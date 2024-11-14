¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çµòÅÀ¡¡TECH HUB YOKOHAMA¡¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥¯¥Ë¥«¤¬¥á¥ó¥¿ー´ë¶È¤È¤·¤Æ»Ù±ç³«»Ï
11 ·î11 Æü(·î)¤«¤é»ÏÆ°¤·¤¿¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çµòÅÀ¡ÖTECH HUB YOKOHAMA¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¯¥Ë¥«¡Ë¤¬¡¢ÀìÌçÅª¤«¤ÄÆÈ¼«¤ÎÃÎ¸«¤«¤é¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤Ë»ñ¤¹¤ë½õ¸À¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥á¥ó¥¿ー´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÅª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Åù¤Î»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤¹¤ëµ»½Ñ¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Î¶¦ÁÏ¡¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ö¶È¿ä¿Ê¤òÈôÌö¤µ¤»¤ë¸å²¡¤·¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£± ·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢1972 Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î³¤³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÈ¯·¡¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤«¤Ç¥½ー¥·¥ó¥°ÎÏ¤ä¼ÂÁõÎÏ¤òËá¤¡¢ÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖBusiness ¡õ Economy¡×¡ÖLife ¡õ Society¡×¡ÖGreen ¡õEarth¡×¤Î3 ¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍ¤«¤é¥æ¥Ë¥³ー¥ó¡¦¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤£²£±ÃÏ¶è¤Ë¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çµòÅÀ¡ÖTECH HUB YOKOHAMA¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤ËºÝ¤·¡¢²£ÉÍ¤ËËÜµò¤ò¹½¤¨¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¯¥Ë¥«¤¬¥á¥ó¥¿ー´ë¶È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£² ¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TECH HUB YOKOHAMA ¤Ø½¸¤¦¥Æ¥Ã¥¯·Ï¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥¯¥Ë¥«¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¤ËÉ¬Í×¤Ê½õ¸À¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î³«È¯¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(£±) ¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°ÆâÍÆ
¢£ À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È
¢£ ÈÎÏ©³«Âó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»Ù±ç
¢£ ³¤³°Å¸³«¤Ø¸þ¤±¤¿¾ðÊóÄó¶¡
¢£ ·Ð±Ä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»Ù±ç¡¦¾Ò²ð
¢£ ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®µÚ¤Ó³¤³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¾Ò²ð
(£²) ÂÐ¾Ý¼Ô
¡ÖTECH HUB YOKOHAMA¡×¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥á¥ó¥Ðー¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×
(£³) ÍøÍÑÊýË¡
¡ÖTECH HUB YOKOHAMA¡×¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡Ê11 ·îÃæ½Ü³«ÀßÍ½Äê¡Ë¤«¤é¼õÉÕ¤·¡¢±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Î´Ö¤ÇÄ´À°¤Î¤¦¤¨¡¢¡ÖTECH HUB YOKOHAMA¡×¸½ÃÏ¤Ç¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»TECH HUB YOKOHAMA ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://techhub-yokohama.com/
£³¡¡¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«
¡¦ÀßÎ©¡§1972 Ç¯10 ·î30 Æü
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·²£ÉÍ1-6-3 ¥Þ¥¯¥Ë¥«Âè£±¥Ó¥ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§È¾Æ³ÂÎ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¥³¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¼è¤ê°·¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£À¤³¦26 ¤«¹ñ/ÃÏ°è92 µòÅÀ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡¢50 Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢AI ¤äIoT¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÈ¯·¡¡¦Äó°Æ¡¦¼ÂÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»²¹Í¡Û TECH HUB YOKOHAMA ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»½ê¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤£²ÃúÌÜ£²ÈÖ£±¹æ¡Ê²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïーÉßÃÏÆâ25 ³¹¶è¥®¥ã¥é¥êーÅï¡Ë
ºÇ´ó¤ê±Ø¡§JR µþÉÍÅìËÌÀþ¡¦º¬´ßÀþ¡¦²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¥Ö¥ëー¥é¥¤¥ó¡ÖºùÌÚÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ10 Ê¬¡¡
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¡× ÅÌÊâ£³Ê¬
±¿±Ä»þ´Ö¡§Ê¿Æü10 »þ～18 »þ
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»þÅù¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸Ìë´Ö¡¦ÅÚÆü¤â³«Àß
¢¨¥«¥Õ¥§¤ÏÌë´Ö¡¦ÅÚÆü¤â±Ä¶È
±¿±Ä¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¡§»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¦²£ÉÍÌ¤Íèµ¡¹½¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://techhub-yokohama.com/
Ìä¹ç¤»¡§·ÐºÑ¶É¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê²Ý
TEL:045-671-3487