境を最適化することが可能になります。- AI-Powered Smart Transportation with A.I Tech:AIとディープラーニングを使ったスマート映像分析により、車両、道路交通、駐車場、歩行者の交通状況を監視することで、より効率的な交通システムの構築をサポートします。- Footfall and Crowd Analytics with TensorGo:既存のカメラフィードによる映像分析により、人出や混雑状況を監視します。スマートシティーでは車両台数の計測や駐車スペースの検出、小売分野では強盗や破壊行為の検出、輸送分野では安全遵守の支援に活用できます。- AI Powered Worker Safety and Hazard Detection with Aotu:あらゆるアプリケーションでAIを活用して、リアルタイムの映像分析を行うことが可能になります。- Intelligent Video Analytics for Retail, Transportation and Ports with Gorilla:既存のCCTV映像データを使って不審な動きを検出するAIソリューションで、実用的な分析情報を提供します。これらすべての分析は、単一のダッシュボードで行うことができます。- AI Powered Video Analytics Solution for Worker, Transportation and Site safety with Axxonsoft:数多くの業種に対応するソフトウェアを活用して、サイトのセキュリティーを維持します。- Inventory Visibility and Management with C5i:在庫の問題を特定し、プロアクティブに是正措置を提案します。

AIソリューションの需要が高まる中、デル・テクノロジーズとIntel社はAIインストラクション セットを実装したインテル(R) Xeon(R) プロセッサー搭載の「Dell PowerEdge XR8000(https://www.dell.com/ja-jp/shop/ipovw/poweredge-xr8000r)」サーバーで実行するエッジAIアプリケーションを最適化しました。これらのアプリケーションは、以下を提供します。

- 最適化されたエッジAIアプリケーション:Intelアーキテクチャーに対する検証済みのアプリケーションが、優れたTCO(総所有コスト)と拡張性を保証します。- 高耐久ハードウェア:NEBSレベル3認定済みで、非常に過酷な環境での使用に適しています。- 多くの接続オプション:有線、Wi-Fi、プライベート5Gネットワークに幅広く対応します。

主な特徴は、以下のとおりです。

- 検証済みデザイン:デル・テクノロジーズおよび業界パートナーのテストで実証済みの構成により、効率的な展開を実現します。- 柔軟なワークロード:エッジからクラウドへAIワークロードをホスティングし、リアルタイムの意思決定機能を提供します。- 拡張性に優れたインフラストラクチャー:オープン システムによるトライアル/スケールアウト アーキテクチャーが、生成AIと従来のAIの両方のユースケースのTCO(総所有コスト)削減を実現します。- コアからエッジ、RAN、さらにその先まで、AIワークロードをネットワーク上のあらゆる場所に置くことができます。

エッジからコアまで、よりスマートな未来へ:

ネットワーク運用を自動化・最適化するAIの機能により、未来の通信はよりスマートに、より効率的になります。現在通信事業者が直面している諸課題へ対応するには、卓越したソリューションが不可欠です。AIは、絶え間ないネットワーク機能の監視、最適化、修正で能力を発揮します。通信事業者は、「AI for Telecom」を採用し、プロセッサー分野およびISV(独立系ソフトウェア ベンダー)パートナーで構成されたデル・テクノロジーズのエコシステムにより、AI活用に向けたプロセスを加速させる方法を選ぶことができます。

「AI for Telecom」が通信事業者にもたらすメリットの詳細は、こちらをご覧ください(http://www.dell.com/telecom-ai)。

