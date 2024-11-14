¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÎõÆü¤Î²«¶â¶¿¡Ù¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÎõÆü¤Î²«¶â¶¿¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò11·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-ee3f09184c499797cca0-17.png ]https://amnibus.com/products/title/99,401,894?utm_source=press¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-6e047b2ed806735f69ad-0.jpg ]¥Ê¥Ê¥Á¡¢Ôä¥ßー¥Æ¥£¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-5617db7e1f6c27d24f0e-1.jpg ]¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-324e15bd81e959474265-2.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Õ¥¡¥×¥¿ ¥ß¥¤¥é ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ \880(ÀÇ¹þ), BOX \5,280(ÀÇ¹þ)¼ïÎà ¡¡¡§Á´6¼ï¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë70¡ß55mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë50¡ß27mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm ÆÃÅµ ¡§ËÜÂÎ¡ÊÌó¡Ë70¡ß58mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë34¡ß27mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-1b4d84fc032e955613b3-3.jpg ]¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-ab0b00204292011c2eb4-4.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ê¥Ê¥Á Í©Îî ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê ¡¡¡§Ã±ÉÊ \715(ÀÇ¹þ), BOX \5,005(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´7¼ï¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß55mm¡¡¸ü¤ß¡§1mmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-a229f3ee4e656b931589-5.jpg ]¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-94121d3002c14fe0b812-6.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Õ¥¡¥×¥¿ Ëâ½÷ ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. 76mm¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ \550(ÀÇ¹þ), BOX \6,600(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´12¼ï¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â76mmÁÇºà¡¡ ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¥»¥Ã¥È[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-b5633f39f884427b4796-7.jpg ]¥Õ¥ë¥«¥éー°õºþ¤ÎLÈ½¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ç¤¹¡£ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-e2161df82a933eacbd7a-8.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Õ¥¡¥×¥¿ Ëâ½÷ ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ \385(ÀÇ¹þ), BOX \3,850(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´20¼ï¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë12.7¡ß8.9cmÁÇºà¡¡ ¡§»æ¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-8bb63dc33b4832f0ea9b-9.jpg ]¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-39cdf175dbd14982bd1f-10.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Õ¥¡¥×¥¿ ¥ß¥¤¥é ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê ¡¡¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \3,850(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´14¼ï¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mmÁÇºà¡¡ ¡§»æ¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-8acfbcba49076871702b-11.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \5,500(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´6¼ï¡Ê¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー¡¢¥Ê¥Ê¥Á Í©Îî¡¢¥Ê¥Ê¥Á Ëâ½÷¡¢¥Ê¥Ê¥Á&Ôä¥ßー¥Æ¥£ ¥É¥é¥¥å¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ ¥ß¥¤¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ Ëâ½÷¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§F3¹æ¡Ê273¡ß220mm¡ËÁÇºà¡¡ ¡§ÌÚºà¡¢²½Á¡¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-9b73441fb16664278fa4-12.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯¤ËÉß¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \3,960(ÀÇ¹þ)¼ïÎà ¡¡¡§Á´6¼ï¡Ê¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー¡¢¥Ê¥Ê¥Á Í©Îî¡¢¥Ê¥Ê¥Á Ëâ½÷¡¢¥Ê¥Ê¥Á&Ôä¥ßー¥Æ¥£ ¥É¥é¥¥å¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ ¥ß¥¤¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ Ëâ½÷¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë60¡ß35cmÁÇºà¡¡ ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥é¥Ðー¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-55e6bea249c75536431d-13.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê ¡¡¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´6¼ï¡Ê¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー¡¢¥Ê¥Ê¥Á Í©Îî¡¢¥Ê¥Ê¥Á Ëâ½÷¡¢¥Ê¥Ê¥Á&Ôä¥ßー¥Æ¥£ ¥É¥é¥¥å¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ ¥ß¥¤¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ Ëâ½÷¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë15.2¡ß11.7cm ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë7.4¡ß3.5cm ¸ü¤ß¡§3mm ¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ëÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. 2Ï¢¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-3daba64e98316ea92f8c-14.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. 2Ï¢¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ー¥Û¥ë¥Àー¥Ñー¥Ä¤Ï¥ï¥¤¥äー»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \990(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´6¼ï¡Ê¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー¡¢¥Ê¥Ê¥Á Í©Îî¡¢¥Ê¥Ê¥Á Ëâ½÷¡¢¥Ê¥Ê¥Á&Ôä¥ßー¥Æ¥£ ¥É¥é¥¥å¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ ¥ß¥¤¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ Ëâ½÷¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë40¡ß26mm ¥â¥Áー¥Õ¡§¡ÊÌó¡Ë30¡ß19mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm ¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ëÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-704fe74aa28caa48ceea-15.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \880(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´6¼ï¡Ê¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー¡¢¥Ê¥Ê¥Á Í©Îî¡¢¥Ê¥Ê¥Á Ëâ½÷¡¢¥Ê¥Ê¥Á&Ôä¥ßー¥Æ¥£ ¥É¥é¥¥å¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ ¥ß¥¤¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ Ëâ½÷¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§A3ÁÇºà¡¡ ¡§»æ¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥È¥é¥Ù¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー[²èÁü18: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-4298f9051f8bf9d97613-16.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー ¥Ï¥í¥¦¥£¥óver. ¥È¥é¥Ù¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£ ¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤äPC¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ \550(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´6¼ï¡Ê¥Ê¥Ê¥Á ¥¥ç¥ó¥·ー¡¢¥Ê¥Ê¥Á Í©Îî¡¢¥Ê¥Ê¥Á Ëâ½÷¡¢¥Ê¥Ê¥Á&Ôä¥ßー¥Æ¥£ ¥É¥é¥¥å¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ ¥ß¥¤¥é¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿ Ëâ½÷¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë12¡ß9.8cmÁÇºà¡¡ ¡§»æ¡¢PP¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)[²èÁü19: https://prtimes.jp/i/16064/6826/resize/d16064-6826-ee3f09184c499797cca0-17.png ]https://amnibus.com/products/title/99,401,894?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Òarma bianca½»½ê¡§ ¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://armabianca.com/contactÃ´Åö¡§ óîÆ£Ä¾¼ùMail¡§ support@amnibus.com¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬È¯¹Ô¸µ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma biancaWeb¡¡¡¡https://armabianca.com/¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬(C)¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È¡¦ÃÝ½ñË¼¡¿¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡ÖÎõÆü¤Î²«¶â¶¿¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ