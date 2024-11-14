¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½»ÂðÌÏ·¿¤Å¤¯¤êÂÎ¸³²ñ¡×Âè3²ó³«ºÅ·èÄê¡ª¡ª12·î7Æü(ÅÚ)SCaD³ô¼°²ñ¼ÒËÜ¼Ò¤Ç³«ºÅ¡ª¡ªSCaD Kids Festival¤âÆ±Æü³«ºÅ¡ª¡ª
SCaD(¥¹¥¥ã¥Ã¥É)³ô¼°²ñ¼Ò Î©ÀîËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö½»ÂðÌÏ·¿¤Å¤¯¤êÂÎ¸³²ñ¡×¤ÎÍÍ»Ò
Ç¯´Ö1,400ÅïÄ¶¤Î½»ÂðÀß·×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀß·×»öÌ³½ê¡¢SCaD(¥¹¥¥ã¥Ã¥É)³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô±ÉÄ®2ÃúÌÜ43-10 ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿Üºê ±ÑÏÂ)¤Ï¡¢2024Ç¯12·î7Æü(ÅÚ)¤ËÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½»ÂðÌÏ·¿¤Å¤¯¤êÂÎ¸³²ñ¡§SCaD Kids Festival (¥¹¥¥ã¥Ã¥É¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë)¡×¤ò¡¢SCaD³ô¼°²ñ¼Ò Î©ÀîËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Á°²ó2024Ç¯8·î¤ËÂè2²ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Âè3²ó¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢½»ÂðÌÏ·¿¤Å¤¯¤ê¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÃÛ¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¡Ö½»ÂðÌÏ·¿¤Å¤¯¤êÂÎ¸³²ñ¡×¤´»²²Ã¤ÎÊý¤Ç¤´´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡Ö¤ª²ÈÁêÃÌ²ñ¡×¤âÆ±»þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡SCaD Kids Festival¡¦¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ª²È¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎÍÍ»Ò
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÖSCaD Kids Festival (¥¹¥¥ã¥Ã¥É¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë)¡×¤âÆ±Æü³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¿¤¢¤á¤ä¤ï¤Ê¤²¡¢¤ª²Û»ÒÄà¤êËÙ¤Ê¤É¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¤´²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ª²È¤Å¤¯¤êÂÎ¸³²ñ¡×¤â³«ºÅ¤·¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î´î¤Ó¤ò¤ªµ¤·Ú¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Î©Àî»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤·¤Æ10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Îå«¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÏº÷¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯3·î¤ËÂè1²ó¤ò³«ºÅ¡¢Æ±Ç¯8·î¤ËÂè2²ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯9·î¤Ë¤ÏÎ©Àî»ÔÆâÃæ³Ø¹»¤«¤é¤Î¿¦¾ìÂÎ¸³¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¼Â»Ü¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢·úÃÛ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò´µ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë·úÃÛ¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë·úÃÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î½»ÂðÌÏ·¿¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¡Ö½»ÂðÌÏ·¿¤Å¤¯¤êÂÎ¸³²ñ¡×¡£ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÁÏÂ¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë´î¤Ó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î¿¦¶ÈÁªÂò¤Ë¤ª¤¤¤Æ·úÃÛ¶È³¦¤òÁª¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢·úÃÛ¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¼ã¤¤¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö½»ÂðÌÏ·¿¤Å¤¯¤êÂÎ¸³²ñ¡×¤ÎÍÍ»Ò¡¡¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦¤Ë1¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤ª²È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/151548/table/3_1_1683bf8dd2cac4b879e26233bd851b12.jpg ]
ÆâÍÆ
¢£¾®³ØÀ¸¸þ¤±¡Ö½»ÂðÌÏ·¿¤Å¤¯¤êÂÎ¸³²ñ¡×
ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø1Ç¯À¸～6Ç¯À¸
Ê£¿ô¥Ñ¥¿ー¥ó¤¢¤ëÊÉ¤ä²°º¬¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¿§¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î½»ÂðÌÏ·¿¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª²È¤ÈÆ»Ï©Åù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î½»Âð³¹¤òºÆ¸½¡£¤´¼«¿È¤Ç¤ª¤Ä¤¯¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª²È(1Åï)¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£SCaD Kids Festival
ÂÐ¾Ý¡§Ì¤½¢³Ø»ù～¾®³ØÀ¸
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢SCaD¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥©¥íーËô¤ÏSCaD¸ø¼°LINE¤ªÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤Ç¡¢
¤ï¤¿¤¢¤á¤ä¤ï¤Ê¤²¡¢¤ª²Û»ÒÄà¤êËÙ¤òÌµÎÁ¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ª²È¤Å¤¯¤êÂÎ¸³
ÂÐ¾Ý¡§Ì¤½¢³Ø»ù～¾®³ØÀ¸
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢SCaD¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥©¥íーËô¤ÏSCaD¸ø¼°LINE¤ªÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤Ç¡¢
´ÊÃ±¤Ê¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤È¿§ÅÉ¤ê¤Ç¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ª²È¤Å¤¯¤ê¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡
¢£¾®³ØÀ¸¸þ¤±¡Ö½»ÂðÌÏ·¿¤Å¤¯¤êÂÎ¸³²ñ¡×
- »öÁ°¿½¹þÀ©¡§SCaD³ô¼°²ñ¼Ò¸ø¼°LINEhttps://lin.ee/i7ENFtD¤ªÍ§Ã£ÅÐÏ¿¸å¡¢¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤òÁ÷¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¸å¡¢¸ø¼°LINE¤Ë¤¤¤ÆÃêÁªÈ¯É½¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- »²²ÃÄê°÷¡§2ÉôÀ©¡¢³Æ²ó5²ÈÂ²ÍÍ
- ¿½¹þ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î15Æü(¶â)10:00～11·î20Æü(¿å)23:59
- ÃêÁªÈ¯É½Æü¡§11·î22Æü(¶â)13:00～18:00(½ç¼¡)
¢£SCaD Kids Festival¡¡
- »öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ª²È¤Å¤¯¤êÂÎ¸³
- »öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¥³¥á¥ó¥È
[SCaD³ô¼°²ñ¼Ò¡¿CEO ¿Üºê ±ÑÏÂ]
ËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î»Ò¶¡¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÂè3²ó¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎË¤«¤ÊÁÏÂ¤ÎÏ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·úÃÛ¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¤¬°ìÁØ¹¤¬¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¡¢·úÃÛ¤Î³Ú¤·¤µ¤ä·Á¤Å¤¯¤ë´î¤Ó¤ò¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤òº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SCaD³ô¼°²ñ¼Ò CEO ¿Üºê ±ÑÏÂ
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§SCaD³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô±ÉÄ®2ÃúÌÜ43-10
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿Üºê¡¡±ÑÏÂ
ÀßÎ©¡§2007Ç¯
HP¡§https://www.scad.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃíÊ¸½»Âð¡¦½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¡¢Ê¬¾ù½»Âð¤Î·úÃÛÀß·×¡¢¥Ñー¥¹´ë²è¡¦À©ºî¡¢
ÈÎÂ¥¥Äー¥ë¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¾åµ¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë»ö¶È
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
SCaD³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡§ÀÐ°æ
E-mail¡§ishii@scad2.jp¡¡TEL¡§042-538-0417