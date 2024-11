ÁÞ¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¼ê·Ú¤ËWi-Fi¤òÆ³Æþ¤Ç¤­¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊWi-Fi¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÖWI-U2-866DM¡×¤ò12·î¾å½ÜÈ¯Çä

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)は、パソコンのUSB端子に装着することで、手軽にWi-Fi 5(11ac)に対応したWi-Fi機能を追加できるコンパクトなWi-Fiアダプター「WI-U2-866DM」を2024年12月上旬より順次出荷する予定です。

本商品はパソコンのUSB端子に装着することで、Wi-Fi 5に対応したWi-Fi機能を追加できます(※1)。各バンドともに2ストリームを備えており、5GHzでは最大866Mbps(理論値)の通信が可能です(※2)。無線機能のないPCを無線化させたい、内蔵無線の調子が悪いため緊急用に改善させたいときなど、手軽に快適なWi-Fi通信環境を導入できます。

パソコンに挿した時に飛び出す部分はわずか約9mmというコンパクトサイズです。ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。

本商品は、通信速度や安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応しており、室内移動の際にもWi-Fiを的確にとらえて最適に接続、死角の少ない快適な通信環境を構築できます(※3)。

複数端末の通信を同時に処理できる「MU-MIMO」にも対応し、優れたレスポンスで高速かつ低遅延の通信を実現します。

Wi-Fi暗号化技術であるWPAの最新セキュリティー規格「WPA3 Personal」に対応しています。より安全な認証および強化された暗号化機能を提供します。

※1 ドライバーのインストールが必要です。

※2 実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。

※3 Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側もビームフォーミングに対応している必要があります。

関連ページ

WI-U2-866DM商品写真ダウンロード :https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=WI-U2-866DM[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/209_1_4b08b925345918643e89b95c619243be.jpg ]

商品ページ(https://www.buffalo.jp/product/detail/wi-u2-866dm.html)

教えてバッファロー(Wi-Fi(無線LAN))(https://www.buffalo.jp/topics/all/#10)

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.