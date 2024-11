¡ÚUNDER R¡Û½ÂÃ«PARCO¤Ë¤Æ½é¤ÎPOP UP STORE ¤ò¥ªー¥×¥ó!!

株式会社リトルリーグ

ロンハーマンのメンズラインを受け継ぎ、アートやカルチャーと融合した新たなコンセプトストア「UNDER R」が、11月27日(水)より渋谷PARCOにて初のPOP UP STOREをオープンします。

今回のPOP UP STOREでは、「立ち喰い寿司」をテーマにしたユニークな体験をご用意しました。東京や大阪などを中心に立ち構える、小さなスペースで”さっと喰ってさっと出る”立ち喰い寿司。江戸時代はお寿司といえば立ち喰いが当たり前で、せっかちな江戸っ子の性分にぴったりだったといいます。ネタをつまみながら一杯引っかけて帰る、そんな立ち食い寿司店ならでの楽しい限定アイテムも発売します。

限定アイテムでは、今回のオープンを祝して特別にAlexis Rossのアートワークが入ったTシャツ、スウェットの他、湯飲み、ビールグラス、灰皿などの粋な雑貨が登場します。さらに、オープン初日の18時より「まぐろ祭り」と題したオープニングイベントを開催します。イベント中は、マグロの解体ショー(!?)風に寿司職人がその場で握った新鮮なまぐろ寿司をお楽しみいただけ、UNDER Rオリジナルの日本酒と共に特別なひとときを提供します。(入場無料、フリードリンク)

ぜひ、UNDER Rの洗練された空間を体験し、ファッションと共に味わい深いお寿司をお楽しみください。

- UNDER R まぐろ祭り at PARCO -

会場:渋谷PARCO 1F POP UP SPACE(入場無料、フリードリンク)

開催日:2024年11月27日(水)

時間:18:00~21:00

住所:〒150-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1



- UNDER R POP UP STORE「立ち喰い寿司」at PARCO -

開催日:2024年11月27日(水)~ 12月1日(日)

営業時間:11:00~21:00

開催場所:渋谷パルコ 1F POP UP SPACE(入場無料)

住所:〒150-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1

【PARCO× UNDER R Art by Alexis Ross】

T-Shirt color:white size:M-XL price:\8.800Sweat color:white/black/gray size:M-XL price:\17.600Sweat color:white/black/gray size:M-XL price:\17.600Yunomi price:\2.000Beer Glass price:\2.000Ashtray price:\2.000

UNDER R

UNDER Rはロンハーマンのスタイルを受け継ぎながら、周りのクールな仲間たちが関わるアート、音楽、洋服などを通じて成長していくお店。グランドオープンまでの間、大切な仲間であり、僕らが知る最もクールな人たちと様々なプレイベントを開催してきました。これまでのUNDER Rの成功は、単に商品の提供以上に、そこに集うクールな人々(CREW)によるものです。グランドオープンでは、これまでプレイベントの開催に貢献してきたデザイナー、アーティスト、スケーター、サーファー、フォトグラファー、ミュージシャン、DJの仲間たちと今後も共にお店を築いていきます。

店舗名称:UNDER R / アンダーアール

住所: 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷 2-6-3 1F

電話番号:0120-008-752

店舗面積:199.98 m2 / 60.5坪

(内部敷地面積:155.18平方メートル / 46.95坪 外部敷地面積:44.8-平方メートル / 13.55坪)

Instagram:https://www.instagram.com/under_r_tokyo/

Brand Site:https://ronherman.jp/underr

Ron Herman(ロンハーマン)

1976年、アメリカ・カリフォルニアのメルローズに誕生したスペシャリティストア。2009年に日本上陸を果たし、現在千駄ヶ谷店をはじめ18店舗にて、独自の視点で集めたファッションウエアやリビンググッズ、カフェを展開しています。

ブランドサイト:https://ronherman.jp

LITTLE LEAGUE INC.(株式会社リトルリーグ)

(株)リトルリーグがイメージするものは、少年野球のチーム。いつも本気で一生懸命。頑張って、 汗かいて、負けたら泣く。大人になると忘れがちな純粋な気持ち、自由、わがまま、冒険心を持ち続けることを私たちは大切にしています。ファッションはもっと自由で楽しくあるべきだという考え方のもと、 Ron Herman(ロンハーマン)ならびにRon Hermanで取り扱うブランドを中心に、次から次へと新しい 刺激を発信し、新しいカルチャーを生み出したいという思いを持っています。

企業サイト:https://little-league.co.jp