ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤òºÌ¤ë¿¿Åß¤Î¡È¤­¤ì¤¤¤á¡É¤ª½Ð¤«¤±Éþ¡£Stola.(¥¹¥È¥é)¡¢ÎÓÅÄÌ¨Í¥¤µ¤ó½Ð±é¤ÎWEBÆÃ½¸¤ò¸ø³«¡£

アイア株式会社

アイア株式会社(本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子)が運営するアパレルブランド「Stola.(ストラ)」は11/14(木)に、女優・モデルの林田岬優さんを起用した新しいWEB特集企画を公式オンラインストアにて公開します。

テーマは「DRESS UP for the HOLIDAY SEASON 特別な一日を彩る真冬の“きれいめ”お出かけ服」。

華やかなイベントが盛り沢山のシーズンが到来。スペシャルな日、シチュエーションや会う人に合わせて選びたいお出かけ服を、Stola.的“きれいめ”レベル別に8ルックご紹介します。

LOOK

01.チェック柄ワンピース

秋冬らしいグレンチェックは、可愛げワンピで親しみやすく

女友達と出かける日は気軽に着られるチェックワンピースがぴったり。ふんわりとした袖やデコルテ映えする美しいネックラインが印象的な一着はベルト付きでスタイルアップも簡単に実現。

ONE-PIECE / \26,400、PIERCES / \5,280、BOOTS / \31,900

2.ボウタイブラウス×刺繍スカート

好印象を約束してくれるレディライクな鉄板コーデ

コード刺繍を施したフレアスカートは動くたびにきれいな揺れ感が生まれる絶妙なシルエット。ツヤ感のあるボウタイブラウスと合わせて端正さがありつつも華やぐ着こなしに仕上げて。

BLOUSE / \17,600、SKIRT / \27,500、COAT / \57,200、BAG / \15,400、BOOTS / \24,200

3.フレアニットワンピース

女らしさが際立つ美シルエット。絵になる佇まいも思いのまま

上下でニットの編み方が異なるので、まるでドッキングワンピのようなメリハリのある表情に。こっくりとした深みのあるボルドーは今季の注目色。さらりと一枚で着るだけでサマ見えすること確実。

ONE-PIECE / \24,200、BAG / \14,300、BOOTS / \31,900

4.ドット柄セットアップ

フレンチシックなドット柄が大人の甘さを漂わせて

エンボス加工を施したドット柄やフロントの立体的なフリルが最高にチャーミング。おそろいのバルーンスカートとセットアップにすればラグジュアリーな空間にもなじむ素敵コーデに。

BLOUSE / \17,600、SKIRT / \20,900、CARDIGAN / \16,500、BAG / \15,400、BOOTS / \24,200

5.パール付きセットアップ

つやめくパールと上品なブルーで記憶に残る着こなしを演出

華やかだけれど知的さもあるブルーはきちんと感が求められる場所にもお役立ち。シワになりにくい生地感で着心地がよく、パール部分は取り外し可能なのもうれしいポイント。

PULLOVER / \17,600、SKIRT / \17,600、COADIGAN / \28,600、BAG / \15,400、PUMPS / \18,700

6.チュールブラウスとオールインワンのセット

こなれ顔のレイヤードが即完成。感度高めのオシャレをする日に

Vネック&ワイドシルエットのオールインワンに透け感のあるチュールブラウスをセット。ハンサムなのにどこか女っぽいレイヤードはまわりに一歩、差をつけたい人におすすめ。

BLOUSE & ALL-IN-ONE / \37,400、BAG / \14,300、PUMPS / \17,600

7.シャイニーなセットアップ

シンプルなデザインながらシャイニーな光沢がリッチ感を後押し

キラキラと細かなラメを散りばめることでリュクスな印象に仕上げたセットアップ。プルオーバーは前後2WAYで汎用性が高くスカートはスリット入りで足さばきよし。

PULLOVER & SKIRT / \29,700、BAG / \14,300

8.レディなブラックワンピース

パールのあしらいが顔映えを実現。フォーマルにも使える理想の一着

ネックラインを彩るパールのおかげでシックな黒もぐっと洗練された雰囲気に。適度に厚みがありつつも落ち感のある素材は体のラインを拾わず、きれい見えを確約してくれます。

ONE-PIECE / \22,000、PIERCES / \5,280

本企画オンラインページ、公式SNSでは着用動画を公開中です。

特集ページを見る :https://stola.jp/pages/holidayseason20241114

また、Stola.はブランド設立15周年を記念してキャンペーンを展開しています。

詳しくは公式オンラインストア特設ページよりご覧いただけます。

15周年特設ページを見る :https://stola.jp/pages/2024anniversary0117

・林田 岬優(はやしだ みゆ)さんについて

1993年11月23日生まれ。愛知県出身。

10代からモデルとして、数々の女性誌や広告に出演。

また俳優としてドラマや映画などにも出演し幅広く活躍している。

・Stola.について

2009年デビュー。

オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。

