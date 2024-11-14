¡Ú¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥¡Û¤â¤ó¤¸¤ã²°·ÁÁ¥¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Üー²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤àÆÃÊÌÊØ±¿¹Ò·èÄê¡ª
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
²°·ÁÁ¥¤Ç¤ªÂæ¾ì¤Î¥ì¥¤¥ó¥Üー²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à¡ª
²°·ÁÁ¥¤Î²°¾å¤Ï360ÅÙ¤Î¸«ÅÏ¤»¤ë¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¡ª
¾ì½ê¼è¤êÉÔÍ×¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ç Î×¾ì´¶È´·²¤Î²Ö²Ð¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÇ¯´°Çä¸æÎé¡ªÎ¦¾å¤«¤é¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤ªÂæ¾ì²Ö²ÐÂÎ¸³¡ª
Åìµþ²¼Ä®¥°¥ë¥á¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ä¹ñ»ºµí¤Î¥¹¥Æー¥¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î²Ö²Ð´Õ¾Þ²°·ÁÁ¥¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
¥Ñー¥È¥Êー¤ä¤´²ÈÂ²¡¢¤´Í§¿Í¤Ê¤É¤ÇÀ§Èó¤´¾èÁ¥¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥×¥é¥ó³µÍ×¡Û
¡Ø¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Üー²Ö²Ð¡¡ÆÃÊÌ´Õ¾Þ¥³ー¥¹¡Ù
¢¡½ÐÈ¯Æü¡§2024Ç¯12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö
¢¡È¯Ãå¾ì½ê¡§Ä«Ä¬»·¶¶¡¡https://g.co/kgs/QfdAUVU
¢¡½Ð¹Ò»þ´Ö¡§17»þ30Ê¬
¢¡¼þÍ·»þ´Ö¡§Ìó2»þ´Ö30Ê¬
¢¡Í½ÌóÊýË¡
´°Á´Í½ÌóÀ©¡¢²¼µ¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎWEBÍ½ÌóµÚ¤ÓÅÅÏÃÍ½Ìó¤Ç¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
WEBÍ½Ìó¡§https://edomaekisen.com/
ÅÅÏÃÍ½Ìó¡§03-6276-9963¡¡
¼õÉÕ»þ´Ö¡§11¡§00～19¡§30
Ãí¡Ë
¡¦¾è¹ç¤Î¤ß¤Ç2Ì¾ÍÍ¤«¤é¤´Í½Ìó²ÄÇ½¡£
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¡¢ÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï³ä°úÆÃÅµ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡±¿¹Ò¥×¥é¥ó
¡ÚÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥ÉÕ¤³¤Á¯¤â¤ó¤¸¤ã²°·ÁÁ¥¡Û
±¿¹ÒÆü¡§2024Ç¯12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§Âç¿Í13,900±ß¡¡4ºÐ～¾®³ØÀ¸9,700±ß¡¡3ºÐ°Ê²¼1,100±ß
¥á¥Ë¥åー¡§
ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¦ËÜ¥º¥ï¥¤³ª¥¹¥Æー¥¡Ê¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ3ËÜ¡Ë
¡¡Æù¸ü¤Ç¥¸¥åー¥·ー¤ÊËÜ¥º¥ï¥¤³ª¤Î¥¹¥Æー¥¤ò3ËÜ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·Á¯¤Ê¥«¥Ë¤Î´Å¤ß¤ÈÉ÷Ì£¤¬ÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦¹ñ»ºµí¥¹¥Æー¥
¡¡¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ£±£°£°¥°¥é¥à¡ªÂç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Æー¥¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¤È¤í¤±¤ë¥¯¥êー¥ßーËõÃã¥×¥ê¥ó
¡¡Ç»¸ü¤ÊËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤È¥¯¥êー¥ßー¤ÊÀå¿¨¤ê¤¬ÀäÌ¯¤ÊËõÃã¥×¥ê¥ó¤Ç¡¢
¡¡¿©¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÍ¥²í¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¾åµ3ÉÊ¤Ï¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡¡¢¨3ºÐ°Ê²¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¾åµ3ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥åー
¡¡ÌÀÂÀ¤â¤Á¥Áー¥º¤â¤ó¤¸¤ã¡¢³¤Á¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤â¤ó¤¸¤ã¡¢
¡¡¥¤¥«ËÏ¥Ñ¥¹¥¿¤â¤ó¤¸¤ã¡¢¥¥à¥Á¤È»ÞÆ¦¤Î¥Ô¥ê¿É¤â¤ó¤¸¤ã
¡¡³¤Á¯¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢ºú¤È¥·¥é¥¹¤Î¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿ー¥é¥¤¥¹
¡¡¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¤¼¤ó¤¶¤¤Ìß¤â¤ó¤¸¤ã
¡¡¢¨°ìÉÊÎÁÍý¤È¤·¤Æ¡¢¤¨¤Î¤¥Ð¥¿ー¡¢»ÞÆ¦¡¢¥¥à¥Á¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂêÉÕ¤
¡Ú¹ñ»ºµí¥¹¥Æー¥ÉÕ¤¤â¤ó¤¸¤ã²°·ÁÁ¥¡Û¢¨Å¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
±¿¹ÒÆü¡§2024Ç¯12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§Âç¿Í10,400±ß¡¡4ºÐ～¾®³ØÀ¸7,200±ß¡¡3ºÐ°Ê²¼1,100±ß
¥á¥Ë¥åー¡§
¡¡¡¦¹ñ»ºµí¥¹¥Æー¥
¡¡¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ£±£°£°¥°¥é¥à¡ªÂç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Æー¥¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¹ñ»ºµí¥¹¥Æー¥¤Ï¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥åー
¡¡ÌÀÂÀ¤â¤Á¥Áー¥º¤â¤ó¤¸¤ã¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤â¤ó¤¸¤ã
¡¡ËãÇÌ¤â¤ó¤¸¤ã¡¢¥¿¥¤É÷¥«¥ìー¤â¤ó¤¸¤ã
¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢¥½ー¥¹¾Æ¤¤½¤Ð
¡¡¥·¥å¥ê¥ó¥×¥É¥ê¥¢¡¢ÆÚ¥¥à¥Á¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¤â¤ó¤¸¤ã
¡¡¢¨°ìÉÊÎÁÍý¤È¤·¤Æ¡¢¤¨¤Î¤¥Ð¥¿ー¡¢»ÞÆ¦¡¢¥¥à¥Á¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂêÉÕ¤
¢¡¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤´Æþ¶â¸å¤Î¿Í¿ô¸º¤ä¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
5ÆüÁ°¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ50¡ó¡¢ÅöÆü¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ100¡ó¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¡¦ÃæÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦²Ö²Ð³«»Ï¸å¤ÎÃæÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎÁ¶â¤ÏÁ´³Û¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¤ËÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢2.5»þ´Ö¼þÍ·¤Ë¤Æ±¿¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÖ¶âÅù¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÂæÉ÷¤äË½É÷±«Åù¤ÇÅöÅ¹¤Ç´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢½ÐÁ¥Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÅöÆü¤ªÃë¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¸åÆüÁ´³Û¤´ÊÖ¶â¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°Å·¸õÅù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê½ÐÁ¥¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥¤Ï¡Ø¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç²°·ÁÁ¥¤Î¤¹¤½Ìî¤ò¹¤²¤ë¡Ù¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ë
¡Ö°ÂÁ´¡¦À¶·é¡¦¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¡Ê²Á³Ê°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿
¡Ö¶È³¦ºÇ°ÂÃÍ¡×¤Î¤â¤ó¤¸¤ã²°·ÁÁ¥¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¿·ÌÚ¾ì£²ÃúÌÜ£¶ÈÖ£³¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸åÆ£ÉðÉ§
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://www.edomaekisen.com/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/yakatabune_edomaekisen/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/edomaekisen
¸ø¼°Tiktok¡§https://www.tiktok.com/@yakatabune_edomaekisen
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/edomaekisen/