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- Intent-Based RAN Assistant with Aira¡§ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢RANGPT¤Ë¤è¤êAiRA Technologies¼Ò¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿À¸À®AI¥Äー¥ë¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¥×ー¥ë¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È ¥Ùー¥¹¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥É¤ò¥Æ¥¹¥È¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò¹âÂ®²½¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
- Network Traffic Analysis and Optimization with Opanga¡§RAN¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥¢¡Ê¥¨¥Ã¥¸¤Þ¤¿¤ÏÃæ±û¡Ë¤Ø¿×Â®¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Çー¥¿ ¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Ê¬ÀÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸úÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- AI-Powered Network Automation-in-a-box with EnterpriseWeb¡§EnterpriseWeb¼Ò¤ÎNetwrx.ai¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿5G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È ¥Ùー¥¹¤Î¼«Á³¸À¸ì¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Î¥×¥í¥Ó¥¸¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢´ÉÍý´Ä¶¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Netwrx.ai¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Í×ÁÇ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
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- AIoT-Powered Site Security for Safer Venues with EPIC.IO¡§IoT¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥¹¥¤ー¥È¤ÈOpen AI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ÎÅý¹ç¡¢¥í¥¸¥Ã¥¯¤Î¼«Æ°²½¡¢»ë³Ð²½¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î°ÂÁ´¶¯²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£°ì¸µ²½¤·¤¿´ÉÍý´Ä¶¤¬¥¨¥Ã¥¸ ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¥¨¥Ã¥¸¤ò´°Á´¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢¼«Æ°²½µ¡Ç½¤¬¸úÎ¨Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤Î±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï³ÈÄ¥À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ï¿·¤·¤¤¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Vision AI for Smart Manufacturing with Chooch¡§Chooch Vision AI¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー ¥Ó¥¸¥ç¥ó ¥Ùー¥¹¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÍ½Â¬¤È¸¡½Ðµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£À½Â¤´ë¶È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー ¥Ó¥¸¥ç¥ó ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¿ôÊ¬¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¡¢À½Â¤¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¸¡½Ð¤È²èÁüÇ§¼±¤Ë¤è¤ê°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Î¸úÎ¨¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
- AI-Powered Mission Critical Communication with Ecrio¡§¿Í´Ö¤Èµ¡³£¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ëAI/ML¥Ùー¥¹¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ä¥É¥íー¥ó¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëIoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É¤ÈÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- Real-Time AI-Powered Crowd Analytics with WaitTime¡§¥¨¥ó¥É ¥Äー ¥¨¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢±ÇÁüÊ¬ÀÏ¤È´ûÂ¸¤Î¥«¥á¥é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¿¥â¥Ð¥¤¥ë ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¿ÍÑ´Ä¶¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- AI-Powered Smart Transportation with A.I Tech¡§AI¤È¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Þー¥È±ÇÁüÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾¡¢Æ»Ï©¸òÄÌ¡¢Ãó¼Ö¾ì¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î¸òÄÌ¾õ¶·¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- Footfall and Crowd Analytics with TensorGo¡§´ûÂ¸¤Î¥«¥á¥é¥Õ¥£ー¥É¤Ë¤è¤ë±ÇÁüÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í½Ð¤äº®»¨¾õ¶·¤ò´Æ»ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¼ÖÎ¾Âæ¿ô¤Î·×Â¬¤äÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤Î¸¡½Ð¡¢¾®ÇäÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¶¯Åð¤äÇË²õ¹Ô°Ù¤Î¸¡½Ð¡¢Í¢Á÷Ê¬Ìî¤Ç¤Ï°ÂÁ´½å¼é¤Î»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- AI Powered Worker Safety and Hazard Detection with Aotu¡§¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î±ÇÁüÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- Intelligent Video Analytics for Retail, Transportation and Ports with Gorilla¡§´ûÂ¸¤ÎCCTV±ÇÁü¥Çー¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤ò¸¡½Ð¤¹¤ëAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- AI Powered Video Analytics Solution for Worker, Transportation and Site safety with Axxonsoft¡§¿ôÂ¿¤¯¤Î¶È¼ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
- Inventory Visibility and Management with C5i¡§ºß¸Ë¤ÎÌäÂê¤òÆÃÄê¤·¡¢¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ§ÀµÁ¼ÃÖ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
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