¡Ò¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë ¥Ûー¥à¡Ó¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯ÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿HOLIDAY COLLECTIONÂè1ÃÆ¤ò11·î14Æü(ÌÚ)¸ø³«¡ª

株式会社マッシュホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-1e39e2c5c80114108719-13.jpg ]HOLIDAY COLLECTION キラメキと、トキメキが胸いっぱいに散りばめられたこの季節さぁ今年は何をしよう?ポジティブなムードを特別にするドラマティックに、SNIDEL HOMEが夢を叶えよう。Holiday Wishes商品ラインアップ[画像2: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-00f02cf863760e0e5a62-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-604b29f59723bde174c2-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-fd9793a5d909cea4b6e8-1.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-903f85356765b478e6e7-1.jpg ]■【Melty】ノルディックカーディガン価格:8,910円カラー展開:RED / ORG / NVY■【Melty】ショートパンツ価格:5,500円カラー展開:RED / LAV / NVYHOTなときめきをくれるノルディック柄カーディガン。SNIDEL HOMEのロゴやハートを並べた、オリジナルのノルディック柄がHAPPYな気分を届けてくれる「Melty」のニットシリーズです。トレンドを感じさせる色合いでキャッチーに仕上げました。ウエスト紐と裾のパイピングがアクセントになった同シリーズのショートパンツや、ロングパンツとのコーディネートがおすすめです。[画像6: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-2c9d42be660eb26a311e-1.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-bd8406f99efda323f765-1.jpg ]■【Melty】ノルディックプルオーバー価格:8,360円カラー展開:RED / ORG / NVY■【Melty】ロングパンツ価格:7,920円カラー展開:RED / LAV / NVY1枚着るだけで華やかな「Melty」のノルディック柄プルオーバー。とろけるような肌触りのプルオーバーは、ゆとりのあるサイズ感でコーディネートを華やかに演出。ウエスト紐と裾のパイピングがアクセントになったロングパンツとコーディネートしていただけます。[画像8: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-3c8342b0b4b8f1e7cb86-1.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-e7ba1dd1a6fd6ccee74b-1.jpg ]■【Melty】ノルディックソックス価格:3,520円カラー展開:GRY / RED / ORG / NVYルームウェアとお揃いの柄でデザインしたソックスはとろけるような肌触りで、冷えやすい足元に最適な素材感。同柄のルームウェアと合わせたり、ちょっとしたギフトにもおすすめのアイテムです。■ビジューロゴヘアピン価格:3,300円カラー展開:WHT / SLV / MIX「ご機嫌、陽気な」といった意味を持つ「Cheery」の文字に、きらめくビジューをたっぷりとあしらったドラマティックなヘアピン。前髪を上げたり、サイドの髪をそっと束ねたりするのにちょうどいいサイズ感。「y」の字の先端に揺れるビジューをあしらい、動きのあるデザインに仕上げました。[画像10: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-ec594e75dc6794fa2221-1.jpg ]■ハートビジューポーチ価格:5,940円カラー展開:BLK / SLV / REDフェイクレザーにスタッズをあしらった、ハート型の小さなハンドル付きポーチ。バッグのハンドルなどにチャームっぽく付けるのがおすすめです。ウサギオンライン限定カラー[画像11: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-02297f3e619b1d7f76a2-11.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-82b7b3100e9291c192e9-11.jpg ]■【ウサギオンライン限定カラー】【Melty】ノルディックプルオーバー&ショートパンツセット価格:13,860円カラー展開:OWHTノルディック柄「Melty」のUSAGI ONLINE限定プルオーバー&ショートパンツセット。USAGI ONLINEでしか手に入らない、淡いトーンのカラーリングがポイントです。(全て税込価格表記)詳細は下記ONLINE STOREをご覧ください。■SNIDEL HOMEオフィシャルオンラインストア( https://snidel.com/snidel_home/ )■USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )ホリデーコレクション限定のギフトラッピングシリーズも発売中[画像13: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-769e1c887b111cb68bc9-1.jpg ]■ホリデーギフトボックス(M)\1,100■ホリデーギフト巾着(L) \880■ホリデーギフト巾着(S) \660■ホリデーショッパー (SとM共に) \33今年のホリデーコレクションはロマンティックなミルキーウェイ柄に、華やかな輝きが心ときめく特別なデザイン。ホリデーシーズンにぴったりの特別感あふれるギフトラッピングをご用意いたしました。発売について<ONLINE STORE発売日>2024年11月14日(木)12:00 (正午)・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉・ZOZOTOWN〈https://zozo.jp/shop/snidelhome/〉・楽天〈https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-snidelhome/〉<全国直営店発売日>2024年11月14日(木)・全国店舗一覧〈https://snidel.com/snidel_home/Page/shoplist.aspx〉商品一覧ページ公開日:11月14日(木)12:00 (正午)・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉SNIDEL HOME (スナイデルホーム) について[画像14: https://prtimes.jp/i/18505/2977/resize/d18505-2977-72501926d1e4e22ff0b5-0.jpg ]2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STOREhttps://snidel.com/snidel_home/■SNIDEL HOME INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/snidel_home_official/■USAGI ONLINEhttps://usagi-online.com/