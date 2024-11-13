¡Ú5Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡ÛÀ¸À®AI¤Î¡ÖÄêÈÖ¡×¶µ²Ê½ñ¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÆ°²è¤ÇÅ°Äì²òÀâ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥ì¥³¥à


³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥ì¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÚ²¬Àµ½ã¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤è¤ê¡Ø¼ÂÁ© À¸À®AI¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢Æ±½ñ¤ÏÀ¸À®AI¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¶µ²Ê½ñ¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£


º£²ó¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂè£³¾Ï¤Î¼¹É®¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¤Î¿ÀÃ«»á¤Ë¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ³¦¤ÎÉ÷±À»ù¥Þ¥¹¥¯¥É¡¦¥¢¥Ê¥é¥¤¥º»á¤¬±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£


À¸À®AI¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Íî¤È¤··ê¤Ê¤É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


À§Èó¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÌµÎÁ¤Ç¤¹¡Ë


¡Ø¼ÂÁ© À¸À®AI¤Î¶µ²Ê½ñ¡ÙÃø¼Ô¥Õ¥êー¥Èー¥¯¡ÊÂè1²ó¡§½Ð±é ÆüÎ©À½ºî½ê¡¡¿ÀÃ«ÌÀ¹° »á¡Ë


ÇÛ¿®³«»Ï¡§2024Ç¯11·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00～


ÇÛ¿®URL¡§https://www.youtube.com/watch?v=ziTP8lMMkhU




<< ½ñÀÒ¾ðÊó >>





¡¦½ñÌ¾¡§¼ÂÁ©¡¡À¸À®AI¤Î¶µ²Ê½ñ¡¡～¼ÂÀÓË­ÉÙ¤Ê³èÍÑ»öÎã¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç³Ø¤Ö～


¡¦´Æ½¤¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê Generative AI¥»¥ó¥¿ー


¡¦È½·¿¡§B5ÊÑ·¿È½


¡¦ÊÇ¿ô¡§228ÊÇ


¡¦Äê²Á¡§2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¦ISBN¡§978-4-86594- 407-5


¡¦´©¹Ô¡§2024Ç¯3·î


¡¦È¯¹Ô¡¦È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥ì¥³¥à


¡¦¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥ì¥³¥à½ñÀÒ¥µ¥¤¥È


https://www.ric.co.jp/book/data-sience/detail/2667


¡¦Amazon½ñÀÒ¥µ¥¤¥È


https://www.amazon.co.jp/dp/4865943986



¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡üÁÛÄêÆÉ¼Ô


¡¦À¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÈÀÓ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤·Ð±Ä´ë²èÉô¡¢DX¿ä¿ÊÉô¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤ÎÊý¡¹


¡¦À¸À®AI¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥§¥¢³«È¯¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢


¡¦À¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤°ìÈÌ¤Î¶ÈÌ³Ã´Åö¼Ô


¡¦À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ¸»ºÀ­¤ò¹â¤á¤¿¤¤¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È


¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤äRAG¤Ê¤É¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢



¡üÌÜ¼¡


¡Ú´ðÁÃÃÎ¼±ÊÔ¡Û


Âè1¾Ï¡¡À¸À®AI¤È¤Ï¡©


1.1¡¡À¸À®AI¤È¤Ï²¿¤«¡©


1.2¡¡´ë¶È¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß


1.3¡¡ÆüÎ©¥°¥ëー¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß


Âè2¾Ï¡¡À¸À®AI³èÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È


2.1¡¡À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹


2.2¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤È´Ä¶­


2.3¡¡ÍøÍÑ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó


2.4¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë


Âè3¾Ï¡¡À¸À®AI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¤áÊý


3.1¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¹½À®¥×¥í¥»¥¹


3.2¡¡¶ÈÌ³Ê¬ÀÏ¤ª¤è¤Ó¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ÎÀö¤¤½Ð¤·


3.3¡¡³èÍÑÊýË¡¤Î¶ñÂÎ²½¡¦¼Â¸½À­¸¡¾Ú


3.4¡¡À¸À®AI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤È¶ÈÌ³¤Ç¤Î±¿ÍÑ



¡Ú¥æー¥¹¥±ー¥¹ÊÔ¡Û


Âè4¾Ï¡¡¼ÒÆâ¤Ç¤Î°ìÈÌÍøÍÑ


4.1¡¡¶ÈÌ³¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë²ÝÂê


4.2¡¡¶ÈÌ³¤Ç¤ÎÅ¬ÍÑ²Õ½ê


4.3¡¡»ñÎÁÁð°Æ¤ÎºîÀ®


4.4¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°¤ÎÁê¼ê¡Ë


4.5¡¡¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡Ê¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¡Ë


4.6¡¡É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Î´Ø¿ô¤ÎºîÀ®


4.7¡¡¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°


Âè5¾Ï¡¡¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ÎÀ¸»ºÀ­¸þ¾å


5.1¡¡¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î²ÝÂê


5.2¡¡¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤ÎÅ¬ÍÑ²Õ½ê


5.3¡¡¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑ»öÎã


Âè6¾Ï¡¡¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î³èÍÑ


6.1¡¡¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤Î³µÍ×


6.2¡¡À¸À®AI¤ÎÅ¬ÍÑ²Õ½ê


6.3¡¡¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î³èÍÑ»öÎã¡ÊRAGÊÔ¡Ë


Âè7¾Ï¡¡¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤Ç¤Î³èÍÑ


7.1¡¡¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê


7.2¡¡À¸À®AI¤ÎÅ¬ÍÑ²Õ½ê


7.3¡¡ÀßÈ÷°Û¾ï¤Î²èÁüÀ¸À®


7.4¡¡Å´Æ»¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ç¤Î³èÍÑ


7.5¡¡¥×¥é¥ó¥È¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ç¤Î³èÍÑ


Âè8¾Ï¡¡¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë³èÍÑ


8.1¡¡¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤È²ÝÂê


8.2¡¡¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤ÎÅ¬ÍÑ²Õ½ê


8.3¡¡¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶ÈÌ³¤Ø¤Î³èÍÑ»öÎã


8.4¡¡¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶ÈÌ³¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È



¡ÚºÇ½ª¾Ï¡Û


Âè9¾Ï¡¡À¸À®AI¤ÎÌ¤Íè


9.1¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤È¹­¤¬¤ëÍÑÅÓ