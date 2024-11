Hyperice(R)(¥Ï¥¤¥Ñー¥¢¥¤¥¹)¤«¤é¡¢Normatec Premier¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëNormatec¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡£

アルコインターナショナル株式会社

アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコインターナショナル株式会社(本社:大阪府大阪市 代表取締役社長:降幡昌弘)は、11月18日(月)より、Hyperice(R)の最新モデル「Normatec Premier(ノルマテック プレミア)」の先行発売を開始いたします。これまでで最も先進的で完全に統合されたダイナミックエアコンプレッションデバイスであるNormatec Premierは、リカバリー技術における革新的な飛躍を象徴し、完全ワイヤレスで、アスリートやウェルネス愛好家に包括的かつ直感的なリカバリー体験を提供します。この新たなモデルは、Hyperice日本オフィシャルサイト(https://hypericejp.com/)にて購入可能です。

Hyperice CEO - Jim Huether コメント

「NormatecPremierの発売は、ダイナミックエアコンプレッションシステムの進歩における重要な次のステップを意味します。」と、HypericeのCEOであるJim Huether氏は述べます。「プレミアムなユーザーエクスペリエンスを提供することに注力し続ける中で、Normatec Premierは、外付けホースやコントロールユニットを排除し、技術を製品に巧妙に統合することで、リカバリーの新たな基準を打ち立てました。」

製品特長

Normatec Premierは、その洗練されたデザインと、以下の先進的な機能により、他の製品とは一線を画しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55351/table/245_1_dc6099f273c15084f632b14e559c7334.jpg ]最高のリカバリー機能を備えたNormatec Premier

7段階の強度と重なり合う5つのコンプレッションゾーンを備えたNormatecシリーズは、市場で最もパワフルであり続けます。Normatec Premierの登場により、Hypericeはダイナミックエアコンプレッションのスタンダードを更新しました。

ブーツの外ももに内蔵されたコントロール・ユニットは、高品質なブラシレス・ポンプを採用し、バッテリー寿命が長く、競合他社よりも静かな音量で作動します。

Normatec Premierは、市場にあるワイヤレス ダイナミックコンプレッションブーツの中で最も軽く、充電しながら使用できるユニークな製品です。

Hyperice Chief Innovation Officer - Gilad Jacobs コメント

Hypericeのイノベーション最高責任者であり、Normatec Recoveryの創設者であるGilad Jacobs氏は以下のように述べています。「Normatec Premierの目標は、従来のNormatecシステムからユーザーが愛する要素と、私たちの最も革新的な技術を融合させることでした。」「Normatec Lower Legsで使用されているノーホース技術をシームレスに統合することで、まったく新しいレベルのリカバリーとウェルネス体験を提供できるようにしました。」

Normatec製品ラインの目的と効果

Normatec製品ラインは、疲労回復を促進し、緊張を和らげ、筋肉をリラックスさせることで、トレーニングとパフォーマンスを最大限に引き出します。リラックス効果のあるマッサージパルスを使用することで、Normatec Premierは、活動後に疲れた筋肉の柔軟性と可動域を維持するのに役立ちます。多くの世界トップクラスのアスリートやハイパフォーマーが、トレーニング後の疲労回復とウェルビーイングを維持するために、Normatecラインを中心にリカバリーを行なっています。

プロゴルファー・Rory Mcilroy コメント

「私のキャリアが進むにつれ、トレーニング、パフォーマンス、リカバリーへの取り組みにより意識的になりました」と、4度のメジャー優勝を果たしたPGAツアープロのRory Mcilroyは述べています。「数年前にNormatecを導入し、ラウンドや練習場でのセッション、またはハードなワークアウト後には欠かせない存在となりました。Normatec Premierはゴルフシーズン中の旅行にも最適で、リカバリー体験を10倍に向上させてくれる製品です。」

製品詳細

Normatec Premier / Normatec Premier Short[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55351/table/245_2_db8ac4c0bf4c031320f74ab4c5257a03.jpg ]

製品ページ(https://hypericejp.com/products/normatec-premier)

Hyperice(R)(ハイパーアイス)

Hypericeは、"to help everyone on Earth move better, live better and be better"(地球上のすべての人がよりよく動き、よりよく生きることをサポートする)ことを使命とする、ボディケアプロダクトのリーディングカンパニー。10年以上にわたり、パーカションデバイス(Hypervoltライン)、動的空気加圧(Normatecライン)、振動(VyperおよびHypersphereライン)、温熱技術(Venomライン)に特化し、リカバリーと生活を向上する世界的なムーブメントを牽引してきました。現在、Hypericeは総合的なハイパフォーマンス・ウェルネス・ブランドとして、世界中のプロリーグ、アスリートから、"最高の自分を引き出したい"と考える一般ユーザーまで、すべての人のために設計されています。ファスト・カンパニーの「最も革新的な企業」の1社に選ばれたHypericeは、そのテクノロジーとノウハウを、フィットネス、ホスピタリティ、ヘルスケア、マッサージ、フィジカル・セラピー、スポーツ・パフォーマンス、ワークプレイス・ウェルネスなどの業界に世界規模で応用しています。

Hyperice 日本公式サイト :https://hypericejp.com/Hyperice 日本公式IG :https://www.instagram.com/hypericejp