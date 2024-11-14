¡Ò¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë ¥Ûー¥à¡Ó¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯ÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿HOLIDAY COLLECTIONÂè1ÃÆ¤ò11·î14Æü(ÌÚ)¸ø³«¡ª

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³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-1e39e2c5c80114108719-13.jpg ]HOLIDAY COLLECTION ¥¥é¥á¥¤È¡¢¥È¥¥á¥¤¬¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¤³¤Îµ¨Àá¤µ¤¡º£Ç¯¤Ï²¿¤ò¤·¤è¤¦¡©¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥àー¥É¤òÆÃÊÌ¤Ë¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¡¢SNIDEL HOME¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¡£Holiday Wishes¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-00f02cf863760e0e5a62-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-604b29f59723bde174c2-1.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-fd9793a5d909cea4b6e8-1.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-903f85356765b478e6e7-1.jpg ]¢£¡ÚMelty¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó²Á³Ê¡§8,910±ß¥«¥éーÅ¸³«¡§RED / ORG / NVY¢£¡ÚMelty¡Û¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä²Á³Ê¡§5,500±ß¥«¥éーÅ¸³«¡§RED / LAV / NVYHOT¤Ê¤È¤¤á¤¤ò¤¯¤ì¤ë¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯ÊÁ¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£SNIDEL HOME¤Î¥í¥´¤ä¥Ïー¥È¤òÊÂ¤Ù¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯ÊÁ¤¬HAPPY¤Êµ¤Ê¬¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖMelty¡×¤Î¥Ë¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿§¹ç¤¤¤Ç¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉ³¤È¿þ¤Î¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥·¥êー¥º¤Î¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-2c9d42be660eb26a311e-1.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-bd8406f99efda323f765-1.jpg ]¢£¡ÚMelty¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥×¥ë¥ªー¥Ðー²Á³Ê¡§8,360±ß¥«¥éーÅ¸³«¡§RED / ORG / NVY¢£¡ÚMelty¡Û¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä²Á³Ê¡§7,920±ß¥«¥éーÅ¸³«¡§RED / LAV / NVY1ËçÃå¤ë¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¡ÖMelty¡×¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯ÊÁ¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Î¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤Ï¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉ³¤È¿þ¤Î¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-3c8342b0b4b8f1e7cb86-1.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-e7ba1dd1a6fd6ccee74b-1.jpg ]¢£¡ÚMelty¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥½¥Ã¥¯¥¹²Á³Ê¡§3,520±ß¥«¥éーÅ¸³«¡§GRY / RED / ORG / NVY¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤È¤ªÂ·¤¤¤ÎÊÁ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¡¢Îä¤¨¤ä¤¹¤¤Â¸µ¤ËºÇÅ¬¤ÊÁÇºà´¶¡£Æ±ÊÁ¤Î¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¢£¥Ó¥¸¥åー¥í¥´¥Ø¥¢¥Ô¥ó²Á³Ê¡§3,300±ß¥«¥éーÅ¸³«¡§WHT / SLV / MIX¡Ö¤´µ¡·ù¡¢ÍÛµ¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡ÖCheery¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë¡¢¤¤é¤á¤¯¥Ó¥¸¥åー¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ø¥¢¥Ô¥ó¡£Á°È±¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¤ÎÈ±¤ò¤½¤Ã¤ÈÂ«¤Í¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£¡Öy¡×¤Î»ú¤ÎÀèÃ¼¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥åー¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-ec594e75dc6794fa2221-1.jpg ]¢£¥Ïー¥È¥Ó¥¸¥åー¥Ýー¥Á²Á³Ê¡§5,940±ß¥«¥éーÅ¸³«¡§BLK / SLV / RED¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶ー¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥º¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¥Ïー¥È·¿¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¥Ýー¥Á¡£¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ê¤É¤Ë¥Á¥ãー¥à¤Ã¤Ý¤¯ÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¦¥µ¥®¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥«¥éー[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-02297f3e619b1d7f76a2-11.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-82b7b3100e9291c192e9-11.jpg ]¢£¡Ú¥¦¥µ¥®¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥«¥éー¡Û¡ÚMelty¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡õ¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§13,860±ß¥«¥éーÅ¸³«¡§OWHT¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯ÊÁ¡ÖMelty¡×¤ÎUSAGI ONLINE¸ÂÄê¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡õ¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥»¥Ã¥È¡£USAGI ONLINE¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢Ã¸¤¤¥Èー¥ó¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£(Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³ÊÉ½µ)¾ÜºÙ¤Ï²¼µONLINE STORE¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£SNIDEL HOME¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê https://snidel.com/snidel_home/ ¡Ë¢£USAGI ONLINE¡Ê https://usagi-online.com/ ¡Ë¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¤Î¥®¥Õ¥È¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥êー¥º¤âÈ¯ÇäÃæ[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-769e1c887b111cb68bc9-1.jpg ]¢£¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÊM¡Ë\1,100¢£¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¶ÒÃå(L) \880¢£¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¶ÒÃå(S) \660¢£¥Û¥ê¥Çー¥·¥ç¥Ã¥Ñー (S¤ÈM¶¦¤Ë) \33º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥ë¥ー¥¦¥§¥¤ÊÁ¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Êµ±¤¤¬¿´¤È¤¤á¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥®¥Õ¥È¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ãONLINE STOREÈ¯ÇäÆü¡ä2024Ç¯11·î14Æü(ÌÚ)12:00 (Àµ¸á)¡¦SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE¡Òhttps://snidel.com/snidel_home/¡Ó¡¦USAGI ONLINE ¡Òhttps://usagi-online.com/brand/snidelhome/¡Ó¡¦ZOZOTOWN¡Òhttps://zozo.jp/shop/snidelhome/¡Ó¡¦³ÚÅ·¡Òhttps://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-snidelhome/¡Ó¡ãÁ´¹ñÄ¾±ÄÅ¹È¯ÇäÆü¡ä2024Ç¯11·î14Æü(ÌÚ)¡¦Á´¹ñÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Òhttps://snidel.com/snidel_home/Page/shoplist.aspx¡Ó¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Úー¥¸¸ø³«Æü:11·î14Æü(ÌÚ)12:00 (Àµ¸á)¡¦SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE¡Òhttps://snidel.com/snidel_home/¡Ó¡¦USAGI ONLINE ¡Òhttps://usagi-online.com/brand/snidelhome/¡ÓSNIDEL HOME (¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¥Ûー¥à) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-72501926d1e4e22ff0b5-0.jpg ]2005Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSNIDEL(¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë)¡×¤«¤é¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£BEAUTY HOME DRESS¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Èþ¤·¤µ¤òÄÉµá¡£Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÀ¸ÃÏ¤Ë»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STOREhttps://snidel.com/snidel_home/¢£SNIDEL HOME INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/snidel_home_official/¢£USAGI ONLINEhttps://usagi-online.com/